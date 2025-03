ビットゲット (Bitget)、ブロックチェーン・フォー・ハー (Blockchain4Her) の周年記念：1年間の振り返り

セーシェル・ビクトリア発, March 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、ブロックチェーン・フォー・ハーイニシアチブのこの1年間の顕著な成果を振り返った。 2024年1月の発足以来、ブロックチェーン・フォー・ハーは、教育、メンタリング、資金提供、ネットワーキングの機会を通じて女性を支援し、Web3エコシステムで活躍できるようにすることで、Web3分野のジェンダーギャップを埋めるための重要な進展を遂げてきた。

2024年3月には、ビットゲットのCEOであり、ブロックチェーン・フォー・ハーの発起人でもあるグレイシー・チェン (Gracy Chen) が、国連女性の地位委員会 (UNCSW) に招かれ、ジェンダー平等に関する取り組みについて発表した。 この参加は、ビットゲットが世界的な舞台で影響力を持ち、ブロックチェーン業界における多様性、包摂性、公平な機会に関する議論を形成する上で重要な役割を果たしていることを示している。

ビットゲットはこの使命をさらに推進するため、ブロックチェーン・フォー・ハー・アンバサダープログラムを発表し、女性の仮想通貨リーダーをアンバサダーとして迎え、変革を促す存在としての役割を担わせている。 同プログラムの著名なアンバサダーには、テス・ベンチャーズ (Tess Ventures) の創設者であるテス・ハウ (Tess Hau)、ハッケン (Hacken) の共同創設者であるイェヴヘニア・ブロシェヴァン (Yevheniia Broshevan)、レイヤー2エコシステムプロジェクトであるモーフ (Morph) のCEOであるセシリア・シュエ (Cecilia Hsueh) が名を連ねている。 これらのアンバサダーの専門知識と経験を活かし、本プログラムは、女性がブロックチェーンを学び探求できる安全な環境を構築することで、より多くの女性の業界参入を促すことを目指している。

2024年9月、ビットゲットはシンガポールで開催されたSheFiサミットに参加し、世界中から数百人の参加者が集まった。 このイベントでは、初のブロックチェーン・フォー・ハー・アワード (Blockchain4Her Awards) が開催され、ブロックチェーン業界への貢献が顕著な5人の女性が表彰された。 ビットゲットは、特に東南アジアに注目し、同地域の女性リーダーの功績を称えるために、東南アジア・ブロックチェーン・フォー・ハー・アワード (Southeast Asia Blockchain4Her Awards) を開催した。 起業家であるジェニー・グエン (Nguyen Ngoc Son Quynh)、ベア・リャナ (Bea Llana)、テレサ・チャンドラウィナタ (Theresa Tjandrawinata)、シェリル・ロー (Cheryl Law) は、革新的なソリューションと仮想通貨業界への貢献が評価され、表彰された。また、ターシャ・プンヤネルミットディー (Tascha Punyaneramitdee) は「イノベーティブ・Web3女性起業家賞 - 東南アジア版 (Innovative Web3 Female Entrepreneur Award - SEA edition)」を受賞した。

「ビットゲットでは、多様性が先導することでイノベーションが発展すると信じています。 ブロックチェーン・フォー・ハーは単なるプログラムではなく、一つのムーブメントなのです。 私たちは、女性がWeb3革命に参加し、さらにはそれを主導できるよう、教育、メンタリング、そして機会を提供することに尽力しています。 ブロックチェーンの未来は包摂的であり、私たちは共にその未来を築いています」とビットゲットのCEO、グレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。

ビットゲットはまた、「ピッチ・ン・スレイ (Pitch n Slay)」プログラムを開始し、女性起業家に対して資金支援、専門的なアドバイス、認知度向上の機会を提供することを目指している。 最終イベントは2024年11月にタイ・バンコクで開催され、最終選考に残った女性主導のプロジェクトが、フォーサイト・ベンチャーズ (Foresight Ventures) を通じて、総額10万米ドル (約1,474万円) のシード資金を競い合う機会を得た。 アート3ミス (Art3mis) の創設者であるアン・ベー (Anne Beh) が、オラクルAIタロット占いで3位を獲得し、ファンクター・ネットワーク (Functor Network) の共同創設者であるドリス・ヘルナンデス (Doris Hernandez) が、AIエージェント向けの自動化レイヤーにより2位を獲得した。 1位に輝いたのは、ミニミー (MiniMe) の創設者であるユリヤ・バイニャクシナ (Julija Bainiaksina) で、同氏のAIエージェント・アズ・ア・サービス (AI agent as-a-service) プロジェクトが評価された。

過去1年間で、ブロックチェーン・フォー・ハーは、ブロックチェーン業界における女性の支援とエンパワーメントにおいて大きな進展を遂げた。 本プログラムは、女性主導の有望なプロジェクトに対して総額5万米ドル (約737万円) を提供し、ブロックチェーン・フォー・ハー・アワードを通じて9人の優れた女性を表彰し、その貢献を称えた。 さらに、ブロックチェーン・フォー・ハーは、世界各地で10回以上のミートアップを開催し、コミュニティ内で有意義な対話と協力を促進した。 これらのイベントには1,000人以上の女性が参加し、ネットワーキングや学習を通じて、ブロックチェーン分野でのイノベーション推進に貢献した。 また、本イニシアチブは世界的に大きなメディアの注目を集め、その使命と影響力をさらに拡大した。

今後、ビットゲットはブロックチェーン分野における女性の機会創出を引き続き推進していく。 パートナーシップの構築や教育・メンタリングへの投資を通じて、ビットゲットは包摂的なWeb3エコシステムの発展を牽引し続け、女性がリーダーシップを発揮し、イノベーションを推進し、共にブロックチェーンの未来を築けるよう支援していく。

