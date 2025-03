יום השנה של Bitget Blockchain4Her: שנה בסקירה

ויקטוריה, סיישל, March 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, משקפת את שנת ההישגים המדהימה של יוזמת Blockchain4Her שלה. מאז ההתחלה בינואר 2024, Blockchain4Her עשתה צעדים משמעותיים כדי לגשר על הפער המגדרי בתחום ה-Web3 על ידי העצמת נשים באמצעות חינוך, חונכות, מימון והזדמנויות לפיתוח קשרים כד לשגשג באקו סיסטם של Web3.

במרץ 2024 הוזמנה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget ויוזמת Blockchain4Her, לשפוך אור על יוזמות לשוויון מגדרי בוועדת האו"ם למעמד האישה (UNCSW). הכללה זו מאירה את ההשפעה של Bitget על הבמה הגלובלית ואת קולה בעיצוב שיחות סביב גיוון, הכללה והזדמנויות שוויוניות בתעשיית הבלוקצ'יין.

כדי לקדם את משימתה, חשפה Bitget חשפה את תוכנית השגרירות של Blockchain4Her. תכונית זו מגייסת מנהיגות בשוק הקריפטוגרפי כדי שישמשו כשגרירות ויעזרו לזרז את השינוי. השגרירות הנכבדות שלנו הן: טס האו, (Tess Hau), מייסדת Tess Ventures, יבניה ברושבן (Yevheniia Broshevan), מייסדת שותפה של Hacken וסיסלה הסואה (Cecilia Hsueh), מנכ"לית האקו סיסטם של נדבך 2 בפרויקט Morph. בהסתמך על המומחיות והניסיון שלהן, תוכנית השגרירות שואפת לעודד יותר נשים להצטרף לתחום על ידי בניית מרחב בטוח לנשים לחקירת הבלוקצ'יין.

בספטמבר 2024 השתתפה Bitget בפסגת SheFi בסינגפור, בה השתתפו מאות משתתפים מרחבי העולם. האירוע כלל את טקס פרסי Blockchain4Her הראשון, שהוקיר חמש נשים מצטיינות על תרומתן לתעשיית הבלוקצ'יין. בהסתכלות ספציפית על דרום מזרח אסיה, Bitget גם תמכה בפרסי Blockchain4Her בדרום מזרח אסיה כדי לכבד את הישגיהן של נשים מנהיגות באזור. היזמיות ג'ני נגוין (Jenny Nguyen) (Nguyen Ngoc Son Quynh), בי לאנה (Bea Llana), תרזה טיאנדרווינאטה (Theresa Tjandrawinata) וסריל לאו (Cheryl Law) זכו בפרס על הפתרונות החדשניים שלהן ותרומתן לסצנת הקריפטו, בעוד טאשה פוניינרמיטדי (Tascha Punyaneramitdee) זכתה בפרס היזמית החדשנית של Web3 - מהדורת SEA".

"אנחנו ב-Bitget מאמינים שחדשנות משגשגת כאשר הגיוון מוביל את הדרך. Blockchain4Her היא יותר מסתם תוכנית; זו תנועה. אנו מחויבים לספק לנשים את ההשכלה, החונכות וההזדמנויות הדרושות להן כדי להשתתף במהפכת Web3 ולהוביל אותה. העתיד של הבלוקצ'יין הוא כוללני, ויחד אנחנו מעצבים אותו", אמר גרייסי צ'ן, מנכ"לית Bitget.

Bitget השיקה גם תוכנית בשם"Pitch n Slay" שמטרתה לספק תמיכה כספית, הכוונה מקצועית וחשיפה לנשים יזמות. אירוע הסיום נערך בבנגקוק, תאילנד, בנובמבר 2024, אז הוצגה רשימה של פרויקטים שבראשם עמדו נשים שקיבלו הזדמנות להתחרות על חלק מסכום של 100,000 דולר כמימון ראשוני מטעם Foresight Ventures. פרויקט של אן בה, ממייסדות Art3mis, שהציג אוראקל מבוססת בינה מלאכותית המשתמשת בקלפי טארוט לחיזוי עתידות, השיג את המקום השלישי, ואילו הפרויקט של דוריס הרננדז, מייסדת שותפה ב-Functor Network, שהציג נדבך אוטומציה עבור סוכני בינה מלאכותית הבטיח את המיקום השני. בפרס הראשון זכתה ג'וליה בייניאקסינה, מייסדת MiniMe, עבור פרויקט סוכן בינה מלאכותית כשירות.

בשנה האחרונה Blockchain4Her עשתה צעדים משמעותיים בתמיכה והעצמת נשים בתעשיית הבלוקצ'יין. התוכנית חילקה 50,000 דולר כדי לתמוך בפרויקטים מבטיחים שהובילו נשים והכירה בתשע נשים יוצאות דופן עם פרסי Blockchain4Her עבור תרומות מעוררות ההשראה. בנוסף, Blockchain4Her אירחה למעלה מעשרה מפגשים ברחבי העולם, וקידמה מפגשי שיחות ושיתופי פעולה משמעותיים בתוך הקהילה. אירועים אלו משכו יותר מ-1,000 נשים שהשתתפו במפגשי יצירת קשרים, למידה והנעת חדשנות בתחום הבלוקצ'יין. היוזמה גם זכתה לתשומת לב תקשורתית משמעותית בעולם, שהעצימה את משימתה והשפעתה ברחבי העולם.

במבט קדימה, Bitget תמשיך לתמוך בהזדמנויות לנשים בבלוקצ'יין. באמצעות שותפויות והשקעה בחינוך ובחונכות, Bitget תמשיך להוות כוח מניע בטיפוח אקו סיסטם Web3 מכיל, בהעצמת נשים להובלה בתחום, כדי לחדש ולעצב יחד את עתיד הבלוקצ'יין.

