Das Jubiläum von Bitget Blockchain4Her: Ein Jahresrückblick

VICTORIA, Seychellen, March 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, die führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, blickt auf das bemerkenswerte Erfolgsjahr seiner Initiative Blockchain4Her zurück. Seit der Gründung im Januar 2024 hat Blockchain4Her große Fortschritte bei der Überbrückung der Geschlechterkluft in Web3 gemacht. In diesem Rahmen werden Frauen durch Bildung, Mentoring, Finanzierung und Netzwerkmöglichkeiten befähigt, im Web3-Ökosystem erfolgreich zu sein.

Im März 2024 wurde Gracy Chen, CEO von Bitget und Initiatorin von Blockchain4Her, eingeladen, bei der UN-Kommission für die Rechtsstellung der Frau (UNCSW) über Initiativen zur Gleichstellung der Geschlechter zu sprechen. Diese Einbeziehung verdeutlicht den Einfluss von Bitget auf der Weltbühne und seine Stimme bei der Gestaltung von Gesprächen über Vielfalt, Inklusion und Chancengleichheit in der Blockchain-Branche.

Um seine Mission voranzutreiben, hat Bitget das Blockchain4Her-Botschafterprogramm vorgestellt, bei dem weibliche Führungspersönlichkeiten der Kryptobranche als Botschafterinnen und Katalysatoren für den Wandel angeworben werden. Unsere angesehenen Botschafter sind: Tess Hau, Gründerin von Tess Ventures, Yevheniia Broshevan, Mitbegründerin von Hacken, und Cecilia Hsueh, CEO des Layer 2-Ökosystemprojekts Morph. Das Botschafterprogramm stützt sich auf ihr Fachwissen und ihre Erfahrung und zielt darauf ab, mehr Frauen zu ermutigen, sich dem Bereich anzuschließen. Hierzu wird ein sicherer Raum für Frauen geschaffen, in dem sie die Blockchain erkunden können.

Im September 2024 nahm Bitget am SheFi Summit in Singapur teil, bei dem Hunderte von Teilnehmern aus der ganzen Welt anwesend waren. Im Rahmen der Veranstaltung wurden erstmals die Blockchain4Her Awards verliehen, bei denen fünf herausragende Frauen für ihre Beiträge zur Blockchain-Branche ausgezeichnet wurden. Mit besonderem Blick auf Südostasien veranstaltete Bitget auch die Southeast Asia Blockchain4Her Awards, um die Leistungen weiblicher Führungskräfte in der Region zu würdigen. Die Unternehmerinnen Jenny Nguyen (Nguyen Ngoc Son Quynh), Bea Llana, Theresa Tjandrawinata und Cheryl Law wurden für ihre innovativen Lösungen und ihren Beitrag zur Kryptoszene ausgezeichnet, während Tascha Punyaneramitdee den „Innovative Web3 Female Entrepreneur Award – SEA Edition“ gewann.

„Wir bei Bitget glauben, dass Innovation dann gedeiht, wenn sie auf Vielfalt basiert. Blockchain4Her ist mehr als nur ein Programm; es ist eine Bewegung. Wir setzen uns dafür ein, Frauen die Ausbildung, Betreuung und Chancen zu bieten, die sie brauchen, um an der Web3-Revolution teilzunehmen und sie anzuführen. „Die Zukunft der Blockchain ist inklusiv und wir gestalten sie gemeinsam“, so Gracy Chen, CEO von Bitget.

Bitget hat außerdem das Programm „Pitch n Slay“ ins Leben gerufen, dessen Ziel darin besteht, Unternehmerinnen finanzielle Unterstützung, professionelle Beratung und Bekanntheit zu bieten. Die Abschlussveranstaltung fand im November 2024 in Bangkok, Thailand, statt, wo Frauen-Projekte, die in die engere Auswahl kamen, die Möglichkeit hatten, sich über Foresight Ventures um einen Anteil von 100.000 USD an Startkapital zu bewerben. Anne Beh, Gründerin von Art3mis, einer Oracle AI-Tarotkarten-Wahrsagerei, erreichte den 3. Platz. Doris Hernandez, Mitgründerin von Functor Network, einer automatischen Ebene für KI-Agenten, sicherte sich den 2. Platz. Den ersten Preis gewann Julija Bainiaksina, Gründerin von MiniMe, einem KI-Agent-as-a-Service-Projekt.

Im vergangenen Jahr hat Blockchain4Her bei der Unterstützung und Stärkung von Frauen in der Blockchain-Branche bedeutende Fortschritte gemacht. Im Rahmen des Programms wurden 50.000 USD zur Unterstützung vielversprechender Projekte unter der Leitung von Frauen verteilt und neun außergewöhnliche Frauen wurden für ihre inspirierenden Beiträge mit den Blockchain4Her Awards ausgezeichnet. Darüber hinaus veranstaltete Blockchain4Her weltweit über 10 Meetups, um sinnvolle Gespräche und Kooperationen innerhalb der Community zu fördern. Diese Veranstaltungen zogen mehr als 1.000 Frauen an, die am Networking, Lernen und Vorantreiben von Innovationen im Blockchain-Bereich teilnahmen. Die Initiative erregte außerdem weltweit große Aufmerksamkeit in den Medien, was ihre Mission und Wirkung weltweit verstärkte.

Mit Blick auf die Zukunft wird sich Bitget weiterhin für Chancen für Frauen in der Blockchain einsetzen. Durch Partnerschaften und Investitionen in Bildung und Mentoring wird Bitget bei der Förderung eines integrativen Web3-Ökosystems weiterhin eine treibende Kraft sein und Frauen die Möglichkeit geben, gemeinsam die Zukunft der Blockchain zu führen, zu innovieren und zu gestalten.

Weitere Informationen zu Blockchain4Her finden Sie hier.

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma. Mit über 100 Millionen Nutzern in mehr als 150 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, den Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen dabei zu helfen, intelligenter zu handeln. Sie bietet gleichzeitig einen Echtzeit-Zugang zu Bitcoin-Kursen, Ethereum-Kursen und anderen Kryptowährungspreisen. Das ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Wallet ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet-Funktionen, Token Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr, bietet.

Bitget ist ein Vorreiter bei der Förderung der Akzeptanz von Kryptowährungen durch strategische Partnerschaften, wie beispielsweise als offizieller Kryptowährungspartner der weltweit führenden Fußballliga LALIGA in den Regionen Osteuropa, Südostasien und Lateinamerika sowie als globaler Partner der türkischen Spitzensportler Buse Tosun Çavuşoğlu (Weltmeisterin im Ringen), Samet Gümüş (Goldmedaillengewinner im Boxen) und İlkin Aydın (Mitglied der Volleyball-Nationalmannschaft), um Menschen auf der ganzen Welt für die Zukunft der Kryptowährung zu begeistern.

Weitere Informationen finden Sie im Internet: Website | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bitget.com

Risikohinweis: Die Preise digitaler Vermögenswerte unterliegen Schwankungen und können eine hohe Volatilität aufweisen. Den Anlegern wird empfohlen, nur Gelder einzusetzen, deren Verlust sie sich leisten können. Der Wert jeder Investition kann beeinträchtigt werden, und es besteht die Möglichkeit, dass die finanziellen Ziele nicht erreicht werden und die Investition nicht zurückgezahlt werden kann. Es sollte immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch genommen werden, und die persönliche finanzielle Erfahrung und Situation sollte sorgfältig geprüft werden. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Bitget übernimmt keine Haftung für etwaige Verluste. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als Finanzberatung auszulegen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen.

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e326feee-aa16-416b-9622-994a4f4320ff

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.