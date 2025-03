Cahero Family Office Impulsa su Expansión Internacional desde Marbella

MARBELLA, MáLAGA, SPAIN, March 9, 2025 /EINPresswire.com/ -- Cahero Family Office refuerza su estrategia de crecimiento con la apertura de su sede en Marbella, España. Esta expansión se produce tras la terminación de la sociedad Ly Cahero en septiembre de 2024, consolidando su modelo de inversión en mercados estratégicos.

“España representa una oportunidad clave para fortalecer nuestras inversiones en banca, introducciones financieras y asociaciones público-privadas con el gobierno”, afirmó Alfonso Cahero, Presidente y Fundador de Cahero Family Office. “Nuestro compromiso con inversiones de gran escala con un mínimo de 100 millones de euros nos permite apoyar iniciativas que generen crecimiento económico sostenible”.

Marbella se ha convertido en un punto estratégico para la firma debido a su ecosistema financiero en desarrollo y su comunidad internacional de inversores. Cahero Family Office se enfocará en inversiones bancarias y colaboraciones con el sector público en España, fortaleciendo su presencia en el mercado.

Además, la empresa continúa su expansión en Londres y Ginebra, estableciendo alianzas estratégicas en estas capitales financieras globales para fortalecer su red de inversión institucional.

Contacto de relaciones públicas: publicrelations@cahero.com

Más información en:

www.cahero.com

