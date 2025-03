Curia 宣布战略性再融资，助力持续增长

奥尔巴尼,纽约州, March 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 业内领先的合同研发及制造企业 Curia Global, Inc. (Curia) 今日宣布,公司已完成其高级担保信贷设施的再融资工作。

这笔交易为 Curia 带来了额外资本,并延长了其担保信贷设施的到期时间,为公司持续增长奠定了基础,使其能够抓住药物研发和制造市场中的有利机遇,并推动其与生物制药客户合作、将改变生命的疗法推向市场的使命。

公司首席执行官 Philip Macnabb 表示:“此次再融资展现了贷款人和投资者对 Curia 的信心。 新的信贷设施将使我们能够继续投资于关键增长项目,从而增强我们的差异化能力,为客户创造更大价值。”

近期有机增长举措包括对 Curia 位于纽约州伦斯勒的工厂进行重大投资,以提升复杂活性药物成分的商业化生产能力。 Curia 还对其位于新墨西哥州阿尔伯克基的工厂进行了重大投资,引入了最先进的无菌灌装与封装能力,并计划进一步扩展其英国格拉斯哥工厂的灌装与封装能力,这将使当前GMP生产批次规模增加一倍以上。

关于 Curia

Curia 是一家拥有超过 30 年经验的合同研究、开发和制造企业 (CDMO),在全球 20 多个地点建立了综合性网络,员工总数超 3100 人。Curia 与生物制药客户合作,致力于推动改变生命的疗法上市。 我们的小分子、仿制药活性药物成分和生物制剂产品涵盖从发现到商业化的整个过程,并具有综合监管、分析和无菌灌装与封装能力。 我们的科学和工艺专家以及符合相关法规的设施保障了跨原料药和药品制造的一流体验。 从好奇到治愈,我们的每一步都是为了加速您的研究进程,改善患者的生活。 欢迎访问我们的网站 curiaglobal.com 。

企业联系方式:

Viana Bhagan

Curia Global, Inc.

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.