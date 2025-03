Curia ประกาศกลยุทธ์รีไฟแนนซ์เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ออลบานี นิวยอร์ก , March 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- วันนี้ Curia Global, Inc. (Curia) ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำด้านการวิจัย การพัฒนา และการผลิตตามสัญญา ประกาศในวันนี้ว่าได้รีไฟแนนซ์วงเงินสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพียงพอ

การทำธุรกรรมครั้งนี้ช่วยให้ Curia มีเงินทุนเพิ่มเติมและขยายระยะเวลาชำระคืนของวงเงินสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งช่วยให้บริษัทอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับการเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสที่น่าสนใจในตลาดพัฒนาและการผลิตยา ตลอดจนเดินหน้าพันธกิจของบริษัทในการเป็นพันธมิตรกับลูกค้ากลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์เพื่อนำวิธีการรักษาที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ออกสู่ตลาด

"การรีไฟแนนซ์ครั้งนี้สะท้อนถึงความมั่นใจที่ผู้ให้กู้และนักลงทุนมีต่อ Curia" Philip Macnabb ประธานกรรมการบริหารของ Curia กล่าว "วงเงินสินเชื่อใหม่จะช่วยให้เราสามารถลงทุนในโครงการเติบโตที่สำคัญ ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความสามารถที่แตกต่างของเราและส่งมอบคุณค่าที่มากขึ้นให้แก่ลูกค้าของเรา"

โครงการริเริ่มล่าสุดเพื่อการเติบโตแบบออร์แกนิกมีการลงทุนครั้งสำคัญในโรงงานของ Curia ที่เมืองเรนส์เซเลียร์ รัฐนิวยอร์ก เพื่อขยายกำลังการผลิตเชิงพาณิชย์สำหรับสารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมเชิงซ้อน Curia ยังได้ลงทุนครั้งสำคัญในด้านความสามารถในการบรรจุแบบปลอดเชื้อรูปแบบใหม่ที่ล้ำสมัยในโรงงานของบริษัทที่เมืองอัลบูเคอร์คี รัฐนิวเม็กซิโก พร้อมทั้งมีแผนขยายขีดความสามารถด้านการบรรจุเพิ่มเติมที่โรงงานในเมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร ซึ่งจะช่วยเพิ่มขนาดการผลิตตามมาตรฐาน GMP ให้มากกว่าสองเท่าของขนาดปัจจุบัน

เกี่ยวกับ Curia

Curia เป็นองค์กรด้านการวิจัย การพัฒนา และการผลิตตามสัญญา (CDMO) ที่มีประสบการณ์กว่า 30 ปี รวมทั้งมีเครือข่ายแบบบูรณาการระหว่างไซต์งานระดับโลกกว่า 20 แห่ง และมีพนักงานกว่า 3,100 คน โดยร่วมมือกับลูกค้าชีวเภสัชภัณฑ์เพื่อนำวิธีการรักษาที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ออกสู่ตลาด บริการที่เรานำเสนอในรูปแบบโมเลกุลขนาดเล็ก API ทั่วไป และชีววัตถุนั้นขยายการค้นพบไปจนถึงการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ โดยพร้อมกับความสามารถแบบบูรณาการในการกำกับดูแล การวิเคราะห์ และการบรรจุที่ปลอดเชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และกระบวนการของเรา พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในระดับเดียวกันในการผลิตสารตัวยาและผลิตภัณฑ์ยา เราเสนอการให้บริการในทุกขั้นตอนเพื่อเร่งการวิจัยของคุณและปรับปรุงชีวิตของผู้ป่วย ตั้งแต่ความอยากรู้อยากเห็นไปจนถึงการรักษา ดูข้อมูลเกี่ยวกับเราได้ที่ curiaglobal.com

ติดต่อบริษัท:

Viana Bhagan

Curia Global, Inc.

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com

