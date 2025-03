Curia, 지속적 성장 지원하기 위한 전략적 리파이낸싱 발표

올버니, 뉴욕, March 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 의약품 위탁 연구 및 개발, 제조(CDMO) 분야 선도 기업인 큐리아(Curia)가 선순위 담보 신용 시설을 리파이낸싱했다고 오늘 발표했다.

이번 거래를 통해 Curia는 추가 자본을 확보하고 담보 신용 시설의 만기를 연장함으로써 지속적인 성장 기반을 마련하게 되었다. 아울러 의약품 개발 및 제조 시장의 매력적인 시장 기회를 활용하는 한편 바이오 제약 고객과 협력해 삶을 변화시키는 치료제를 시장에 출시한다는 회사의 미션도 더욱 증진시킬 수 있게 되었다.

회사 CEO인 Philip Macnabb은 “이번에 이루어진 리파이낸싱은 대출 기관과 투자자들이 Curia에 대해 갖고 있는 신뢰를 보여준다."고 그 의미를 밝혔다. 그는 또 “새로운 신용 시설을 통해 차별화된 역량을 강화하고 고객에게 더 큰 가치를 제공하는 주요 성장 프로젝트에 지속적으로 투자할 수 있을 전망.”이라고 강조하였다.

최근 유기적 성장 이니셔티브에는 복잡한 활성 의약품 성분의 상업적 제조 역량 확대를 위해 뉴욕주 렌셀러 (Rensselaer)에 위치한 Curia의 시설에 대한 대규모 투자가 포함된다. Curia는 또 뉴멕시코주 앨버커키 (Albuquerque)에 위치한 시설에 새로운 최첨단 멸균 충전 마감 설비에 상당한 투자를 단행했으며, 영국 글래스고 (Glasgow)시설의 충전 마감 설비를 확장하여 현재 GMP 배치 규모를 두 배 이상 늘릴 계획도 세우고 있다.

About Curia

큐리아(Curia)는 30년 이상의 경험을 축적한 전문 위탁연구개발생산(CRDMO) 업체로, 20곳 이상의 글로벌 사업장과 3100여 명의 구성원들로 구성된 통합 네트워크를 통해 바이오제약 고객사들과 협력해 삶의 변화를 가져다줄 치료제를 시장에 출시하고 있다. 저분자, 제네릭 API 및 생물학적 제제 분야에서 제공하는 서비스는 규제, 분석 및 제품 최종화 공정인 멸균 완결 기능을 통합해 디스커버리 단계부터 상용화에 이르는 전 과정을 포괄한다. 과학·공정 분야의 전문가와 규제 준수 시설을 갖춘 Curia는 원료 의약품 및 의약품 제조 전반에 걸쳐 업계 최고 수준의 경험을 제공한다. 탐구적 호기심에서 출발해 치료에 이르기까지 Curia는 환자의 삶을 향상하기 위한 모든 단계의 솔루션을 제공한다. 자세한 사항은 회사 홈페이지 ( curiaglobal.com )에서 확인할 수 있다.

기업 문의 연락처:

Viana Bhagan

Curia Global, Inc.

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com

