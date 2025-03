キュリア (Curia)、継続的な成長を支える戦略的リファイナンスを発表

ニューヨーク州オールバニ発 , March 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 研究開発・製造業務受託機関のリーダーであるキュリア・グローバル (Curia Global, Inc.) (キュリア) は本日、シニア・セキュアード・クレジット・ファシリティ (Senior Secured Credit Facilities) のリファイナンスを完了したことを発表した。

本取引により、キュリアは追加資本を確保し、シニア・セキュアード・クレジット・ファシリティの満期を延長することで、継続的な成長に向けた基盤を強化し、医薬品開発・製造市場における魅力的な事業機会を活かすことが可能となり、バイオ医薬品企業との提携を通じて人生を変える治療法を市場に届けるという同社の使命の推進につながる。

最高経営責任者 (CEO) であるフィリップ・マクナブ (Philip Macnabb) は以下のように述べている。「今回のリファイナンスは、キュリアに対する貸し手および投資家の信頼を示すものです。 新たなクレジット・ファシリティにより、当社は差別化された能力を強化し、顧客により大きな価値を提供するための主要な成長プロジェクトへの投資を継続することが可能になります」。

最近の有機的成長施策には、複雑な医薬品有効成分の商業生産能力を拡張するための、ニューヨーク州レンセリアーの施設への大規模な投資が含まれる。 また、同社はニューメキシコ州アルバカーキの施設において、最先端の無菌充填仕上げ機能に大規模な投資を行っており、さらに、英国グラスゴーの施設では、GMPバッチサイズを現在の2倍以上に拡大する充填仕上げ機能の増強を計画している。

キュリアについて

キュリアは、30年以上の経験を持つ研究開発・製造業務受託機関 (CDMO) であり、世界20箇所を超える拠点と3,100人以上の従業員の統合ネットワークを持ち、バイオ医薬品の顧客と提携して人生を変える治療法を市場に投入している。 同社の低分子、ジェネリックAPI、生物製剤の製品は、統合された規制、分析、無菌充填仕上げ機能を備え、発見から商品化まで多岐にわたっている。 同社の科学およびプロセスの専門家と規制に準拠した施設は、薬物原料および医薬品製造全体でクラス最高の体験を提供している。 好奇心から治療まで、同社は研究を加速し、患者の生活を改善するためのあらゆるステップを提供する。 詳しくは curiaglobal.com を閲覧されたい。

企業問い合わせ先:

ヴィアナ・バガン (Viana Bhagan)

キュリア・グローバル

+1 518 512 2111

corporatecommunications@CuriaGlobal.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.