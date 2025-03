Curia הכריזה על אסטרטגיית מימון מחדש לתמיכה בהמשך הצמיחה

אולבני, ניו יורק, March 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Curia Global, Inc. (קוריה), חברה מובילה למחקר, פיתוח וייצור לפי חוזים, הודיעה כי מימנה מחדש את מסגרות האשראי המובטחות הראשיות שלה.

עסקה זו מספקת ל-Curia הון מצטבר ומאריכה את מועדי מסגרות האשראי המובטחות שלה, ממצבת את העסק להמשך צמיחה, מאפשרת לחברה לנצל את הזדמנויות השוק האטרקטיביות בשווקי פיתוח וייצור התרופות, ומקדמת את משימתה ליצור שותפויות עם לקוחות ביו-פרמצבטיקה כדי להביא לשוק טיפולים שמשנים חיים.

"המימון מחדש ממחיש את האמון שיש למלווים ולמשקיעות שלנו ב-Curia", אמר פיליפ מקנאב (Philip Macnabb), מנכ"ל החברה. "מסגרת האשראי החדשה תאפשר לנו להמשיך ולהשקיע בפרויקטי צמיחה מרכזיים המשפרים את היכולות המבדילות שלנו ומספקים ערך רב יותר ללקוחותינו".

יוזמות צמיחה אורגנית שנוצרו לאחרונה כוללות השקעה משמעותית במתקן של Curia ברנסלר, ניו יורק, כדי להרחיב את יכולת הייצור המסחרית של מרכיבים פרמצבטיים פעילים מורכבים. מעבר לכך ביצעה Curia השקעה משמעותית ביכולות גימור ומילוי סטרילי חדשות ועדכניות במתקן של החברה באלבקרקי, ניו מקסיקו, והיא מציגה תוכניות נוספות להרחיב את יכולות הגימור והמילוי במתקן שלה בגלזגו, בריטניה, שיספק את התנאים להכפיל, ויותר, את אצוות הייצור.

Curia הוא ארגון מוביל למחקר, פיתוח וייצור לפי חוזים (CDMO) עם למעלה מ-30 שנות ניסיון, רשת משולבת של יותר מ-20 אתרים גלובליים ויותר מ-3,100 עובדים המשתפים פעולה עם לקוחות ביו-פרמצבטיקה כדי להביא טיפולים משני חיים לשוק. היצע המוצרים הביולוגיים, ממשקי API והמולקולות הקטנות שלנו משתרע בזכות חשיפה באמצעות מסחור, עם יכולות רגולטוריות ואנליטיות משולבות. המומחים המדעיים והמתקנים המתקדמים שלנו מספקים את החוויה הטובה מסוגה בייצור חומרים תרופתיים ומוצרי תרופות. מסקרנות לריפוי, אנו מספקים כל צעד כדי להאיץ את המחקר שלכם ולשפר את חיי המטופלים. בקרו אותנו בכתובת curiaglobal.com.

