Zona Experimental Econômica Abrangente do Aeroporto de Zhengzhou Recebe Parceiros de Empresas Globais

ZHENGZHOU, China, March 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Na província de Henan, no centro da China, há uma terra quente cheia de entusiasmo e oportunidades - a Zona Experimental Econômica Abrangente do Aeroporto de Zhengzhou. É a primeira zona piloto econômica de aviação aprovada pelo Conselho de Estado da China em 2013 e se tornou um foco de atenção para os investidores globais.

Para um Snippet de Mídia deste comunicado, clique no link.

Ela tem um super hub global de "ligação de quatro portos" - aeroporto, porto ferroviário, porto rodoviário e porto oceânico, com uma rede de transporte que se estende em todas as direções, ajudando mais empresas a se integrarem à cadeia industrial global e à cadeia de suprimentos. O Ministério do Trabalho do Partido e do Povo da Zona Experimental Econômica Abrangente do Aeroporto de Zhengzhou revelou que atualmente a carga e a produção postal do Aeroporto de Zhengzhou estão entre as 40 melhores do mundo, e todas as rotas de carga estão abertas a 28 países e 62 cidades, cobrindo as principais economias do mundo. Como o único centro nacional de montagem de trens de carga da China-Europa nas regiões central e leste, a área de operação oeste da principal área de porto seco internacional foi concluída e colocada em uso e espera-se que até 2035 tenha capacidade de suporte para distribuir "10.000 trens e 10 milhões de toneladas" de carga.

A área está empenhada em criar um cluster de fabricação avançado de categoria internacional. Além de um trilhão de clusters da indústria de informações eletrônicas liderados pela Foxconn, xFusion e Loongson, também temos cem bilhões de clusters da indústria automobilística de nova energia liderados pela BYD, Skyworth e Geely, e cem bilhões de clusters da indústria biomédica centrados na Cidade da Ciência Médica de Zhongyuan. O projeto de cluster de poder de computação de classe 10000P planejado e construído pelo maior centro de computação inteligente da China central entrará totalmente em operação no primeiro trimestre. Por outro lado, ele se concentra nas indústrias emergentes estratégicas, como satélites aeroespaciais, comércio de exposições e novos materiais, e estabelece indústrias futuras, como de armazenamento de nova energia e de inteligência artificial.

Os dados mostram que, desde a sua criação em 2012, a fábrica da Foxconn em Zhengzhou produziu mais de 1,2 bilhão de smartphones, tornando-se a maior base de produção de terminais inteligentes do mundo. No ano passado, a produção de novos veículos de energia da BYD atingiu 545.000 unidades, um aumento de 169,8%. A maior linha de produção de servidores da China está localizada aqui, com um valor de produção anual de 49,5 bilhões de yuans, um aumento de 75%.

A fim de tornar esta terra de investimento mais fértil ao longo dos anos, com a reforma do ambiente de negócios "dez unificadas", a Zhengzhou Air Port Area tem fornecido aos comerciantes globais um ambiente de negócios internacional de primeira classe, legalizado e orientado para o mercado e serviços de suporte abrangentes eficientes e convenientes.

A Zhengzhou Aviation Port Area irá construir um centro de fabricação avançado, um centro de logística empresarial, um centro de inovação e empreendedorismo, um centro de moda criativa e um centro de talentos, para receber empresários globais para se juntarem à onda de construção da segunda "década de ouro" do aeroporto e compartilhar os dividendos do desenvolvimento.

Fonte: Party and Mass Work Department of Zhengzhou Airport Economic Comprehensive Experimental Zone

Contato: Ms. Zhang, Tel.: 86-10-63074558

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.