Quantexa เปิดตัว AI สำหรับ Decision Intelligence รุ่นใหม่ในงาน QuanCon25

ผู้นำด้าน AI ของ UK ส่งประกาศหลายฉบับเพื่อช่วยให้ลูกค้าและพันธมิตรใช้ประโยชน์จากการปฏิวัติการดำเนินการข้อมูลและ AI ในงาน QuanCon25

LONDON, March 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- วันนี้ Quantexa ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันสำหรับการตัดสินใจอัจฉริยะในภาครัฐและเอกชน ประกาศอัปเดตและเปิดตัวนวัตกรรมใหม่ ๆ บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในงาน QuanCon25 ซึ่งเป็นกิจกรรมประจำปีระบบนิเวศของลูกค้าและพันธมิตร Quantexa ซึ่งจัดขึ้นที่ Tobacco Dock ใน London ซึ่งเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการช่วยให้ลูกค้าเตรียมข้อมูลให้พร้อมสำหรับ AI ขจัดอุปสรรคจากการทำงานในองค์กรแบบแยกส่วน และเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจในยุคของ AI

ยุคใหม่ของการตัดสินใจอัจฉริยะ

หัวใจสำคัญในนวัตกรรมของ Quantexa Decision Intelligence ซึ่งองค์ประกอบตามบริบทจะช่วยให้ลูกค้าสามารถ:

รวมข้อมูลที่กระจัดกระจายเข้าด้วยกัน โดยใช้เทคโนโลยีกราฟและวิธีแก้ปัญหาเอนทิตีชั้นนำของอุตสาหกรรม

โดยใช้เทคโนโลยีกราฟและวิธีแก้ปัญหาเอนทิตีชั้นนำของอุตสาหกรรม เสริมข้อมูลด้วยข้อมูลเชิงลึกเชิงบริบทที่สำคัญ เพื่อสร้างการนำเสนอในสภาพแวดล้อมจริงที่ว่าการเชื่อมต่อและความสัมพันธ์ของข้อมูลส่งผลต่อองค์กรอย่างไร

เพื่อสร้างการนำเสนอในสภาพแวดล้อมจริงที่ว่าการเชื่อมต่อและความสัมพันธ์ของข้อมูลส่งผลต่อองค์กรอย่างไร เพิ่มประสิทธิภาพให้องค์กรเพื่อดำเนินการวิเคราะห์เชิงบริบทที่เสริมความพยายามของ Gen AI เพื่อขับเคลื่อนการตัดสินใจที่ชาญฉลาดและปรับเปลี่ยนมากขึ้นในทุกระดับของบริษัท



Dan Higgins ประธานผู้บริหารฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Quantexa ยังประกาศความสามารถใหม่ของแพลตฟอร์ม Decision Intelligence ซึ่งได้แก่:

เครื่องมือแยกวิเคราะห์ภาษาขั้นสูง: ขณะนี้รองรับสคริปต์ที่ไม่ใช่ภาษาละติน เช่น ภาษาญี่ปุ่น โดยจะมีความสามารถในภาษาจีนและภาษาอาหรับในอนาคต ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถประมวลผลข้อมูลหลายภาษาได้อย่างง่ายดาย

ขณะนี้รองรับสคริปต์ที่ไม่ใช่ภาษาละติน เช่น ภาษาญี่ปุ่น โดยจะมีความสามารถในภาษาจีนและภาษาอาหรับในอนาคต ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถประมวลผลข้อมูลหลายภาษาได้อย่างง่ายดาย กราฟความรู้ที่ปรับขนาดได้: สามารถเชื่อมต่อได้มากกว่าหนึ่งพันล้านโหนด กราฟเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่และโอกาสในการขยายธุรกิจ

สามารถเชื่อมต่อได้มากกว่าหนึ่งพันล้านโหนด กราฟเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่และโอกาสในการขยายธุรกิจ การสตรีมเอนทิตีแบบเรียลไทม์: ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ทันสมัยสำหรับการตรวจจับการฉ้อโกง การยืนยันตัวตนลูกค้า (KYC) และการจัดการข้อมูลหลัก (MDM) ผ่านการสตรีมข้อมูลปริมาณมากเป็นพิเศษ

ให้ข้อมูลเชิงลึกที่ทันสมัยสำหรับการตรวจจับการฉ้อโกง การยืนยันตัวตนลูกค้า (KYC) และการจัดการข้อมูลหลัก (MDM) ผ่านการสตรีมข้อมูลปริมาณมากเป็นพิเศษ ประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้น: อินเทอร์เฟซการค้นหาและการแปลที่ปรับปรุงใหม่ซึ่งรับรองว่าผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับแพลตฟอร์มด้วยภาษาแม่ของตนได้ จึงช่วยลดเวลาในการเริ่มต้นใช้งานและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม

Higgins ยังได้เปิดเผยถึงนวัตกรรมสำคัญของแพลตฟอร์มที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2025 ซึ่งได้แก่:

การสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับรูปแบบข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างและแบบขยาย

ลำดับขั้นตอนการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) แบบใหม่ เพื่อจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างในขนาดใหญ่และในหลายภาษา

เพื่อจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างในขนาดใหญ่และในหลายภาษา ข้อมูลเชิงลึกเชิงบริบทที่ดึงมาจากเอกสารภายใน ซึ่งรวมข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างจากรายงานอัจฉริยะ โอเพ่นซอร์สอัจฉริยะ (OSINT) และเนื้อหาข่าว

ซึ่งรวมข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างจากรายงานอัจฉริยะ โอเพ่นซอร์สอัจฉริยะ (OSINT) และเนื้อหาข่าว ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากการกลั่นกรองและปรับแต่งเพื่อส่งมอบประสิทธิภาพ LLM ในระดับไฮเปอร์สเกลด้วยประสิทธิภาพของโมเดลในเครื่องขนาดเล็ก



ความสามารถใหม่ในการจัดการเวิร์กโฟลว์และกรณี

เครื่องมือสร้างเวิร์กโฟลว์ใหม่แบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจด้วยความสม่ำเสมอ การตรวจสอบย้อนกลับ และการทำงานร่วมกัน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการตัดสินใจด้วยความสม่ำเสมอ การตรวจสอบย้อนกลับ และการทำงานร่วมกัน ความสามารถในการปรับปรุงกระบวนการให้เหมาะสม สำหรับกรณีการใช้งาน เช่น การดูแลข้อมูล การตัดสินใจยกระดับ การยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SAR) และการประมวลผลข้อเรียกร้อง

สำหรับกรณีการใช้งาน เช่น การดูแลข้อมูล การตัดสินใจยกระดับ การยื่นรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัย (SAR) และการประมวลผลข้อเรียกร้อง ออกแบบมาสำหรับสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด พร้อมความสามารถในการแจ้งเตือนและการรายงานที่มีการปรับปรุง



การปฏิวัติการจัดการข้อมูล

พัฒนาจากวิธีการแบบดั้งเดิม ไปสู่องค์ประกอบตามบริบทที่ทันสมัยซึ่งให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน และเข้าถึงได้โดยทั่วไป

ไปสู่องค์ประกอบตามบริบทที่ทันสมัยซึ่งให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน และเข้าถึงได้โดยทั่วไป การประเมินคุณภาพที่ขับเคลื่อนด้วย AI และการวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงโดยอัตโนมัติสำหรับแหล่งข้อมูลที่สำคัญ

ส่งมอบผลลัพธ์ทางธุรกิจที่จับต้องได้

เพื่อทำความเข้าใจผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) Quantexa จึงมอบหมายให้ Forrester ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลชั้นนำในอุตสาหกรรมศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมสำหรับกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายตั้งแต่ภาคธนาคาร ประกันภัย โทรคมนาคม และภาครัฐ การศึกษาดังกล่าวพบว่าแพลตฟอร์ม Decision Intelligence ของ Quantexa มอบสิทธิประโยชน์ที่วัดผลได้ต่อกรณีการใช้งาน ได้แก่:

ประหยัดเงินสำหรับการจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพได้ เกือบ $8 ล้านดอลลาร์

ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ประมาณ $15 ล้านดอลลาร์

ประหยัดค่าใช้จ่ายการลดความเสี่ยงและการปฏิบัติตามข้อกำหนดได้กว่า $19 ล้านดอลลาร์



Vishal Marria ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Quantexa กล่าวว่า: “ผลลัพธ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อข้อมูลได้รับความไว้วางใจและอยู่ในบริบท ข้อมูลดังกล่าวจะส่งผลให้การตัดสินใจดีขึ้นและส่งผลดีต่อผลกำไรอย่างมากในยุคของ AI”

บุกเบิกแนวทางใหม่ด้วย AI และโซลูชันระบบคลาวด์

ประกาศสำคัญสองประการนี้ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการตัดสินใจอัจฉริยะของ Quantexa มากขึ้น:

Q Assist: ชุดโซลูชัน AI แบบรู้สร้างที่คำนึงถึงบริบทที่ออกแบบมาเพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้ เสริมการตัดสินใจ และมอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ให้กับทีมงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งจะพร้อมใช้งานในช่วง สิทธิ์เข้าถึงก่อนใคร ในเดือนเมษายน 2025

ชุดโซลูชัน AI แบบรู้สร้างที่คำนึงถึงบริบทที่ออกแบบมาเพื่อให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อถือได้ เสริมการตัดสินใจ และมอบข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ให้กับทีมงานที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า ซึ่งจะพร้อมใช้งานในช่วง ในเดือนเมษายน 2025 Quantexa Cloud: ชุดโซลูชัน SaaS สำหรับอุตสาหกรรมแบบครบวงจรที่เปิดตัวพร้อมกับ Quantexa Cloud AML บน Microsoft Azure พร้อมให้ใช้งานสำหรับ ลูกค้าดูตัวอย่าง แล้ว โซลูชันที่เป็นนวัตกรรมนี้มีการพัฒนาโดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับธนาคารชุมชนและธนาคารขนาดกลางใน US โดยปรับปรุงและทำให้เวิร์กโฟลว์ต่อต้านการฟอกเงินมีประสิทธิภาพและทันสมัยยิ่งขึ้น ส่งผลให้ประเมินมูลค่าได้เร็วขึ้นและปฏิบัติตามข้อกำหนดได้เข้มงวดยิ่งขึ้น

ชุดโซลูชัน SaaS สำหรับอุตสาหกรรมแบบครบวงจรที่เปิดตัวพร้อมกับ พร้อมให้ใช้งานสำหรับ แล้ว โซลูชันที่เป็นนวัตกรรมนี้มีการพัฒนาโดยร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับธนาคารชุมชนและธนาคารขนาดกลางใน US โดยปรับปรุงและทำให้เวิร์กโฟลว์ต่อต้านการฟอกเงินมีประสิทธิภาพและทันสมัยยิ่งขึ้น ส่งผลให้ประเมินมูลค่าได้เร็วขึ้นและปฏิบัติตามข้อกำหนดได้เข้มงวดยิ่งขึ้น Jamie Hutton ประธานผู้บริหารฝ่ายเทคโนโลยีของ Quantexa เน้นย้ำถึงการสาธิตแบบสดที่แสดงให้เห็นว่าโซลูชันเหล่านี้ปฏิวัติการตรวจจับอาชญากรรมทางการเงินและการดำเนินงานอัจฉริยะได้อย่างไร โดยเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลที่แตกต่างกันให้เป็นข้อมูลเชิงลึกที่นำไปดำเนินการได้



การเสริมสร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์

Quantexa ยังได้เน้นย้ำถึงความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นกับ Microsoft ซึ่งเป็นความร่วมมือที่มอบโซลูชันอุตสาหกรรมที่สร้างการเปลี่ยนแปลงบน Azure Marketplace โครงการริเริ่มที่สำคัญ ได้แก่:

การเปิดตัว ภาระงานแบบรวมของ Quantexa สำหรับ Microsoft Fabric ในภาครัฐและเอกชน ซึ่งช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถปรับปรุงคุณภาพข้อมูลและขจัดการแยกส่วนในแพลตฟอร์มแบบรวมที่ปรับขนาดได้

ในภาครัฐและเอกชน ซึ่งช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถปรับปรุงคุณภาพข้อมูลและขจัดการแยกส่วนในแพลตฟอร์มแบบรวมที่ปรับขนาดได้ เรื่องราวความสำเร็จจากลูกค้ารายใหญ่ เช่น HSBC, Novobanco และ RSA ซึ่งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของ Microsoft และ Quantexa เพื่อเร่งกระบวนการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและ AI ของตน

มองไปข้างหน้า: การเปิดตัว Q Labs

Quantexa เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Q Labs ซึ่งเป็นศูนย์เฉพาะทางที่ช่วยเร่งให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ และจัดเตรียมเส้นทางจากแนวคิดไปสู่การนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการสำรวจเทคโนโลยีใหม่ ๆ การเร่งสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนของลูกค้า

ปัจจุบัน Q Labs กำลังพัฒนาโครงการที่น่าสนใจหลายโครงการ ได้แก่:

แล็บการจำลอง : ช่วยให้ธุรกิจสร้างแบบจำลองสถานการณ์ในสภาพแวดล้อมจริงได้ก่อนการตัดสินใจที่สำคัญ

: ช่วยให้ธุรกิจสร้างแบบจำลองสถานการณ์ในสภาพแวดล้อมจริงได้ก่อนการตัดสินใจที่สำคัญ ห่วงโซ่อุปทานอัจฉริยะ: ใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ชาญฉลาดและยืดหยุ่นยิ่งขึ้น

Parsa Ghaffari หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ กล่าวว่า: “เราทำงานร่วมกับองค์กรด้านวิศวกรรมและ GTM อย่างใกล้ชิด เพื่อเปลี่ยนแนวคิดใหม่ ๆ ให้กลายเป็นผลลัพธ์ในโลกแห่งความเป็นจริง โดยผลักดันให้ลูกค้าและพันธมิตรของเราไปสู่ขั้นตอนต่อไปที่กล้าหาญได้เร็วกว่าที่เคย”

การยกย่องพันธมิตรของเรา

นอกจากนี้ บริษัทยังมอบเวลาเพื่อยกย่องพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่สำคัญของบริษัท ในงานมีการมอบรางวัลพันธมิตรด้านนวัตกรรมแห่งปีให้แก่ Accenture ซึ่งแนวทางที่มีวิสัยทัศน์ของบริษัทได้ขับเคลื่อนโซลูชัน AI แบบรู้สร้างที่ล้ำสมัย และรางวัลพันธมิตรที่เติบโตดีเด่นแห่งปีให้แก่ KPMG ซึ่งความพยายามร่วมกันของบริษัทได้ขยายฐานลูกค้าของ Quantexa ไปทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญ Quantexa รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมงานกับพันธมิตรผู้ให้การสนับสนุนในงาน QuanCon25 ประจำปีนี้ ได้แก่ PWC, Microsoft, Databricks, Moody's และ Dun & Bradstreet

หากต้องการรับชมงาน QuanCon25 ตามต้องการ โปรดไปที่ https://www.quancon.com/.

เกี่ยวกับ Quantexa

Quantexa เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ด้าน AI ข้อมูล และการวิเคราะห์ระดับโลก ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มระบบ Decision Intelligence ที่จะช่วยให้องค์กรต่าง ๆ มีความมั่นใจในการตัดสินใจด้านการดำเนินงานด้วยข้อมูลตามบริบท ด้วยการใช้ความก้าวหน้าล่าสุดใน AI แพลตฟอร์ม Decision Intelligence ของ Quantexa ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ค้นพบความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ อีกทั้งยังค้นพบโอกาสใหม่ ๆ โดยรวมข้อมูลที่แยกส่วนเข้าด้วยกันและเปลี่ยนให้เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้มากที่สุดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม ทั้งการจัดการข้อมูล กระบวนการทำความเข้าใจลูกค้า การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า อาชญากรรมทางการเงิน ความเสี่ยง การฉ้อโกง และการรักษาความปลอดภัย ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ตลอดวงจรการตัดสินใจของลูกค้า

แพลตฟอร์ม Quantexa Decision Intelligence ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำมากกว่า 90% อีกทั้งความละเอียดของแบบจำลองการวิเคราะห์ก็รวดเร็วกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมถึง 60 เท่า การศึกษา Forrester TEI ที่ได้รับมอบหมายอย่างอิสระเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Decision Intelligence ของ Quantexa พบว่าลูกค้าได้รับ ROI 228% ในระยะเวลาสามปี Quantexa ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 และปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 800 คน โดยมีผู้ใช้งานหลายพันคนที่ใช้งานธุรกรรมและจุดข้อมูลหลายพันล้านรายการทั่วโลก

