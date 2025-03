Quantexa Melancarkan Gelombang Perisikan Keputusan AI Generasi Seterusnya di QuanCon25

Pemimpin AI UK membuat satu siri pengumuman untuk membantu pelanggan dan rakan kongsi memanfaatkan Revolusi Operasi Data dan AI di QuanCon25

LONDON, March 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, peneraju global dalam penyelesaian Perisikan Keputusan untuk sektor awam dan swasta, hari ini mengumumkan satu siri kemas kini dan pelancaran inovatif merentas platformnya di QuanCon25, acara ekosistem pelanggan dan rakan kongsi tahunan syarikat. Dihoskan di Tobacco Dock, London, Quantexa menyerlahkan komitmen berterusannya untuk membantu pelanggannya menjadikan data mereka sedia untuk AI, memecahkan silo organisasi dan mengubah pembuatan keputusan dalam era AI.

Era Baharu Perisikan Keputusan

Teras inovasi Quantexa ialah Platform Perisikan Keputusan syarikat, yang Fabrik Kontekstualnya sedang membantu pelanggan:

Menyatukan data berpecah-pecah menggunakan resolusi entiti dan teknologi graf terkemuka industri.

menggunakan resolusi entiti dan teknologi graf terkemuka industri. Memperkayakan data dengan cerapan kontekstual yang kritikal untuk membina perwakilan dunia sebenar tentang cara sambungan dan perhubungan data memberikan kesan kepada organisasi.

untuk membina perwakilan dunia sebenar tentang cara sambungan dan perhubungan data memberikan kesan kepada organisasi. Memperkasakan organisasi mereka untuk menjalankan analisis kontekstual yang mengukuhkan usaha Gen AI untuk memacu pembuatan keputusan yang lebih bijak dan lebih transformatif di semua peringkat perusahaan.



Dan Higgins, Ketua Pegawai Produk Quantexa, juga mengumumkan keupayaan baharu platform perisikan keputusan, termasuk:

Penghurai Bahasa Termaju: Kini menyokong skrip bukan Latin seperti Bahasa Jepun—dengan keupayaan Bahasa Cina dan Bahasa Arab yang bakal tersedia—membolehkan organisasi memproses data berbilang bahasa dengan mudah.

Kini menyokong skrip bukan Latin seperti Bahasa Jepun—dengan keupayaan Bahasa Cina dan Bahasa Arab yang bakal tersedia—membolehkan organisasi memproses data berbilang bahasa dengan mudah. Grafik Pengetahuan Berskala: Mampu menyambungkan lebih daripada satu bilion nod, graf ini memberikan cerapan yang mendalam mengenai risiko tersembunyi dan peluang pertumbuhan.

Mampu menyambungkan lebih daripada satu bilion nod, graf ini memberikan cerapan yang mendalam mengenai risiko tersembunyi dan peluang pertumbuhan. Penstriman Entiti Masa Nyata: Menyampaikan pandangan terkini untuk pengesanan penipuan, kenali pelanggan anda (KYC) dan pengurusan data utama (MDM) melalui penstriman data volum ultra tinggi.

Menyampaikan pandangan terkini untuk pengesanan penipuan, kenali pelanggan anda (KYC) dan pengurusan data utama (MDM) melalui penstriman data volum ultra tinggi. Pengalaman Pengguna yang Dipertingkatkan: Antara muka carian dan penyetempatan yang dirombak yang memastikan pengguna dapat berinteraksi dengan platform dalam bahasa ibunda mereka, dengan itu mengurangkan masa 'onboarding' dan mendorong penglibatan.

Higgins juga memberikan gambaran ringkas tentang inovasi platform yang signifikan yang akan datang pada tahun 2025, termasuk:

Lebih Banyak Sokongan untuk Format Data yang Tidak Berstruktur & Diperluaskan

Rangkaian Pemprosesan Bahasa Semula Jadi Baharu (NLP) untuk mengurus dan menganalisis data tidak berstruktur secara besar-besaran dan dalam pelbagai bahasa.

untuk mengurus dan menganalisis data tidak berstruktur secara besar-besaran dan dalam pelbagai bahasa. Cerapan kontekstual yang diekstrak daripada dokumen dalaman , yang menggabungkan data yang tidak berstruktur daripada laporan perisikan, kecerdasan sumber terbuka (OSINT) dan kandungan berita.

, yang menggabungkan data yang tidak berstruktur daripada laporan perisikan, kecerdasan sumber terbuka (OSINT) dan kandungan berita. Keupayaan untuk memanfaatkan penyulingan dan pelarasan halus untuk menyampaikan prestasi LLM hiperskala pada kecekapan model tempatan kecil.



Keupayaan Aliran Kerja dan Pengurusan Kes Baharu

Pembina aliran kerja hujung ke hujung yang baharu untuk mempertingkatkan proses membuat keputusan dengan konsistensi, kebolehkesanan dan kerjasama.

untuk mempertingkatkan proses membuat keputusan dengan konsistensi, kebolehkesanan dan kerjasama. Keupayaan untuk menyelaraskan proses untuk kes penggunaan seperti pengawasan data, keputusan peningkatan, pemfailan laporan aktiviti yang mencurigakan (SAR) dan pemprosesan tuntutan.

untuk kes penggunaan seperti pengawasan data, keputusan peningkatan, pemfailan laporan aktiviti yang mencurigakan (SAR) dan pemprosesan tuntutan. Direka untuk persekitaran yang sangat terkawal dengan keupayaan amaran dan pelaporan yang ditambah baik.



Merevolusikan Pengurusan Data

Berkembang daripada kaedah tradisional kepada fabrik kontekstual moden yang menyediakan data yang dipercayai, terkini dan boleh diakses secara universal.

kepada fabrik kontekstual moden yang menyediakan data yang dipercayai, terkini dan boleh diakses secara universal. Penilaian kualiti yang dikuasakan oleh AI dan analisis punca automatik untuk data sumber yang kritikal.

Memberikan Kesan Perniagaan yang Ketara

Untuk memahami pulangan pelaburan (ROI), Quantexa menugaskan kajian Total Economic Impact dengan penganalisis industri terkemuka Forrester dan portfolio pelanggan yang pelbagai merangkumi perbankan, insurans, telekomunikasi dan sektor awam. Kajian mendapati bahawa Platform Perisikan Keputusan Quantexa telah memberikan faedah yang boleh diukur bagi setiap kes penggunaan, termasuk:

Hampir $8 juta penjimatan dalam kecekapan pengurusan data.

penjimatan dalam kecekapan pengurusan data. Kira-kira $15 juta dalam kecekapan operasi.

dalam kecekapan operasi. Lebih $19 juta dalam pengurangan risiko dan penjimatan pematuhan.



Pengasas & Ketua Pegawai Eksekutif Quantexa, Vishal Marria berkata: “Keputusan ini menunjukkan bahawa apabila data anda dipercayai dan kontekstual, ia memacu pembuatan keputusan yang lebih baik dan kesan keuntungan yang ketara dalam era AI.”

Meneroka Bidang Baharu dengan Penyelesaian AI dan Awan

Dua pengumuman utama mengukuhkan lagi kepimpinan Perisikan Keputusan Quantexa:

Q Assist: Satu set penyelesaian AI generatif peka konteks yang direka bentuk untuk mendemokrasikan akses kepada data yang dipercayai, meningkatkan pembuatan keputusan dan menyediakan cerapan masa nyata kepada pasukan barisan hadapan akan tersedia untuk Akses Awal pada April 2025.

Satu set penyelesaian AI generatif peka konteks yang direka bentuk untuk mendemokrasikan akses kepada data yang dipercayai, meningkatkan pembuatan keputusan dan menyediakan cerapan masa nyata kepada pasukan barisan hadapan akan tersedia untuk pada April 2025. Quantexa Cloud: Satu set komprehensif penyelesaian industri SaaS asli yang dilancarkan dengan Quantexa Cloud AML pada Microsoft Azure tersedia untuk Pratonton Pelanggan . Penyelesaian inovatif yang dibangunkan dalam kerjasama rapat dengan bank komuniti dan sederhana di AS memperkemas dan memodenkan aliran kerja pencegahan pengubahan wang haram untuk mempercepatkan masa kepada nilai dan memperkukuh pematuhan.

Satu set komprehensif penyelesaian industri SaaS asli yang dilancarkan dengan tersedia untuk . Penyelesaian inovatif yang dibangunkan dalam kerjasama rapat dengan bank komuniti dan sederhana di AS memperkemas dan memodenkan aliran kerja pencegahan pengubahan wang haram untuk mempercepatkan masa kepada nilai dan memperkukuh pematuhan. Jamie Hutton, Ketua Pegawai Teknologi Quantexa, menyerlahkan demonstrasi langsung yang menggambarkan cara penyelesaian ini merevolusikan pengesanan jenayah kewangan dan kecerdasan operasi dengan menyambungkan sumber data yang berbeza ke dalam cerapan yang boleh diambil tindakan.



Mengukuhkan Kerjasama Strategik

Quantexa juga menyerlahkan perkongsiannya yang semakin meningkat dengan Microsoft, kerjasama yang telah menghasilkan penyelesaian industri transformatif di Azure Marketplace. Inisiatif utama termasuk:

Pelancaran pratonton awam dan peribadi Quantexa Unify Workload for Microsoft Fabric , memperkasakan organisasi untuk meningkatkan kualiti data dan menghapuskan silo dalam platform yang bersatu dan berskala.

, memperkasakan organisasi untuk meningkatkan kualiti data dan menghapuskan silo dalam platform yang bersatu dan berskala. Kisah kejayaan daripada pelanggan marquee termasuk HSBC, Novobanco dan RSA, yang memanfaatkan teknologi Microsoft dan Quantexa untuk mempercepatkan perjalanan transformasi data dan AI mereka.

Memandang ke Hadapan: Pelancaran Q Labs

Quantexa memperincikan pelancaran rasmi Q Labs, hab khusus untuk mempercepatkan idea yang inovatif dan menyediakan laluan daripada konsep kepada pengkomersialan termasuk menerokai teknologi baru muncul, mempercepatkan inovasi produk dan menyelesaikan cabaran pelanggan yang kompleks.

Q Labs sedang membangunkan beberapa projek yang menarik, termasuk:

Makmal Simulasi : Membantu perniagaan model senario dunia sebenar sebelum membuat keputusan penting.

: Membantu perniagaan model senario dunia sebenar sebelum membuat keputusan penting. Kecerdasan Rantaian Bekalan: Memanfaatkan AI untuk mencipta rantaian bekalan yang lebih bijak, lebih berdaya tahan.

Parsa Ghaffari, Ketua Inovasi Produk, berkata: “Bekerjasama secara rapat dengan organisasi kejuruteraan dan GTM kami, kami mengubah idea yang inovatif kepada kesan di dunia sebenar —mendorong pelanggan dan rakan kongsi kami mengambil langkah seterusnya dengan berani dan lebih pantas berbanding sebelum ini.”

Mengiktiraf Rakan Kongsi Kami

Syarikat itu juga meluangkan masa untuk memberikan penghormatan kepada rakan strategik utamanya. Acara tersebut menampilkan penyampaian Anugerah Innovation Partner of the Year kepada Accenture, yang pendekatan wawasannya telah mendorong penyelesaian AI generatif yang canggih dan Anugerah Growth Partner of the Year kepada KPMG. Usaha kolaboratif KPMG telah mengembangkan jejak global Quantexa secara ketara. Quantexa sangat teruja kerana disertai oleh rakan penaja mereka di QuanCon25 tahun ini - PWC, Microsoft, Databricks, Moody's dan Dun & Bradstreet.

Untuk menonton QuanCon25 atas permintaan, sila layari https://www.quancon.com/.

Perihal Quantexa

Quantexa ialah syarikat perisian AI, data dan analitik global yang merintis Perisikan Keputusan untuk memperkasakan organisasi membuat keputusan operasi yang dipercayai dengan data dalam konteks. Menggunakan kemajuan terkini dalam AI, platform Perisikan Keputusan Quantexa membantu organisasi mendedahkan risiko tersembunyi dan peluang baharu dengan menyatukan data terpencil dan mengubahnya menjadi sumber yang paling dipercayai dan boleh digunakan semula. Ia menyelesaikan cabaran utama merentasi pengurusan data, perisikan pelanggan, KYC, jenayah kewangan, risiko, penipuan dan keselamatan di sepanjang kitaran hayat pelanggan.

Platform Perisikan Keputusan Quantexa meningkatkan prestasi operasi dengan peningkatan ketepatan sehingga lebih daripada 90% dan resolusi model analisis sebanyak 60 kali lebih pantas berbanding kaedah tradisional. Kajian Forrester TEI yang dijalankan secara bebas terhadap Platform Perisikan Keputusan Quantexa mendapati bahawa pelanggan memperoleh 228% ROI dalam tempoh tiga tahun. Ditubuhkan pada tahun 2016, Quantexa kini mempunyai lebih daripada 800 pekerja dan ribuan pengguna platform yang mengendalikan berbilion transaksi dan titik data di seluruh dunia.

Pertanyaan Media

C: Stephanie Crisp, Fight or Flight

E: Quantexa@fightorflight.com

ATAU

C: Adam Jaffe, Naib Presiden Kanan Pemasaran Korporat

T : +1 609 502 6889

E : adamjaffe@quantexa.com

