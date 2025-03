Quantexa Memperkenalkan Kemampuan Kecerdasan Keputusan AI Generasi Berikutnya di QuanCon25

Pemimpin AI di Inggris Raya menyampaikan serangkaian pengumuman untuk membantu pelanggan dan mitra memanfaatkan Revolusi Operasional Data dan AI di QuanCon25

LONDON, March 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa, pemimpin global dalam solusi Kecerdasan Keputusan (DI) untuk sektor publik dan swasta, hari ini mengumumkan serangkaian pembaruan dan peluncuran inovatif di platformnya di QuanCon25, acara ekosistem pelanggan dan mitra tahunannya. Dalam acara yang berlangsung di Tobacco Dock, Quantexa menyoroti komitmennya yang berkelanjutan untuk membantu pelanggannya mendapatkan data yang siap digunakan oleh AI, memecah sekat (silo) dalam organisasi, dan mentransformasi pengambilan keputusan di era AI.

Era Baru Inteligensi Keputusan

Inti dari inovasi Quantexa adalah Platform Inteligensi Keputusan, di mana Struktur Dasar (Fabric) Kontekstual-nya, membantu pelanggan untuk:

Menyatukan data yang terfragmentasi dengan menggunakan resolusi entitas dan teknologi grafik yang terdepan di industri.

dengan menggunakan resolusi entitas dan teknologi grafik yang terdepan di industri. Memperkaya data dengan wawasan kontekstual yang penting untuk membangun representasi di dunia nyata tentang bagaimana hubungan dan relasi data berdampak ke suatu organisasi.

untuk membangun representasi di dunia nyata tentang bagaimana hubungan dan relasi data berdampak ke suatu organisasi. Meningkatkan kemampuan organisasi mereka untuk menjalankan analitik kontekstual yang memperkuat upaya Gen AI untuk mendorong pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan transformatif di semua level perusahaan.



Dan Higgins, Kepala Pejabat Produk (CPO) Quantexa, juga mengumumkan kemampuan platform Inteligensi Keputusan baru, yang mencakup:

Parser Bahasa Tingkat Lanjut: Sekarang mendukung skrip non-Latin seperti bahasa Jepang—dengan kemampuan bahasa Mandarin dan Arab dalam waktu dekat—yang memungkinkan organisasi untuk memproses data multibahasa dengan mudah.

Sekarang mendukung skrip non-Latin seperti bahasa Jepang—dengan kemampuan bahasa Mandarin dan Arab dalam waktu dekat—yang memungkinkan organisasi untuk memproses data multibahasa dengan mudah. Pustaka Pengetahuan Skalabel: Mampu menghubungkan lebih dari satu miliar node, pustaka ini menyediakan wawasan mendalam tentang risiko tersembunyi dan peluang pertumbuhan.

Mampu menghubungkan lebih dari satu miliar node, pustaka ini menyediakan wawasan mendalam tentang risiko tersembunyi dan peluang pertumbuhan. Streaming Entitas Real-Time: Menghadirkan wawasan terbaru untuk deteksi penipuan (fraud), kenali pelanggan Anda (KYC), dan pengelolaan data induk (MDM) melalui streaming data volume ultra-tinggi.

Menghadirkan wawasan terbaru untuk deteksi penipuan (fraud), kenali pelanggan Anda (KYC), dan pengelolaan data induk (MDM) melalui streaming data volume ultra-tinggi. Pengalaman Pengguna yang Lebih Baik: Antarmuka penelusuran dan pelokalan yang dirombak yang memastikan pengguna dapat berinteraksi dengan platform dalam bahasa asli mereka sehingga mengurangi waktu orientasi dan mendorong keterlibatan (engagement).

Higgins juga memberikan gambaran singkat tentang inovasi platform yang signifikan dan hadir pada tahun 2025, yang termasuk:

Dukungan Lebih Lanjut untuk Format Data yang Tidak Terstruktur & Diperluas

Pipeline Natural Language Processing (NLP) yang baru untuk mengelola dan menganalisis data yang tidak terstruktur pada skala besar dan dalam banyak bahasa.

untuk mengelola dan menganalisis data yang tidak terstruktur pada skala besar dan dalam banyak bahasa. Wawasan kontekstual yang diekstrak dari dokumen internal , yang menyertakan data yang tidak terstruktur dari laporan kecerdasan, kecerdasan open-source (OSINT), dan konten berita.

, yang menyertakan data yang tidak terstruktur dari laporan kecerdasan, kecerdasan open-source (OSINT), dan konten berita. Kemampuan untuk memanfaatkan distilasi dan penyempurnaan untuk menghasilkan performa LLM hyperscale pada efisiensi model lokal yang kecil.



Alur Kerja Baru dan Kemampuan Manajemen Kasus

Pembuat alur kerja menyeluruh yang baru untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dengan konsistensi, ketertelusuran, dan kolaborasi.

untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dengan konsistensi, ketertelusuran, dan kolaborasi. Kemampuan untuk menyederhanakan proses untuk kasus penggunaan seperti pengelolaan data (data stewardship), keputusan eskalasi, pelaporan laporan aktivitas mencurigakan (SAR), dan pemrosesan klaim.

untuk kasus penggunaan seperti pengelolaan data (data stewardship), keputusan eskalasi, pelaporan laporan aktivitas mencurigakan (SAR), dan pemrosesan klaim. Didesain untuk lingkungan yang diatur dengan ketat dengan kemampuan pelaporan dan pemberitahuan yang lebih baik.



Merevolusionerkan Manajemen Data

Berevolusi dari metode tradisional menjadi struktur dasar (fabric) modern dan kontekstual yang menyediakan data tepercaya, terbaru, dan dapat diakses secara universal.

struktur dasar (fabric) modern dan kontekstual yang menyediakan data tepercaya, terbaru, dan dapat diakses secara universal. Penilaian kualitas yang didukung teknologi AI dan analisis akar penyebab (root cause) otomatis untuk data sumber yang penting.

Menghasilkan Dampak Bisnis yang Nyata

Untuk memahami laba atas investasinya (ROI), Quantexa menugaskan penelitian Total Economic Impact kepada perusahaan analis terkemuka di industri Forrester dan portofolio pelanggan yang beragam yang mencakup sektor perbankan, asuransi, telekomunikasi, dan publik. Penelitian ini menemukan bahwa Platform Kecerdasan Keputusan Quantexa telah memberikan manfaat yang terukur per kasus penggunaan, termasuk:

Hampir $8 juta dalam penghematan efisiensi manajemen data.

dalam penghematan efisiensi manajemen data. Sekitar $15 juta dalam efisiensi operasional.

dalam efisiensi operasional. Lebih dari $19 juta dalam penghematan terkait pengurangan risiko dan kepatuhan.



Pendiri & CEO Quantexa, Vishal Marria berkata: “Hasil ini menunjukkan bahwa saat data Anda tepercaya dan kontekstual, hal ini mendorong pengambilan keputusan yang lebih baik dan dampak pendapatan yang signifikan di era AI.”

Membuat Terobosan dengan Solusi AI dan Cloud

Dua pengumuman besar yang lebih lanjut memperkuat kepemimpinan Kecerdasan Keputusan Quantexa:

Q Assist: Paket solusi AI generatif yang memahami konteks yang didesain untuk memberikan akses ke data tepercaya, untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, dan menyediakan wawasan yang real time kepada tim di lini depan akan tersedia untuk Akses Awal pada bulan April 2025.

Paket solusi AI generatif yang memahami konteks yang didesain untuk memberikan akses ke data tepercaya, untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, dan menyediakan wawasan yang real time kepada tim di lini depan akan tersedia untuk pada bulan April 2025. Quantexa Cloud: Paket solusi industri SaaS bawaan yang komprehensif, yang diluncurkan bersama Quantexa Cloud AML di Microsoft Azure , tersedia untuk Pratinjau oleh Pelanggan . Solusi inovatif ini, yang dikembangkan melalui kerja sama erat dengan masyarakat dan bank berukuran menengah di AS, menyederhanakan dan memodernisasi alur kerja anti-pencucian uang untuk time to value (waktu yang dibutuhkan pelanggan untuk mengetahui nilai suatu produk) yang lebih cepat dan kepatuhan yang lebih kuat.

Paket solusi industri SaaS bawaan yang komprehensif, yang diluncurkan bersama , tersedia untuk . Solusi inovatif ini, yang dikembangkan melalui kerja sama erat dengan masyarakat dan bank berukuran menengah di AS, menyederhanakan dan memodernisasi alur kerja anti-pencucian uang untuk time to value (waktu yang dibutuhkan pelanggan untuk mengetahui nilai suatu produk) yang lebih cepat dan kepatuhan yang lebih kuat. Jamie Hutton, Kepala Pejabat Teknologi (CTO) Quantexa, menyoroti demonstrasi langsung yang menggambarkan bagaimana solusi ini merevolusionerkan deteksi kejahatan keuangan dan kecerdasan operasional dengan menghubungkan sumber data yang tidak seragam menjadi wawasan yang dapat ditindaklanjuti.



Memperkuat Kemitraan Strategis

Quantexa juga menyoroti peningkatan kemitraan dengan Microsoft, kolaborasi yang telah menghasilkan solusi industri transformatif di Azure Marketplace. Inisiatif utama mencakup:

Pratinjau peluncuran yang terbuka dan tertutup Quantexa Unify Workload for Microsoft Fabric , yang mendukung organisasi untuk meningkatkan kualitas data dan meniadakan sekat (silo) dalam satu platform terpadu dan skalabel.

, yang mendukung organisasi untuk meningkatkan kualitas data dan meniadakan sekat (silo) dalam satu platform terpadu dan skalabel. Kisah sukses dari para pelanggan besar, termasuk HSBC, Novobanco, dan RSA, yang memanfaatkan teknologi Microsoft dan Quantexa untuk mempercepat perjalanan transformasi data dan AI mereka.

Rencana Ke Depan: Peluncuran Q Labs

Quantexa menjabarkan peluncuran resmi Q Labs, hub (pusat) khusus untuk mempercepat perwujudan ide cemerlang dan menyediakan jalur dari konsep hingga komersialisasi termasuk mengeksplorasi teknologi yang sedang berkembang, mempercepat inovasi produk, serta mengatasi tantangan kompleks yang dialami pelanggan.

Q Labs saat ini mengembangkan beberapa proyek menarik, termasuk:

Lab Simulasi : Membantu bisnis membuat model skenario di dunia nyata sebelum mengambil keputusan penting.

: Membantu bisnis membuat model skenario di dunia nyata sebelum mengambil keputusan penting. Kecerdasan Rantai Pasokan: Memanfaatkan AI untuk menciptakan rantai pasokan yang lebih cerdas dan lebih tangguh.

Parsa Ghaffari, Kepala Inovasi Produk, berujar: “Melalui kerja sama dengan tim engineering dan organisasi GTM kami, kami mengubah ide terobosan menjadi solusi yang berdampak di dunia nyata, yang mendorong pelanggan dan mitra kami untuk mencapai langkah berani mereka berikutnya dengan lebih cepat dari sebelumnya."

Mengapresiasi Para Mitra Kami

Perusahaan ini juga meluangkan waktu untuk menyampaikan apresiasinya kepada para mitra strategisnya yang penting, Acara ini menghadirkan pengumuman pemenang Penghargaan Mitra Inovasi Terbaik Tahun ini kepada Accenture, yang pendekatan visionernya telah memperkuat solusi AI generatif yang penuh terobosan, serta Mitra Pertumbuhan Terbaik Tahun Ini kepada KPMG, yang upaya kolaborasinya telah secara signifikan meningkatkan jejak Quantexa di tingkat global. Quantexa juga senang sekali atas bergabungnya para mitra yang menjadi sponsor QuanCon25 tahun ini - PWC, Microsoft, Databricks, Moody’s, serta Dun & Bradstreet.

Untuk menonton QuanCon25 sesuai permintaan, kunjungi https://www.quancon.com/.

Tentang Quantexa

Quantexa adalah perusahaan perangkat lunak AI, data, dan analitik global yang memelopori Kecerdasan Keputusan untuk memberdayakan organisasi dalam mengambil keputusan operasional tepercaya berbasis data dengan konteks yang sesuai. Dengan menggunakan kemajuan terbaru dalam AI, platform Kecerdasan Keputusan Quantexa membantu organisasi mengungkapkan risiko tersembunyi dan peluang baru dengan menyatukan data yang terpisah-pisah dan mengubahnya menjadi sumber aset yang paling tepercaya dan dapat digunakan kembali. Hal ini mengatasi tantangan utama pada manajemen data, kecerdasan pelanggan, KYC, kejahatan finansial, risiko, penipuan, dan keamanan, di sepanjang siklus aktif pelanggan.

Platform Kecerdasan Pembuat Keputusan Quantexa meningkatkan kinerja operasional dengan tingkat akurasi lebih dari 90% dan resolusi model analitik yang 60 kali lebih cepat daripada pendekatan tradisional. Penelitian TEI Forrester yang dilakukan secara independen tentang Platform Kecerdasan Keputusan Quantexa menemukan bahwa pelanggan mengalami kenaikan ROI selama tiga tahun sebesar 228%. Didirikan pada tahun 2016, Quantexa kini memiliki lebih dari 800 karyawan dan ribuan pengguna platform yang bekerja dengan miliaran transaksi dan titik data di seluruh dunia.

Pertanyaan dari Media

C: Stephanie Crisp, Fight or Flight

E: Quantexa@fightorflight.com

ATAU

C: Adam Jaffe, SVP Pemasaran Perusahaan

T : +1 609 502 6889

E : adamjaffe@quantexa.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.