Quantexa משחררת גל של הדור הבא של מודיעין לקבלת החלטות מבוסס בינה מלאכותית ב-QuanCon25

מובילת הבינה המלאכותית הבריטית בסדרה של של הכרזות שיעזרו ללקוחות ולשותפות לנצל את המהפכה התפעולית של הנתונים והבינה המלאכותית ב-QuanCon25

לונדון, March 07, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Quantexa, ספקית מובילה בפתרונות מודיעין לקבלת החלטות (DI) למגזר הציבורי והפרטי, הכריזה על סדרה של עדכונים חדשניים והשקות ברחבי הפלטפורמה שלה ב-QuanCon25, אירוע האקו סיסטם השנתי המפגיש את הלקוחות והשותפות שלה. Quantexa, שהתארחה ב-Tobacco Dock בלונדון, הדגישה את מחויבותה המתמשכת לעזור ללקוחותיה להכין את הנתונים שלהם לשימוש עם בינה מלאכותית, לפרק ממגורות ארגוניות ולשנות את קבלת ההחלטות בעידן הבינה המלאכותית.

עידן חדש של מודיעין לקבלת החלטות

בלב החידושים של Quantexa נמצאת פלטפורמת המודיעין לקבלת החלטות שלה, שבמסגרתה Contextual Fabric עוזר ללקוחות:

*לאחד נתונים מפוצלים באמצעות טכנולוגיית רזולוציה וגרפים מובילת תעשייה.

*להעשיר את הנתונים עם תובנות מבססות הקשרים קריטיות כדי לבנות ייצוג מציאותי של האופן שבו קשרי ויחסי נתונים משפיעים על הארגון.

*להעצים את הארגונים שלהם לתורך הרצת אנליטיקה הקשרית המחזקת מאמצי בינה מלאכותית יוצרת כדי להניע קבלת החלטות חכמה יותר וממירה יותר בכל רמות הארגון.

דן היגינס, מנהל המוצר הראשי של Quantexa, הכריז בנוסף על יכולות חדשות של פלטפורמת המודיעים לקבלת החלטות, כולל:

*ניתוח מחרוזות שפה מתקדם: תומך כעת גם בתרחישים שאינם בשפות לטיניות כגון יפנית - עם יכולות סינית וערבית באופק - מה שמאפשר לארגונים לעבד נתונים רב לשוניים בקלות.

*גרפי ידע ניתנים להרחבה: גרפים אלה מסוגלים לחבר למעלה ממיליארד צמתים, והם מספקים תובנות עמוקות לגבי סיכונים נסתרים והזדמנויות צמיחה.

*הזרמת ישות בזמן אמת: אספקת תובנות עדכניות לזיהוי הונאה, הכרת הלקוחות (KYC) וניהול נתונים ראשיים (MDM) באמצעות הזרמת נתונים בנפח גבוה במיוחד.

*חוויית משתמש משופרת: ממשק חיפוש ולוקליזציה שעבר חידוש ומבטיח שמשתמשים יכולים לקיים אינטראקציה עם הפלטפורמה בשפת האם שלהם, ובכך לקצר את זמני ההטמעה ולהגביר את המעורבות.

היגינס גם סיפק הצצה לחידושי פלטפורמה משמעותיים שיגיעו ב-2025, הכוללים:

תמיכה נוספת בתבניות נתונים לא מובנות ומורחבות

*צינור חדש לעיבוד שפה טבעית (NLP) לניהול וניתוח נתונים לא מובנים בקנה מידה גדול ובמספר שפות.

*תובנות מבוססות הקשרים המופקות ממסמכים פנימיים ומשלבות נתונים לא מובנים מדו"חות מודיעין, מודיעין קוד פתוח (OSINT) ותוכן חדשותי.

*היכולת למנף זיקוק וכיוונון נתונים מדויק כדי לספק ביצועי LLM בקנה מידה גדול ביעילות של מודלים מקומיים קטנים.

יכולות חדשות של זרימת עבודה וניהול אירועים

*בניית תזרים עבודה חדש מקצה לקצה כדי לשפר את תהליכי קבלת ההחלטה עם עקביות, יכולת מעקב ושיתוף פעולה.

*היכולת לייעל תהליכים עבור תרחישי שימוש כגון ניהול נתונים, החלטות לגבי הסלמה, הגשת דו"חות פעילות חשודה (SAR) ועיבוד תביעות.

*עיצוב עבור סביבות בפיקוח גבוה עם יכולות התראה ודיווח משופרות.

מהפכה בניהול נתונים

*התפתחות משיטות מסורתיות לאריג מודרני עם הקשרים המספקים נתונים מהימנים, עדכניים ונגישים באופן אוניברסלי.

*הערכת איכות מבוססת בינה מלאכותית וניתוח שורש אוטומטי עבור מקורות נתונים קריטיים.

יצירת השפעה עסקית מוחשית

כדי להבין את החזר ההשקעה (ROI) שלה, Quantexa הזמינה מחקר בשם "סה"כ השפעה כלכלית" - Total Economic Impact עם בית האנליסטים המוביל בתעשייה Forrester ותיק מגוון של לקוחות בתחומי הבנקאות, הביטוח, הטלקומוניקציה והמגזר הציבורי. המחקר מצא כי פלטפורמת מודיעין לקבלת ההחלטות של Quantexa סיפקה יתרונות מדידים לכל מקרה שימוש, הכוללים:

*חיסכון של כמעט 8 מיליון דולר ביעילות ניהול נתונים.

*התייעלות תפעולית בהיקף של כ-15 מיליון דולר.

*מעל 19 מיליון דולר בהפחתת סיכונים וחיסכון בציות.

וישאל מריה (Vishal Marria), מייסד ומנכ"ל Quantexa אמר: "תוצאות אלה מוכיחות שכאשר הנתונים שלך מהימנים וניתנים להקשר, הם מניעים קבלת החלטות טובה יותר והשפעה משמעותית על השורה התחתונה בעידן הבינה המלאכותית".

פריצת דרך עם פתרונות בינה מלאכותית וענן

שתי הכרזות מרכזיות חיזקו עוד יותר את המובילות בשוק המודיעין לקבלת ההחלטות של Quantexa:

* Q Assist: חבילת פתרונות בינה מלאכותית יוצרת עם מודעות להקשרים שנועדה לספק דמוקרטיזציה של הגישה לנתונים מהימנים, לחזק את קבלת ההחלטות ולספק תובנות בזמן אמת לצוותים בחזית. היא תהיה זמינה לגישה מוקדמת באפריל 2025.

* Quantexa Cloud: חבילה מקיפה של פתרונות תעשייתיים מקוריים מבוססי תוכנה כשירות שתושק עם Quantexa Cloud AML ב-Microsoft Azure, שכבר זמינה לתצוגה מקדימה ללקוחות. פתרון חדשני זה, שפותח בשיתוף פעולה הדוק עם בנקים קהילתיים ובינוניים בארצות הברית, מייעל ומציע מודרניזציה של תזרימי עבודה למניעת הלבנת הון לטובת זמן לערך מהיר יותר ולחיזוק הציות.

*ג'יימי האטון, מנהל הטכנולוגיה הראשי של Quantexa, הציג הדגמות חיות הממחישות כיצד הפתרונות הללו מחוללים מהפכה באיתור פשיעה פיננסית ומודיעין תפעולי על ידי חיבור מקורות נתונים שונים לתובנות שמובילות לפעולה.

חיזוק שותפויות אסטרטגיות

Quantexa הדגישה גם את השותפות ההולכת וגדלה שלה עם Microsoft, שיתוף פעולה שסיפק פתרונות טרנספורמטיביים בתעשייה ב- Azure Marketplace. יוזמות מרכזיות כוללות:

*השקת גרסת הסקירה המוקדמת הציבורית והפרטית של Quantexa Unify Workload עבור Microsoft Fabric, המעצימה ארגונים לשפר את איכות הנתונים ולחסל ממגורות בפלטפורמה אחודה ניתנת להרחבה.

*סיפורי הצלחה של לקוחות גדולים, כולל HSBC, Novobanco ו- RSA, הממנפים את הטכנולוגיה של Microsoft ו- Quantexa כדי להאיץ את מסעות הטרנספורמציה של נתונים ובינה מלאכותית.

מבט קדימה: השקת Q Labs

Quantexa פירטה את ההשקה הרשמית של Q Labs, מרכז ייעודי להאצת רעיונות פורצי דרך ומתן נתיב משלב הרעיון ועד למסחור, כולל חקר טכנולוגיות מתפתחות, האצת חדשנות במוצרים ופתרון אתגרים מורכבים של לקוחות.

Q Labs מפתחת כיום מספר פרויקטים מרגשים, ביניהם:

*מעבדת סימולציה: סיוע לעסקים למדל תרחישים בעולם האמיתי לפני קבלת החלטות קריטיות.

*בינה של שרשרת אספקה: מינוף בינה מלאכותית ליצירת שרשראות אספקה חכמות ועמידות יותר.

פארסה גפארי (Parsa Ghaffari), ראש תחום חדשנות מוצרים , אמר: "בעבודה יד ביד עם ארגוני ההנדסה וה-GTM שלנו, אנו הופכים רעיונות פורצי דרך להשפעה בעולם האמיתי - דוחפים את הלקוחות והשותפים שלנו לצעד האמיץ הבא שלהם מהר יותר מאי פעם".

הכרה בשותפים שלנו

החברה גם לקחה רגע כדי לכבד את השותפים האסטרטגיים המרכזיים שלה. האירוע כלל את הענקת פרס שותף החדשנות של השנה ל-Accenture, שהגישה בעלת החזון שלה הניעה פתרונות AI גנרטיביים פורצי דרך, ואת פרס שותף הצמיחה של השנה ל-KPMG, שמאמציה המשותפים הרחיבו משמעותית את טביעת הרגל הגלובלית של Quantexa. ב- Quantexa התרגשו להצטרף לשותפים נותני החסות שלהם ב- QuanCon25 השנה –PWC , מיקרוסופט, Databricks, Moody’s ו- Dun &Bradstreet.

כדי לצפות ב-QuanCon25 לפי דרישה, אנא בקרו באתר https://www.quancon.com/.

אודות Quantexa

Quantexa היא חברת תוכנה בתחום הבינה מלאכותית, הנתונים והאנליטיקה. היא חברה במודיעין לקבלת החלטות כדי להעצים ארגונים לקבל החלטות תפעוליות מהימנות עם נתונים בהקשר הנכון. באמצעות ההתקדמויות האחרונות בתחום הביג דאטה והבינה מלאכותית, פלטפורמת מודיעין ההחלטות של Quantexa מסייעת לארגונים לחשוף סיכונים נסתרים והזדמנויות חדשות על ידי איחוד נתונים מבודדים והפיכתם למשאב המהימן ביותר לשימוש חוזר. היא פותרת אתגרים גדולים בניהול נתונים, תהליכי לימוד לקוחות (KYC), מודיעין לקוחות, פשיעה פיננסית, סיכונים, הונאה ואבטחה, לאורך כל מחזור חיי הלקוח.

פלטפורמת המודיעין לקבלת החלטות מבוססת ההקשרים של Quantexa משפרת את הביצועים התפעוליים עם דיוק של למעלה מ-90% והיא מציעה מהירות של עד פי 60 במודל ברזולוציה גבוהה יותר מאשר בגישות מסורתיות. מחקר Forrester TEI שהוזמן באופן עצמאי על פלטפורמת מודיעין ההחלטות של Quantexa מצא כי לקוחות ראו החזר השקעה של 228% לשלוש שנים. Quantexa, שנוסדה בשנת 2016, מעסיקה כיום יותר מ-800 עובדים ואלפי משתמשים העובדים עם מיליארדי עסקאות ונקודות נתונים ברחבי העולם.

