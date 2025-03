El Premio MEFFYS 2025 Connectivity & Wholesale se Otorgó a TOMIA

El steering adaptativo de IPN de TOMIA es reconocido como la solución más innovadora para el roaming global.

Es un logro significativo para nuestro equipo y un testimonio del liderazgo de TOMIA en innovación, ofreciendo soluciones que abordan las necesidades más críticas de nuestros clientes.” — Frederic Mathieu, Vicepresidente Senior y Gerente General de TOMIA.

SWITZERLAND, March 10, 2025 / EINPresswire.com / -- TOMIA, líder del mercado en soluciones de servicios de valor añadido en itinerancia, ha sido galardonado como el 20º ganador de MEFFYS Connectivity & Wholesale por su solución de steering adaptativo Intelligent Preferred Network ( IPN ). Esta funcionalidad de calidad de servicio (QoS) de vanguardia está diseñada para optimizar la experiencia de viaje en un contexto de roaming global."En TOMIA, estamos encantados de recibir este premio. Es un logro significativo para nuestro equipo y un testimonio del liderazgo de TOMIA en innovación, ofreciendo soluciones que abordan las necesidades más críticas de nuestros clientes", dijo Frederic Mathieu, Vicepresidente Senior y Gerente General de TOMIA.El Foro del Ecosistema Móvil (Mobile Ecosystem Forum, MEF , por sus siglas en inglés) es un organismo comercial global dedicado a abordar los retos clave en la evolución de ecosistema móvil. Como parte de su misión de impulsar el crecimiento y celebrar la innovación de la industria, MEF organiza los premios anuales MEFFYS, ahora en su 20ª edición.Con las crecientes demandas de consumidores y múltiples verticales de la industria, el despliegue de 5G Standalone (SA) Roaming y el cambio hacia servicios centrados en datos, garantizar experiencias de datos de alta calidad nunca ha sido más crítico. Para hacer frente a este desafío, TOMIA ha integrado la inteligencia impulsada por QoS en su servicio IPN Steering of Roaming (SoR). El steering adaptativo ajusta dinámicamente las políticas de dirección de roaming en función de la calidad de la red y los patrones de consumo de datos, lo que permite a los operadores ofrecer opciones de conectividad diferenciadas y maximizar el valor de los acuerdos de itinerancia 5G."¡Felicidades TOMIA por una merecida victoria! Recibir un premio MEFFYS es una verdadera indicación de su lugar dentro del ecosistema móvil, ya que los ganadores de MEFFYS son elegidos por la industria, no por un panel de jueces. Con una deslumbrante ceremonia de MEFFYS y una fiesta posterior inspirada en el Gran Gatsby, todos disfrutamos celebrando el éxito de TOMIA y les deseamos un maravilloso año por delante", dijo el CEO de MEF, Dario Betti.Acerca de TOMIADurante 25 años, TOMIA ha evolucionado continuamente el mercado de servicios de valor añadido en roaming, abordando todos los retos en todas las tecnologías de red para cientos de operadores móviles en todo el mundo. Nuestra misión es impulsar una mayor automatización, simplificar las complejidades del negocio y permitir que los operadores respondan rápidamente a las dinámicas cambiantes del mercado, al tiempo que gestionan de manera eficiente las excepciones operativas. Como proveedor líder de servicios de roaming, el galardonado conjunto de productos de TOMIA cumple con todos los estándares de la industria y está totalmente equipado con las últimas tecnologías de red, incluyendo VoLTE, 5G Standalone y LPWAN. Para obtener más información, visite www.tomiaglobal.com Acerca del Foro del Ecosistema MóvilEl Mobile Ecosystem Forum (MEF) es un organismo comercial global establecido en el año 2000, con sede en el Reino Unido y miembros en todo el mundo. Como voz del ecosistema móvil, se centra en las mejores prácticas intersectoriales, la lucha contra el fraude y la monetización. El Foro, que celebra su 25º aniversario en 2025, ofrece a sus miembros plataformas globales e intersectoriales para la creación de redes, la colaboración y el avance de soluciones industriales.Sitio web: https://mobileecosystemforum.com/ Twitter: https://x.com/mef LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/mobile-ecosystem-forum Facebook: https://www.facebook.com/MobileEcosystemForum/

