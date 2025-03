EBC Financial Group Pamerkan Keahlian Pasar di Money Expo Mexico 2025, Perkuat Komitmen LATAM

David Barrett dan Jose Herrera berbagi wawasan di panggung Money Expo Mexico 2025, membahas tren pasar LATAM. Jose Herrera memaparkan wawasan utama tentang trading di LATAM, dengan kolaborasi EBC dan University of Oxford yang ditampilkan di latar belakang. David Barrett naik ke panggung Money Expo Mexico 2025, memperkenalkan perusahaan dan membagikan visi EBC untuk pasar LATAM.

EBC Financial Group Berbagi Wawasan Pasar di Money Expo Mexico 2025, Menegaskan Komitmen pada Transparansi, Inovasi, dan Pertumbuhan Industri.

MEXICO, March 7, 2025 /EINPresswire.com/ -- Lanskap keuangan yang terus berkembang di Amerika Latin menjadi pusat perhatian di Money Expo Mexico 2025, tempat EBC Financial Group (EBC) berinteraksi dengan para pemimpin industri, profesional keuangan, dan penggemar perdagangan untuk bertukar wawasan dan membahas masa depan perdagangan di wilayah tersebut. Sebagai pialang global yang mapan, EBC menegaskan kembali dedikasinya untuk mendukung para pedagang melalui pendidikan, intelijen pasar, dan solusi inovatif yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar LATAM.

Wawasan Pasar Utama dari Kepemimpinan EBC

Momen penting dalam pameran tersebut adalah sesi kepemimpinan pemikiran yang dipimpin oleh David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd, dan Jose Herrera, Manajer Regional untuk LATAM. Diskusi mereka membahas berbagai kekuatan yang mendorong volatilitas pasar, termasuk perbedaan suku bunga antara AS dan Meksiko, perkembangan ekonomi dan politik, serta pergeseran pola investasi global.

"Meksiko memainkan peran penting dalam ekosistem keuangan kawasan ini," kata Barrett. "Likuiditas pasarnya, potensi ekonominya, dan kecanggihannya yang terus berkembang dalam perdagangan menjadikannya titik fokus bagi investor dan lembaga global."

Herrera lebih lanjut menguraikan tentang bagaimana fluktuasi mata uang memengaruhi lanskap perdagangan. "Memahami pergerakan ekonomi makro memungkinkan para pedagang untuk menavigasi pergeseran pasar secara efektif," jelasnya. "Dengan mendorong pengambilan keputusan yang terinformasi, kami berkontribusi pada pertumbuhan komunitas perdagangan yang lebih tangguh di Amerika Latin."

Wawancara Eksklusif dengan El Economista

Partisipasi EBC dalam Money Expo Mexico 2025 menampilkan diskusi dengan El Economista, salah satu publikasi keuangan terkemuka di Meksiko. Percakapan tersebut membahas peran Meksiko yang terus berkembang di pasar global, perkembangan industri utama, dan dampak yang lebih luas dari teknologi dan inovasi keuangan.

Mengomentari kehadiran EBC di kawasan tersebut, Barrett menyatakan: “Amerika Latin menghadirkan peluang yang signifikan bagi para pelaku pasar keuangan, dan kami melihat nilai yang besar dalam menyumbangkan wawasan yang mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Kami tetap berkomitmen untuk menegakkan standar industri global dan membina lingkungan perdagangan yang dibangun atas dasar transparansi dan inovasi.”

Meningkatkan Perdagangan dengan Tantangan Perdagangan Sejuta Dolar

EBC juga mengumumkan kembalinya Million Dollar Trading Challenge (MDTC), yang berlangsung dari tanggal 1 Maret hingga 30 Mei. Pertama kali diluncurkan untuk mendorong lingkungan perdagangan yang kompetitif dan edukatif, MDTC EBC telah menjadi platform bagi para pedagang untuk menyempurnakan strategi mereka, menguji keterampilan mereka dalam kondisi pasar yang sebenarnya, dan memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang pergerakan keuangan global.

Dengan beragam instrumen—meliputi saham AS, valas, komoditas, dan indeks global—tantangan ini mencerminkan komitmen EBC untuk mempromosikan pemikiran analitis dan pendekatan perdagangan yang disiplin. Selama bertahun-tahun, para peserta telah memanfaatkan pengalaman tersebut untuk mempertajam pengambilan keputusan dan meningkatkan kesadaran pasar mereka, menjadikan MDTC EBC lebih dari sekadar kompetisi, tetapi perjalanan pembelajaran yang berharga.

Komitmen terhadap Ekosistem Keuangan LATAM

Menyadari pentingnya kepercayaan di pasar keuangan, Barrett menekankan perlunya transparansi dan edukasi. "Cara terbaik untuk membangun kepercayaan dalam industri ini adalah dengan menumbuhkan kesadaran dan mendorong praktik perdagangan yang bertanggung jawab," katanya.

Dengan semakin berkembangnya kehadiran di Amerika Latin, EBC tetap fokus dalam memberikan perspektif pasar yang mendalam, memanfaatkan teknologi mutakhir, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan keuangan kawasan.

Untuk mempelajari lebih lanjut tentang EBC Financial Group, kunjungi www.ebc.com .

Tentang EBC Financial Group

Didirikan di distrik keuangan terkemuka di London, EBC Financial Group (EBC) terkenal akan keahliannya dalam pialang keuangan dan manajemen aset. Dengan kantor-kantor di pusat-pusat keuangan utama — termasuk London, Sydney, Hong Kong, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, Limassol, dan pasar-pasar berkembang di Amerika Latin, Asia, dan Afrika — EBC memungkinkan investor ritel, profesional, dan institusional untuk mengakses berbagai pasar global dan peluang perdagangan, termasuk mata uang, komoditas, saham, dan indeks.

Telah diakui dengan berbagai penghargaan, EBC berkomitmen untuk menegakkan standar etika dan anak perusahaan ini berlisensi dan teregulasi dalam yurisdiksi masing-masing. EBC Financial Group (UK) Limited teregulasi oleh Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA); EBC Financial Group (Cayman) Limited teregulasi oleh Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, dan EBC Asset Management Pty Ltd teregulasi oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC).

Inti dari EBC adalah tim yang terdiri dari para veteran industri dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di berbagai lembaga keuangan besar. Telah melewati berbagai siklus ekonomi utama dari Plaza Accord dan krisis franc Swiss tahun 2015 hingga gejolak pasar akibat pandemi COVID-19. Kami menumbuhkan budaya yang mengutamakan integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien, serta memastikan bahwa setiap hubungan investor ditangani dengan sangat serius sebagaimana mestinya.

Sebagai Mitra Valuta Asing Resmi FC Barcelona, EBC menyediakan layanan khusus di seluruh Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. Melalui kemitraannya dengan Yayasan PBB dan kampanye akar rumput terbesar di dunia, United to Beat Malaria , perusahaan tersebut berkontribusi pada inisiatif kesehatan global. EBC juga mendukung seri keterlibatan publik ' Apa yang Sebenarnya Dilakukan Para Ekonom' oleh Departemen Ekonomi Universitas Oxford, yang membantu mengungkap misteri ekonomi dan penerapannya pada tantangan-tantangan besar masyarakat, serta mendorong pemahaman dan dialog publik yang lebih besar.

