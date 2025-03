EBC 金融集團重磅啟動第二屆百萬美元交易挑戰賽，總獎金高達 100 萬美元

在上屆百萬美元交易大賽頒獎典禮上,冠軍得主榮耀加冕,獲頒冠軍獎盃及20萬美元現金獎勵,締造輝煌時刻。 EBC金融集團營運總監Samuel Hertz在MDTC 2023頒獎典禮背板上簽名,見證交易卓越的里程碑時刻。 MDTC II 冠軍將於享有盛名的巴塞隆納足球俱樂部博物館接受表彰,標誌著以技能為基礎的交易競賽新里程碑。 EBC金融集團營運總監Samuel Hertz在MDTC 2023頒獎典禮上發表主題演講,讚揚卓越交易精神。

EBC金融集團宣布重啟百萬美元交易挑戰賽,優勝者將贏得100萬美元獎金,並享受巴塞隆納足球俱樂部的VIP體驗!

LONDON, UNITED KINGDOM, March 7, 2025 /EINPresswire.com/ -- 隨著市場對結構化且透明的交易機會需求持續攀升,領先全球的金融經紀公司 EBC 金融集團 (EBC) 宣布重磅回歸其旗艦賽事——第二屆百萬美元交易挑戰賽 (MDTC)。作為全球規模最大、以交易技術為基準的交易競賽之一一,MDTC 不僅樹立了業界標準,更為全球交易者提供展現實力的舞台。

2025 年 MDTC 正式啟動,恰逢市場波動性加劇,交易者對於具更高責任感且成熟的交易策略需求日益增長。。自 2025 年 3 月 1 日至 5 月 30 日,來自全球的數千名交易者將爭奪價值 100 萬美元的交易帳戶。本屆挑戰賽融合即時策略共享與免費複製交易,進一步提升競爭性交易的標準。

頂級交易員將首次受邀參加巴塞隆納足球俱樂部博物館(巴薩沉浸式之旅)的獨家頒獎典禮,這不僅標誌著全球性交易活動首次在世界足壇最具聲望的殿堂中獲得歷史性認可,更象徵著金融市場與精英運動之間日益緊密的融合。此次合作進一步突顯交易這一職業與世界級運動員的共通性——卓越的技巧、精準的判斷,以及高度的紀律性。

回顧 2023 年首屆 MDTC,賽事創下多項行業標竿:324 名交易者實現帳戶盈利,前 10 名交易者的平均回報率達 3,472.91%。其中,冠軍更在 30 天內創下驚人的 11,630.98% 回報,充分展現技術交易的無限潛力。

今年,MDTC II 再度升級,為交易員提供專業級交易訊號,並透過免費複製交易,即時跟單市場表現最佳的策略。EBC 將競爭性交易與即時策略共享相結合,進一步提升交易的透明度與公平性性,樹立產業新標準。

智能跟單社區:即時策略共享,自動複製頂級交易者的策略

零售交易的興起正在改變金融市場,但許多交易者仍面臨進入透明、結構化學習環境的挑戰,難以真正培養專業技能。MDTC II 正是為了彌補這一差距——透過即時複製交易,交易者能夠直接接觸並學習市場上表現最佳的策略,獲得完善自身交易技術的寶貴機會。

有別於傳統競賽獎勵高風險投機行為,MDTC II 建立了一個開放的策略共享生態系統,讓交易者能夠免費分析、追蹤,並即時複製領先參與者的交易。這不僅讓競爭環境更加公平,也讓新手與資深交易者都能從集體智慧中受益,同時保有對交易決策的個人掌控權。

EBC 金融集團營運總監 Samuel Hertz 表示:「當您的公司正在成長時,您的目標是打造一場真正反映您價值觀與熱情的活動——MDTC 正是我們的體現。我們希望成為業界的燈塔,向世界證明交易者能夠成功,且交易的成功來自教育與勇氣,而非僅限於少數 1% 的人。」

「這正是 MDTC 的真正魅力——每位參與者都需展示自己的交易歷史,向世界展現他們的交易方式。任何人都能登入查看,親眼見證獲勝者的交易策略。」

「在 EBC,我們不以註冊或存款金額來衡量活動的成功,而是以我們創造的對話來定義其價值。透過第二屆 MDTC,我們引入了更多交易工具與增強功能,這是我們真正引以為傲的一點,因為在 EBC,『完美』永遠不夠。」

100 萬美元獎金與巴塞隆納足球俱樂部的 VIP 體驗

MDTC II 的核心獎項是業界最具規模之一的 100 萬美元交易帳戶,旨在獎勵卓越的交易技能、紀律與策略執行能力。與一次性現金獎勵不同,這筆大獎為獲勝者提供了一個獨特機會,使其能夠管理大額資金並保留 100% 的利潤,最高允許損失達 20 萬美元。此外,獲勝者也可選擇 20 萬美元的現金獎勵。

MDTC II 設有兩大類別,以確保公平競爭與廣泛參與機會。「青訓營」類別專為帳戶餘額最低 500 美元的交易者設計,按收益率排名,為希望在結構化環境中提升技能的交易者提供成長機會。

對於更有經驗的交易者,「夢之隊」類別適用於帳戶餘額 10,000 美元至 200,000 美元的參與者,按收益額排名。此類別旨在表彰能夠靈活應對市場變化並有效管理較大資本的頂尖交易者。

除了豐厚的獎勵外,頂級交易員還將獲得業界認可,並享受巴塞隆納足球俱樂部博物館的難得體驗。在獨家頒獎典禮上,獲勝者將於全球最具影響力的體育俱樂部之一接受表彰,體現交易與職業體育菁英表現之間日益緊密的聯繫。

EBC 金融集團執行長 David Barrett 表示:「對 EBC 金融集團而言,百萬美元交易挑戰賽是讓新手與資深交易者共同參與即時市場競爭的絕佳方式。透過這場競賽,交易者能夠即時觀察市場動態,檢視所有參與者執行的交易,並讓新興交易者透過適合自身風格的方式,學習並跟隨更有經驗的交易者。」

「在完全透明的環境中觀察、學習與成長,對交易者而言極具價值。這不僅有助於理解有效的策略,還能幫助交易者認識何時以及為何這些策略奏效。同時,從失敗的交易中學習,往往與成功經驗同樣重要。」

透過社群管理與尖端交易平台最大化交易機會

為了進一步促進社群參與,MDTC II 推出了增強版的推薦計劃——每成功推薦一名參與者,即可獲得高達 300 美元獎勵,且推薦次數不設上限。這項激勵機制不僅鼓勵更多交易者參與競賽,還能幫助參與者擴展交易人脈,在競爭中獲取更多價值。

MDTC II 始終致力於推動金融市場創新,此次競賽更首次納入美國股票差價合約 (CFD),進一步拓展交易機會。美國股市佔全球市值 65% 以上,擁有市場上流動性最高、最具活力的產業資產之一。透過這項新增功能,參與者將能接觸全球最具影響力的企業,為應對波動性高、變化迅速的市場環境提供全新機會。

本次競賽將於業界領先的 MT4 和 MT5 交易平台上進行,參賽者可運用高級圖表工具、自動化交易策略與即時執行功能,交易外匯、商品、指數及美國股票差價合約 (CFD)。透過多元資產類別、尖端技術與擴展的市場准入,MDTC II 持續重新定義競爭性交易的格局,引領市場邁向更高水準的交易體驗。

完善比賽體驗:傳承 MDTC 2023

2023 年,首屆百萬美元交易挑戰賽吸引了眾多交易者參與,總計執行 431,827 筆交易,累積利潤達 1,096,718.57 美元。這場競賽不僅彰顯了市場對結構化交易競賽的高度關注,更突顯了複製交易在提升不同經驗層級交易者可及性方面的關鍵作用。

