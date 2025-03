EBC Financial Group เปิดศึก Million Dollar Trading Challenge ซีซั่น 2 ชิงรางวัลบัญชีเทรด 1 ล้านดอลลาร์

ช่วงเวลาอันทรงเกียรติเมื่อผู้ชนะรางวัลเงินสด 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศในงานแข่งขัน MDTC ครั้งแรก Samuel Hertz ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ EBC Financial Group ลงนามที่ฉากหลังในพิธีมอบรางวัล MDTC 2023 เพื่อเฉลิมฉลองความเป็นเลิศด้านการเทรด แชมเปี้ยน MDTC II จะได้รับเกียรติที่พิพิธภัณฑ์ FC Barcelona อันทรงเกียรติ ถือเป็นก้าวสำคัญของการแข่งขันการด้านกลยุทธ์การเทรด Samuel Hertz ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ EBC Financial Group กล่าวสุนทรพจน์ในงานประกาศรางวัล MDTC 2023 เพื่อยกย่องความผู้เป็นเลิศด้านการเทรด

กลับมาอีกครั้งสำหรับศึกเทรด MDTC ครั้งที่ 2 ชิงบัญชีเทรดล้านดอลลาร์ พร้อมประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ FC Barcelona

LONDON, UNITED KINGDOM, March 7, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group (EBC) ผู้นำระดับโลกด้านโบรกเกอร์ซื้อขายหลักทรัพย์ ประกาศเปิดตัวการแข่งขัน Million Dollar Trading Challenge (MDTC) ครั้งที่ 2 ศึกรวบนักเทรดแห่งปีจากทั่วโลก ร่วมทดสอบทักษะและแสดงศักยภาพกลยุทธ์การเทรดในสนามแข่งขัน ซึ่งในฐานะที่เราเป็นพันธมิตรกับสโมสรฟุตบอลระดับโลก FC Barcelona เราได้นำแนวคิดการแข่งขันแบบฟุตบอลและการเทรดผสมผสานเข้ากันอย่างลงตัว

โดยการแข่งขัน MDTC ครั้งที่ 2 นี้เกิดขึ้นจากเสียงเรียกร้องของนักลงทุนที่ต้องการแพลตฟอร์์มการแข่งขันที่มีโครงสร้างชัดเจน โปร่งใส และเปิดโอกาศให้นักเทรดทั่วโลกสามารถเข้าถึงกลยุทธ์การเทรดที่ได้รับการพิสูจน์แล้วถึงประสิทธิภาพในการเทรด โดยกำหนดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 พฤษภาคม 2025 ซึ่งนักเทรดทั่วโลกมีสิทธิ์ชิงรางวัลเป็นบัญชีซื้อขายมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ พร้อมฟีเจอร์พิเศษ เช่น การแชร์กลยุทธ์แบบเรียลไทม์ และ ระบบ Copy Trading แบบไม่มีค่าธรรมเนียม รวมถึงโอกาสพิเศษในการเข้าร่วมงานสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่พิพิธภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona Museum)

ถือเป็นครั้งแรกที่เหล่านักเทรดชั้นนำทั่วโลกจะได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่พิพิธภัณฑ์สโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา นับเป็นครั้งแรกที่โบรกเกอร์เทรดระดับโลกที่ได้รับการยอมรับเป็นหนึ่งในพันธมิตรของสโมสรฟุตบอลที่มีประวัติอันทรงเกียรติ ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงเทรนด์ด้านการเงินและการกีฬาที่มีความเชื่อมโยงใกล้ชิดมากขึ้น ตอกย้ำว่าการเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพนั้นต้องอาศัยทักษะ ความแม่นย่ำ และวินัยเฉกเช่นเดียวกับนักฟุตบอลมืออาชีพ

สำหรับการแข่งขัน MDTC ถูกจัดขึ้นครั้งแรกในปี 2023 นับว่าเป็นการแข่งขันเทรดที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมการเงิน โดยมีนักเทรด 324 คนที่สามารถทำกำไรได้ และนักเทรดใน 10 อันดับแรกมีผลตอบแทนที่สูงอย่างน่าประทับใจ ผู้ชนะสามารถทำผลตอบแทนได้อย่างยอดเยี่ยมในระยะเวลาเพียง 30 วัน ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จของการเทรดที่ขับเคลื่อนด้วยทักษะในสภาพแวดล้อมที่มีการแข่งขันสูง

ในปีนี้ MDTC II ก้าวไปอีกขั้น โดยนักเทรดสามารถเข้าถึงสัญญาณการเทรดระดับมืออาชีพและทำการคัดลอกกลยุทธ์ของนักเทรดที่มีผลการดำเนินงานดีเยี่ยมได้ทันทีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ผ่านการเทรดแบบคัดลอก (copy trading) การผสมผสานการแข่งขันกับการแบ่งปันกลยุทธ์แบบเรียลไทม์และการ copy trading แบบไม่มีค่าธรรมเนียม ทำให้ EBC สร้างมาตรฐานใหม่ในด้านความโปร่งใสและการเข้าถึงการเทรด ซึ่งช่วยให้ทั้งนักเทรดมือใหม่และมืออาชีพสามารถพัฒนากลยุทธ์ของตนเองจากข้อมูลตลาดจริง

เปิดฟีเจอร์ Real-Time Copy Trading เรียนรู้กลยุทธ์จากผู้เชี่ยวชาญทันที

อัตราการเทรดที่เติบโตขึ้นจากบรรดานักลงทุนรายย่อยได้เปลี่ยนแปลงตลาดการเงินไปอย่างมาก แต่ยังมีนักเทรดจำนวนไม่น้อยที่ขาดโอกาสในการเรียนรู้ผ่านสภาพแวดล้อมการเทรดที่โปร่งใส ซึ่งโครงสร้างของการแข่งขัน MDTC ครั้งที่ 2 ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยลดช่องว่างนี้ โดยนักเทรดสามารถพัฒนากลยุทธ์ของตนเองได้ง่ายขึ้น ผ่านการมีส่วนร่วมกับนักเทรดที่มีประสบการณ์บนแพลตฟอร์มแบบ Real-Time Copy Trading

ต่างจากการแข่งขันแบบดั้งเดิมที่เน้นการเก็งกำไรที่มีความเสี่ยงสูง แต่สำหรับการแข่งขัน MDTC ครั้งที่ 2 มุ่งเน้นการสร้างระบบที่เปิดกว้างสำหรับการแบ่งปันกลยุทธ์ ซึ่งช่วยให้นักเทรดสามารถติดตามและคัดลอกการเทรดจากนักเทรดมืออาชีพได้ทันที โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สิ่งนี้ช่วยให้นักเทรดมือใหม่และมืออาชีพสามารถเรียนรู้จากการแชร์ข้อมูลร่วมกันได้

ซามูเอล เฮิร์ทซ์ ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการของ EBC Financial Group กล่าวว่า "หากคุณเป็นบริษัทที่กำลังเติบโต คุณต้องสร้างกิจกรรมที่สะท้อนถึงค่านิยมและความหลงใหลของคุณ สำหรับการแข่งขัน MDTC คือกิจกรรมที่เราต้องการเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเปลี่ยนแปลงวงการเทรด โดยแสดงให้เห็นว่าการเทรดสามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยการศึกษาและความพยายาม ไม่ใช่แค่สำหรับคนกลุ่มน้อยเท่านั้น ทุกคนสามารถเข้ามาดูการเทรดของผู้ชนะและเห็นได้ว่าเขาทำอย่างไร”

“ที่ EBC เราไม่วัดผลจากจำนวนผู้สมัครหรือยอดฝากเงิน แต่เราวัดจากการแลกเปลี่ยนไอเดียและกลยุทธ์ผ่านแพลตฟอร์มที่เราสร้างขึ้น ในการแข่งขันครั้งที่ 2 นี้ เราได้นำเครื่องมือการเทรดและฟีเจอร์ใหม่ๆ มาใช้ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เราภาคภูมิใจอย่างมาก เพราะที่ EBC เราเชื่อว่า 'ความสมบูรณ์แบบ' ยังไม่เพียงพอ”

รางวัลบัญชีเทรด 1 ล้านดอลลาร์ พร้อมเยือนสโมสร FC Barcelona แบบเอ็กซ์คลูซีฟ

การแข่งขัน MDTC ในปีนี้มาพร้อมกับรางวัลใหญ่สุดของวงการเทรดเป็น บัญชีการเทรดมูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้เป็นรางวัลแก่เทรดเดอร์ผู้มีทักษะและใช้กลยุทธ์นการเทรด โดยไม่ใช่การจ่ายเงินรางวัลเป็นจำนวนเงินก้อนเดียว แต่เป็นโอกาสให้ผู้ชนะได้จัดการกับทุนขนาดใหญ่และรักษากำไรทั้งหมด 100% โดยมีขีดจำกัดการขาดทุนสูงสุดที่ 200,000 ดอลลาร์ หรือผู้ชนะสามารถเลือกที่จะรับเงินสด 200,000 ดอลลาร์แทนได้

การแข่งขัน MDTC ครั้งนี้ถูกแบ่งออกเป็นสองหมวดหมู่เพื่อให้เหมาะสมกับนักเทรดทุกระดับ หมวดหมู่ Rising Stars สำหรับผู้ที่มีเงินทุนขั้นต่ำ 500 ดอลลาร์ โดยจัดอันดับตามอัตราผลกำไร เพื่อให้นักเทรดที่ต้องการพัฒนาทักษะได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์เทรดในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ส่วน Dream Squad ถูกออกแบบมาเพื่อผู้ที่มีเงินทุนระหว่าง 10,000 ถึง 200,000 ดอลลาร์ โดยจัดอันดับจากกำไรสุทธิ หมวดหมู่นี้เหมาะสำหรับนักเทรดที่มีประสบการณ์และสามารถจัดการกับตลาดและเงินทุนที่ใหญ่ขึ้น

นอกจากเงินรางวัลแล้ว นักเทรดที่ชนะยังจะได้รับประสบการณ์พิเศษเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ FC Barcelona ในงานมอบรางวัลที่จัดขึ้นที่สโมสรฟุตบอลระดับโลก เพื่อเชื่อมโยงโลกของการเทรดกับความสำเร็จในวงการกีฬา

“สำหรับ EBC Financial Group การแข่งขัน Million Dollar Trading Challenge เป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้นักเทรดทั้งหน้าใหม่และผู้มีประสบการณ์สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมเทรดที่เกิดขึ้นจริง ช่วยให้เห็นวิธีการเทรดของผู้เข้าร่วมทั้งหมด ทั้งยังเปิดโอกาสให้นักเทรดที่เพิ่งเริ่มต้นได้เรียนรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์มากขึ้น ผ่านการได้เห็นและเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่โปร่งใสเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าและช่วยให้เข้าใจว่ากลยุทธ์ไหนได้ผลบ้าง” เดวิด แบร์เร็ตต์ CEO ของ EBC Financial Group (UK) Ltd. กล่าว

ขยายโอกาสเทรด พร้อมโปรแกรมแนะนำและหุ้นสหรัฐฯ

การแข่งขัน MDTC ครั้งที่ 2 ยังได้เพิ่มโปรแกรมแนะนำใหม่ ที่ให้รางวัลสูงสุดถึง $300 ต่อการแนะนำที่สำเร็จ โดยไม่มีขีดจำกัดจำนวนการแนะนำ โปรแกรมนี้ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสามารถขยายเครือข่ายและมีส่วนร่วมในชุมชนนักเทรดมากขึ้น พร้อมรับประโยชน์จากการแข่งขัน

เพื่อขยายโอกาสในการเทรด MDTC ในครั้งนี้ ยังได้นำหุ้นสหรัฐฯ มารวมในการแข่งขันเป็นครั้งแรก ซึ่งหุ้นสหรัฐฯ มีมูลค่ามากกว่า 65% ของตลาดโลก และเป็นสินทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว การเพิ่มหุ้นสหรัฐฯ เข้ามาทำให้ผู้เข้าร่วมสามารถเทรดหุ้นจากบริษัทใหญ่ ๆ ในโลกและได้ลองเล่นในตลาดที่มีความผันผวนสูง

การแข่งขันนี้จะใช้แพลตฟอร์ม MT4 และ MT5 ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการเทรดที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม ผู้เข้าร่วมสามารถเทรดในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี และหุ้นสหรัฐฯ ผ่าน CFDs พร้อมเครื่องมือการวิเคราะห์และการเทรดแบบเรียลไทม์ ด้วยการผสมผสานเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย การแข่งขัน MDTC II จึงสร้างมาตรฐานใหม่ในการแข่งขันการเทรด

การแข่งเทรดที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ในแวดวงการเงิน

การแข่งขัน Million Dollar Trading Challenge ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีตั้งแต่การแข่งขันครั้งแรกในปี 2023 โดยมีการดำเนินธุรกรรมทั้งหมด 431,827 รายการ สามารถสร้างกำไรให้นักเทรดรวม 1,096,718.57 ดอลลาร์ การแข่งขันครั้งนี้สะท้อนถึงความสนใจที่เพิ่มขึ้นต่อการแข่งขันในรูปแบบที่มีโครงสร้าง พร้อมกับบทบาทของการ copy trading ที่ช่วยให้ผู้เทรดในทุกระดับสามารถเข้าถึงโอกาสได้ง่ายขึ้น

การมีส่วนร่วมของชุมชนนักเทรดเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นสำคัญของงานนี้ โดยผู้เข้าร่วมจำนวนมากได้นำฟีเจอร์ copy trading ที่ประสบความสำเร็จมาช่วยติดตามและเลียนแบบผลการเทรดที่ดียิ่งขึ้น ผลลัพธ์เหล่านี้ยังได้แสดงให้เห็นถึงการแบ่งปันกลยุทธ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเทรด

สำหรับการแข่งขัน MDTC ในครั้งนี้เราจะยังคงพัฒนาต่อไป โดยนำประสบการณ์จากการแข่งขันในครั้งก่อนมาปรับใช้ พร้อมรักษาแนวทางที่เรายึดถือนั่นคือ ความโปร่งใส การพัฒนากลยุทธ์และสร้างการมีส่วนร่วมของนักเทรดต่อไป

สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมและเข้าร่วมการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินได้ที่ https://www.ebc.com/million-dollar-challenge-2

เกี่ยวกับ EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC) ก่อตั้งขึ้น ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีชื่อเสียงในด้านบริการทางการเงินแบบครบวงจร รวมถึงเป็นนายหน้าทางการเงิน การจัดการสินทรัพย์และจัดการโซลูชันการลงทุนที่ครอบคลุม มีการกระจายสำนักงานประจำการในศูนย์กลาง ทางการเงินที่โดดเด่นทั่วทุกภูมิภาค เช่น ลอนดอน ซิดนีย์ ฮ่องกง โตเกียว สิงคโปร์ หมู่เกาะเคย์แมน กรุงเทพฯ ลีมาสซอล เป็นต้น EBC ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการที่หลากหลาย รวมถึงระดับสถาบันทั่วโลก EBC ให้ความสำคัญกับนักลงทุนทั้งรายย่อย มืออาชีพ และสถาบัน นอกจากนี้ยังมอบโอกาสการลงทุนในตลาดต่างประเทศและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ฟอเร็กซ์, สินค้าโภคภัณฑ์, หุ้น หรือดัชนีจากทั่วโลก

EBC ได้รับรางวัลมากมายและเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการเงิน เราภูมิใจที่ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมและการกำกับดูแลระหว่าง ประเทศแบบสูงสุด EBC Financial Group (UK) Limited ได้รับการควบคุมโดย Financial Conduct Authority (FCA) ของสหราชอาณาจักร EBC Financial Group (Cayman) Limited ได้รับการควบคุมโดย Cayman Islands Monetary Authority (CIMA) ของหมู่เกาะเคย์แมนและ EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd ได้รับการควบคุมโดย Australia's Securities and Investments Commission (ASIC) ของออสเตรเลีย

จุดแข็งของ EBC Group คือผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปีในสถาบันการเงิน โดยผ่านการรับมือกับวงจรเศรษฐกิจที่สำคัญต่างๆตั้งแต่ข้อตกลงพลาซ่าจนถึงวิกฤตฟรังก์สวิสในปี 2015 ได้อย่างชำนาญ EBC ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ความซื่อสัตย์ การเคารพ และความปลอดภัยของสินทรัพย์ลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก เพื่อให้มั่นใจว่า ทุกการมีส่วนร่วมของนักลงทุนจะได้รับการดูแลใส่ใจอย่างสูงสุด

EBC เป็นพันธมิตรในด้านการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลบาร์เซโลนา (FC Barcelona) ซึ่งนำเสนอบริการเฉพาะทางในภูมิภาคต่างๆ เช่น เอเชีย, ละตินอเมริกา, ตะวันออกกลางแอฟริกา และโอเชียเนีย เป็นต้น นอกจากนี้ EBC ยังเป็นพันธมิตรในโครงการ United to Beat Malaria แคมเปญของมูลนิธิองค์การสหประชาชาติ โดยมีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพด้านสุขภาพของประชากรทั่วโลกเริ่มดำเนินกิจกรรมร่วมกันตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ปี 2024 เป็นต้นมา ไม่เพียงเท่านั้น EBC ยังให้การสนับสนุนซีรีส์การมอบความรู้ให้แก่สาธารณะเกี่ยวกับ 'What Economists Really Do' นำโดยภาควิชาเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัย Oxford เพื่อทำให้เศรษฐศาสตร์เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้นและสามารถประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบันได้ เพิ่มความเข้าใจและให้ความสำคัญกับเศรษฐศาสตร์รอบตัวเรามากขึ้น

https://www.ebc.com/

