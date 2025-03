Rogers Communications Inc. dépose son rapport annuel aux actionnaires

Le rapport comprend les états financiers annuels, le Rapport de gestion et les informations de 2024 sur la durabilité et l’impact social

TORONTO, 06 mars 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers Communications Inc. (TSX : RCI.A et RCI.B; NYSE : RCI) (« Rogers ») a annoncé aujourd’hui le dépôt de son rapport annuel aux actionnaires 2024 auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

Le rapport annuel aux actionnaires comprend les états financiers consolidés annuels audités de Rogers pour 2024 ainsi que le Rapport de gestion qui les accompagne. Cette année, les informations de 2024 sur la durabilité et l’impact social ont été intégrées dans notre Rapport de gestion pour démontrer notre engagement à continuer d’enchâsser nos principes en matière de durabilité et d’impact social dans la façon de mener nos activités.

Le rapport annuel aux actionnaires de Rogers peut être consulté en accédant au profil de Rogers Communications Inc. sur SEDAR+ à sedarplus.ca, sur EDGAR à sec.gov et dans la section Relations avec les investisseurs du site web de Rogers.

Une version papier du rapport peut aussi être obtenue sans frais en écrivant à l’adresse investor.relations@rci.rogers.com ou en appelant au 647-435-6470 ou au 1-844-801-4792 (numéro sans frais).

À propos de Rogers Communications Inc.

Rogers est la référence canadienne en matière de communications et de divertissement. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour obtenir plus d’information, consultez rogers.com ou investisseurs.rogers.com.

Pour plus d’information :

Relations avec les investisseurs

1-844-801-4792

investor.relations@rci.rogers.com

