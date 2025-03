AS PRFoods võlakirjaomanike otsuste vastuvõtmine kirjaliku hääletamise teel

AS PRFoods (registrikood 11560713; aadress Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti; edaspidi „PRFoods“) teeb käesolevaga ettepaneku isikutele (edaspidi „Võlakirjaomanikud“), kellele kuuluvad PRFoods võlakirjad lunastustähtajaga 31. märts 2025 ja ISIN koodiga EE3300001577 (edaspidi „Võlakirjad“), mis on emiteeritud PRFoods 14.01.2020 tagatud võlakirjade emissiooni tingimuste (mida on viimati muudetud 17. jaanuaril 2025) (edaspidi „Tingimused“) alusel, Võlakirjaomanike otsuste vastuvõtmiseks koosolekut kokku kutsumata, kirjaliku hääletamise (edaspidi „Kirjalik hääletamine“) teel vastavalt Tingimuste punktile 12.3.

Hääleõiguslike Võlakirjaomanike nimekiri fikseeritakse 12.03.2025 Nasdaq CSD poolt arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Hääletada on võimalik perioodil 06.03.2025 kuni 21.03.2025 kell 23.59. Hääletussedel on lisatud käesoleva börsiteate Lisana 1.

Võlakirjaomaniku on oma hääle andmiseks järgmised võimalused:

Hääleõigusliku Võlakirjaomaniku või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja digitaalselt allkirjastatud või paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisega e‑posti teel aadressile investor@prfoods.ee hiljemalt 21.03.2025 kell 23.59. Hääleõigusliku Võlakirjaomaniku või tema volitatud esindaja poolt täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli paberkandjal esitamise või saatmisega PRFoods-i kontorisse aadressil Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt 21.03.2025 kell 17.00.

Taust

PRFoods on oma 03.07.2024, 31.10.2024 ja 30.11.2024 avaldatud börsiteadetes teavitanud Võlakirjaomanikke ning teisi investoreid vajadusest restruktureerida oma võlakohustustest (sealhulgas Võlakirjadest ning PRFoods‑i poolt 2021. aastal emiteeritud allutatud konverteeritavatest võlakirjadest) tulenevaid kohustusi, tagamaks PRFoods-i ja selle tütarettevõtjate äritegevuse jätkusuutlikkus ja kaitsmaks PRFoods investorite ja kogu kontserni töötajate huve. Samuti teavitas PRFoods Võlakirjaomanikke ning teisi investoreid oma 02.01.2025 börsiteatega, et tegeleb restruktureerimise plaani ettevalmistamisega eesmärgiga seda avaldada ja heakskiitmiseks esitada selliselt, et seda saaks Võlakirjaomanike koosolekul vastu võtta enne 31.03.2025, mil kehtivate Tingimuste kohaselt saabub Võlakirjade lunastamistähtaeg.

PRFoodsi juhatus teavitab, et restruktureerimise plaani koostamine on edenenud, kuid sealhulgas ettevõtmise tehnilisest keerukusest tulenevalt on kõikide detailide paikapanemine ja koordineerimine võtnud oodatust rohkem aega. Sellest tulenevalt, et PRFoodsil oleks võimalik restruktureerimiskava ettevalmistamine lõpule viia ja presenteerida investoritele vähemalt kolm nädalat enne restruktureerimisplaani hääletamist Võlakirjaomanike poolt ning seejuures säilitada restruktureerimisplaani perspektiivi, on seega vajalik mõnevõrra pikendada Võlakirjadest tulenevate kohustuste täitmise tähtaega, sealhulgas edasi lükata Võlakirjade järgmine intressimakse.

Eeltooduga seoses teeb PRFoods Võlakirjaomanikele ettepaneku Võlakirjade lunastamistähtaja (31.03.2025) edasilükkamiseks ning näha Võlakirjade uue lunastamistähtajana ette 30.04.2025, samuti Võlakirjade jooksva intressiperioodi pikendamiseks ning vastavalt järgmise intressimaksepäeva (31.03.2025) edasilükkamiseks ning näha Võlakirjade järgmise Intressimaksepäevana ette 30.04.2025.

Kirjaliku hääletamise teel vastu võetavad otsused:

PRFoods teeb Võlakirjaomanikele ettepaneku järgmiste otsuste vastuvõtmiseks:

Nõustuda Võlakirjade Lunastamistähtaja (inglise keeles: Maturity Date, nagu defineeritud Tingimustes ja Lõplikes Tingimustes), milleks on 31.03.2025, edasilükkamisega ja kinnitada Võlakirjade uueks Lunastamistähtajaks 30.04.2025, nõustuda Võlakirjade jooksva intressiperioodi pikendamisega ning vastavalt järgmise Intressimaksepäeva (inglise keeles: Interest Payment Date, nagu defineeritud Tingimustes ja Lõplikes Tingimustes), milleks on 31.03.2025, edasilükkamisega ja kinnitada järgmise Intressimaksepäevana 30.04.2025, ning nõustuda, et Võlakirjade mittelunastamist Lunastamistähtpäeval (31.03.2025) ning intressi mittemaksmist ette nähtud Intressimaksepäeval (31.03.2025) ei loeta PRFoods poolt Tingimuste või Lõplikke Tingimuste rikkumiseks ega Erakorralise Ennetähtaegse Lunastamise Sündmuse (inglise keeles: Extraordinary Early Redemption Event; nagu defineeritud Tingimustes) toimumiseks, samuti volitada PRFoods’i muutma, sõlmima, kinnitama ja esitama kõiki vajalikke dokumente ja instrumente, sealhulgas Võlakirjade Lõplikke Tingimusi (inglise keeles: Final Terms), mis on vajalikud Võlakirjade uue Lunastamistähtpäeva (30.04.2025) ja uue Intressimaksepäeva (30.04.2025) kajastamiseks.

Osalemine ja hääletamine

Vastavalt Tingimuste punktile 12.5.2 on Kirjalikul hääletamisel õigus osaleda ja hääletada üksnes isikutel, kes kajastuvad Võlakirjaomanikuna Eesti väärtpaberite registris (edaspidi „Register“), Registri arvelduspäeva lõpu seisuga, seitse (7) pangapäeva enne hääletamise perioodi lõppu.



Võlakirjaomanikud, kes on Võlakirjade otsesed omanikud, võivad Kirjalikul Hääletamisel osaleda isiklikult või volitatud esindaja kaudu. Juhul, kui Võlakirju hoitakse esindajakontol, peab esindajakonto omaja väljastama Võlakirjaomanikule Kirjalikul Hääletamisel osalemiseks volituse. Nimetatud volituse vorm on lisatud käesolevale teatele Lisana 2.

Võlakirjaomaniku isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks tuleb e-posti teel edastatav hääletussedel digitaalselt allkirjastada. Paberkandjal allkirjastatud ja skaneeritud hääletussedeli edastamisel e-posti teel või paberkandjal allkirjastatud hääletussedeli saatmisel posti teel tuleb koos hääletussedeliga edastada koopia Võlakirjaomaniku või Võlakirjaomaniku esindaja isikut tõendava dokumendi (nt pass või ID-kaart) isikuandmetega leheküljest (sh dokumendi kehtivuskuupäev). Võlakirjaomaniku esindajal tuleb edastada täiendavalt kehtiv kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles. Välisriigis registreeritud juriidilisest isikust Võlakirjaomaniku puhul võib PRFoods vajadusel paluda edastada koopia vastava välisriigi äriregistri väljavõttest, millest nähtub esindaja õigus Võlakirjaomanikku esindada (seadusjärgne volitus), mis peab olema inglisekeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt.

Häälteenamuse nõuded

Vastavalt Tingimuste punktidele 5.5, 12.4.1 ja 16.1.3 on käesolevas börsiteates toodud otsus võetud vastu juhul, kui selle poolt hääletavad Võlakirjaomanikud, kelle Võlakirjade nominaalväärtus kokku moodustab vähemalt 2/3 kõigi Kirjalikul Hääletamisel osalevate Võlakirjaomanike Võlakirjade nominaalväärtusest.

PRFoods-il ja Seotud Isikutel (nagu defineeritud Tingimustes) Kirjalikul Hääletamisel hääletamise õigust ei ole ning PRFoods-le ja Seotud Isikutele kuuluvaid Võlakirju häälteenamuse nõude täitmise hindamisel arvesse ei võeta.

Kui Võlakirjaomanikud võtavad eelpool nimetatud häälteenamusega vastu otsuse muuta Võlakirjade lunastamistähtaega ning intressimaksepäeva, on nimetatud otsus siduv kõigi Võlakirjaomanike suhtes.

Otsuste eelnõude kohta tekkivad küsimused palume saata e-posti aadressile investor@prfoods.ee või AS PRFoods aadressile Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn, Eesti hiljemalt 14.03.2025.

Lisad:

Lisa 1 – Hääletussedel

Lisa 1 - vorm Võlakirjaomaniku valitud esindaja volitamiseks

Lisainformatsioon:

Timo Pärn / Kristjan Kotkas

AS PRFoods

Juhatuse liige

investor@prfoods.ee

www.prfoods.ee

