AXI SELECT、画期的なマイルストーンを達成：トレーダーが100万ドルの資本調達に成功

シドニー, March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- オンライン取引サービスの世界的リーディングプロバイダーであるAxiは、トレーダーのフランシスコ・ケサダ・ゴディネス氏が、革新的な資金配分プログラムAxi Selectにおいて、最高記録となる100万ドルの資金調達達成を発表できることを誇りに思います。この驚くべき達成は、Axi Selectのトレーダーに取引の潜在能力を最大限に発揮する真の機会を提供するという、ブローカーの取り組みの証です。

Axi Selectの責任者であるグレッグ・ルービンは次のように述べています。「フランシスコは、このプログラムに対して並外れた才能と献身を示してくれました。このマイルストーンは、100万ドルの資金調達という枠をはるかに超えるものです。このマイルストーンは、トレーダーが着実に取引を行い、市場の好機を有利に利用することで達成できることを示すだけでなく、トレーダーの潜在能力を最大限に引き出すことを目的とした、包括的でトレーダー中心のプログラムの力を強調するものです。」

「これは当社にとって非常に大きな節目であり、当社トレーダーの努力と献身の証です」と、AxiのCEOであるラジェッシュ・ヨハンナン氏は語り、同社のユニークなプログラムに対する誇りを語りました。「2023年にAxi Selectを立ち上げた際、私たちの狙いは明確でした。トレーダーの要望に応えるモデルを構築することで、状況を変えたいと考えたのです。初期費用や制限の多い取引条件、その他の障壁から解放されれば、トレーダーは取引パフォーマンスの向上に専念することができます。実際、この1年間の経験から、トレーダーの潜在能力を最大限に引き出すことを目的としたプログラムでは、目覚ましい成果を達成できることが証明されています。」

Axi Selectは、意欲的なトレーダーに、最大100万米ドルの資金調達へのアクセスと、利益の最大90%の獲得の機会を提供しています。また、登録料や月額利用料が無料*のプログラムに参加できるという利点もあります。さらにAxi Selectは、スタンダードまたはプロのライブ口座、制約のない取引条件、トレーダーの成功と成長を育む一連のツールを使用しています。

*標準取引手数料が適用されます。

Axi SelectプログラムはAxiTrader Limitedのクライアントにのみ利用可能です。

CFDは投資損失の高いリスクを伴います。

お客様のお取引において、当社はすべてのポジションに対してプリンシパル・カウンターパーティとして行動します。このコンテンツは、AU、NZ、EU、およびUKの居住者の方はご利用できません。詳細については利用規約をご参照ください。

詳細については、mediaenquiries@axi.com までお問い合わせください。



この発表に関する写真はこちらで入手可能: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e3372dba-9460-4833-8180-ff68d3c17652

