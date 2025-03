AXI SELECT CELEBRA UN HITO DESTACADO: TRADER OBTIENE $1,000,000 EN FINANCIACIÓN DE CAPITAL

Sídney, March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Axi, un proveedor global líder de servicios de trading en línea, ha anunciado con orgullo que el trader Francisco Quesada Godines ha alcanzado el hito más alto en su innovador programa de asignación de capital, Axi Select, asegurando $1 millón en financiación de capital. Este increíble logro es un testimonio del compromiso del bróker de proporcionar a sus traders de Axi Select una oportunidad real para maximizar su potencial de trading.

Según Greg Rubin, Jefe de Axi Select, “Francisco ha demostrado un talento excepcional y un gran compromiso con el programa. Este hito va mucho más allá de recibir $1 millón en financiación. No solo resalta lo que los traders pueden lograr cuando operan de manera consistente y aprovechan las oportunidades del mercado a su favor, sino que también subraya el poder de un programa integral y centrado en el trader, diseñado para desbloquear su máximo potencial.”

“Estamos increíblemente emocionados por este hito, un testimonio del arduo trabajo y dedicación de nuestros traders”, dijo Rajesh Yohannan, CEO de Axi, mientras comparte su orgullo por su programa único. “Cuando lanzamos Axi Select en 2023, nuestro objetivo era claro: queríamos cambiar la narrativa creando un modelo que respondiera a las demandas de los traders; cuando los traders están libres de costos iniciales, condiciones restrictivas de trading y otras barreras, pueden concentrarse exclusivamente en mejorar su rendimiento en el trading. De hecho, nuestra experiencia durante el último año ha demostrado que cuando un programa está diseñado para aprovechar al máximo el potencial de los traders, pueden lograr resultados extraordinarios.”

Axi Select ofrece a los traders ambiciosos un camino para acceder a financiación de capital de hasta $1,000,000 USD y ganar hasta el 90% de sus ganancias, además de la ventaja de unirse al programa sin tarifas de registro ni mensuales*. Además, Axi Select utiliza una cuenta en vivo Standard o Pro, condiciones de trading sin restricciones y un conjunto de herramientas para fomentar el éxito y crecimiento de los traders.

*Se aplican tarifas estándar de trading.

El programa Axi Select solo está disponible para clientes de AxiTrader Limited. Los CFDs conllevan un alto riesgo de pérdida de inversión. En nuestras operaciones con usted, actuaremos como contraparte principal de todas sus posiciones. Este contenido no está disponible para residentes de AU, NZ, UE y UK. Para obtener más información, consulta nuestros Términos de servicio.

