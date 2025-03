يحتفل برنامج AXI SELECT بإنجاز استثنائي: تمكن متداول من تأمين تمويل رأسمالي بقيمة مليون دولار أمريكي

سيدني, March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

أعلنت شركة Axi، المزود العالمي الرائد لخدمات التداول عبر الإنترنت، بكل فخر أن المتداول "فرانسيسكو كيسادا جودينيس" قد وصل إلى أعلى مرحلة في برنامجها المبتكر لتخصيص رأس المال، Axi Select، ليحصل على تمويل رأسمالي بقيمة مليون دولار أمريكي. يُعد هذا الإنجاز الاستثنائي دليلاً على التزام Axi بتقديم فرصة حقيقية لمتداولي Axi Select لتعظيم إمكاناتهم في التداول.

وفقًا لـ "جريج روبين"، رئيس برنامج Axi Select: "أظهر "فرانسيسكو" موهبة استثنائية والتزامًا كبيرًا بالبرنامج. هذا الإنجاز يتجاوز مجرد الحصول على تمويل بقيمة مليون دولار. فهو لا يسلط الضوء فقط على ما يمكن للمتداولين تحقيقه عند التداول باستمرار واغتنام فرص السوق لصالحهم، ولكنه أيضًا يؤكد قوة برنامج شامل يركز على المتداولين ومصمم خصيصًا لتمكينهم من تحقيق إمكاناتهم الكاملة."

قال "راجيش يوهانان"، الرئيس التنفيذي لشركة Axi، معبرًا عن فخره ببرنامجهم الفريد: "نحن سعداء جدًا بهذا الإنجاز، فهو دليل على الالتزام والعمل الجاد الذي يبذله متداولونا." وأضاف: "عندما أطلقنا برنامج Axi Select في عام 2023، كان هدفنا واضحًا، أردنا إحداث تغيير من خلال تطوير نموذج يلبي احتياجات المتداولين. فمن خلال إزالة التكاليف الأولية وشروط التداول المقيدة والعوائق الأخرى، يمكن للمتداولين التركيز بالكامل على تحسين أدائهم في التداول. في الواقع، أثبتت تجربتنا خلال العام الماضي أنه عندما يكون البرنامج مصممًا لتمكين المتداولين من تحقيق أقصى إمكاناتهم، فإنهم قادرون على تحقيق نتائج استثنائية."

يوفر برنامج Axi Select للمتداولين الطموحين فرصة الوصول إلى تمويل رأس مال يصل إلى 1,000,000 دولار أمريكي، مع إمكانية الاحتفاظ بما يصل إلى 90% من أرباحهم، بالإضافة إلى ميزة الانضمام إلى البرنامج بدون رسوم تسجيل أو رسوم شهرية*. بالإضافة إلى ذلك، يقدم برنامج Axi Select حساب عادي (ستاندرد) أو حساب برو حقيقي، مع شروط تداول غير مقيدة، إلى جانب مجموعة من الأدوات المصممة لدعم نجاح المتداولين وتعزيز نموهم.

* تطبق رسوم التداول الاعتيادية.

برنامج Axi Select متاح فقط لعملاء شركة AxiTrader Limited. تحمل العقود مقابل الفروقات (CFDs) مخاطر عالية لخسارة الاستثمار. في تعاملاتنا معك، سنكون الطرف المقابل الرئيسي لجميع مراكزك. هذا المحتوى غير متاح للمقيمين في أستراليا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ونيوزيلندا. لمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إلى شروط الخدمة الخاصة بنا.

لمزيد من المعلومات، يمكنكم مراسلتنا على: mediaenquiries@axi.com

الصورة المصاحبة لهذا الإعلان متاحة على

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e3372dba-9460-4833-8180-ff68d3c17652

