世界の高級品市場は2030年までに3,924億米ドルに達し、予測期間中のCAGR成長率は4.7%になると予測されています

世界の高級品市場規模は2022年に2,727.4億米ドルと評価され、2023年の2,840億米ドルから2030年までに3,924億米ドルに成長し、予測期間中に4.7%のCAGRを示すことが予想されています。” — Fortune Business Insights

TOHOKU, TOHOKU, JAPAN, March 6, 2025 / EINPresswire.com / -- 世界の 高級品市場 規模は2022年に2,727億4,000万米ドルと評価され、2023年の2,840億米ドルから2030年には3,924億米ドルに成長し、予測期間中に4.7%のCAGRを示すと予想されています。さらに、米国の高級品市場は大幅に成長し、2032年までに868億4,000万米ドルに達すると予想されています。高級ファッション、高級アクセサリー、高級ブランド体験への需要が市場拡大を後押ししています。アジア太平洋地域は2022年に40.12%の市場シェアで高級品市場を支配しました。高級品は、個人のステータスシンボルを意味します。企業は、視覚的に魅力的なデザインとテクノロジーを統合した製品で、高所得者層に焦点を当てています。たとえば、ジュエリーにNFCで取り付けられたチップ。2023年3月にキャシー・ハックルによってVerseluxという製品が誕生しました。Fortune Business Insights は、この情報を「世界の高級品市場、2023 年から 2030 年」と題したレポートで紹介しています。➡️無料サンプル研究レポートPDFをリクエストする: https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/sample/luxury-goods-market-103866 レポートで紹介されている主要企業のリスト:• LVHM (フランス)• Compagnie Financière Richemont SA(スイス)• Kering SA (フランス)• 周大福ジュエリーグループリミテッド(香港)• エスティ ローダー カンパニーズ インク (米国)• Luxottica Group SpA (イタリア)• The Swatch Group Ltd.(スイス)• ロレアルグループ(フランス)• Ralph Lauren Corporation (米国)• 資生堂株式会社(日本)➡️セグメンテーションファストファッションのトレンドが衣料品セグメントの需要を増加させる製品タイプ別に見ると、市場は時計・宝飾品、香水・化粧品、衣料品、バッグ・財布などに分類されます。ファストファッションのトレンドと男性と女性の両方からの需要により、衣料品セグメントは大きな市場シェアを保持するようになりました。高級品の需要増加に向けた女性による身だしなみへの傾倒エンドユーザーによって、市場は男性と女性に分かれています。女性セグメントは、ブレスレット、化粧品、イヤリング、フレグランス、ハンドバッグなど、数多くの高級品が入手可能であるため、市場を支配しています。オンラインチャネルが最大のシェアを占める 購入の利便性の向上流通チャネルに基づいて、市場はオフラインとオンラインに分かれています。店舗やショップが存在するため、顧客は製品に触れて感じることができ、オフラインセグメントは大きな市場シェアを保持することができます。地理的には、市場は北米、南アメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東およびアフリカで調査されています。➡️レポートの顕著な特徴このレポートでは、次の情報を提供しています。•主要な成長ドライバー、抑制要因、機会、および市場に対する潜在的な課題。•地域の発展に関する包括的な洞察。•主要な業界プレーヤーのリスト。•市場のプレーヤーによって採用された主要な戦略。• 最新の業界動向には、製品の発売、パートナーシップ、合併、買収などがあります。➡️推進要因富裕層人口の増加による需要喚起富裕層の人口の増加が高級品の市場を牽引しています。高級品を販売する企業は、カスタマイズされた製品を提供することで、Z世代とミレニアル世代の視聴者に集中しています。オックスファム・インターナショナルが2020年1月に発表したデータによると、約2,153人の億万長者が世界人口の60%(46億人)よりも多くの富を持っています。それどころか、中古の高級品を購入またはレンタルすることは、高級品市場の成長を妨げます。➡️カスタマイズを求める: https://www.fortunebusinessinsights.com/enquiry/ask-for-customization/luxury-goods-market-103866 高級品市場を形成する主なトレンド高級品業界は、消費者の好みや購買行動に影響を与える新しいトレンドとともに進化しています。➡️持続可能性と倫理的な調達ラグジュアリーブランドは、サステナビリティに対する消費者の需要の高まりに対応するために、環境に優しい素材、クルエルティフリーの化粧品、カーボンニュートラルなサプライチェーンを優先しています。➡️ デジタルイノベーションとバーチャルショッピング拡張現実(AR)、仮想試着、ブロックチェーン認証は、高級ショッピング体験を変革し、利便性とセキュリティを強化しています。➡️ パーソナライゼーション&カスタマイズブランドは、モノグラム入りのハンドバッグからAI主導の製品の推奨まで、富裕層や若年消費者向けにオーダーメイドのサービスを提供しています。➡️ 高級品再販市場の成長認証された中古の高級品に対する需要は高まっており、ブランドは価値と顧客ロイヤルティを維持するために再販市場に参入しています。➡️ ソーシャルメディアと有名人の影響力インフルエンサーとのパートナーシップや、InstagramやTikTokなどのプラットフォームでのデジタルマーケティングは、若い視聴者を引き付け、ブランドリーチを拡大するために非常に重要です。➡️ 新興市場の拡大アジア太平洋地域、中東、ラテンアメリカにおける可処分所得の増加は、これらの地域での高級ブランドの拡大を後押ししています。➡️地域の洞察アジア太平洋地域の個人の可処分所得の増加と市場の成長アジア太平洋地域は、人口の増加と人々の高い可処分所得により、最大の高級品市場シェアを保持しています。高級品の入手可能性は、この地域の市場成長に貢献している別の要因です。この地域には大規模なプレーヤーが存在するため、ヨーロッパの高級品市場はかなりのシェアを占めています。➡️競争力のある風景キープレーヤーはポジションを維持するための買収に注力市場の主要企業は、市場での地位を維持するために、堅牢な製品ポートフォリオを維持しています。パートナーシップ、買収、新製品の開発は、高級品企業が優位性を維持するために優先しています。➡️見積もりを取得: https://www.fortunebusinessinsights.com/luxury-goods-market-103866 ➡️将来の見通し高級品市場は、技術の進歩、消費者の嗜好の変化、持続可能性への関心の高まりに牽引されて、上昇軌道を続けると予想されます。ブランドが革新を起こし、新興市場での存在感を拡大するにつれて、業界は今後数年間でダイナミックな変革を遂げる準備ができています。➡️業界の発展:• 2022年11月:世界的な化粧品メーカーであるEstee Lauder Companies, Inc.は、中国の高級美容製品業界での事業を拡大するために、高級フットウェア、ハンドバッグ、アクセサリーのブランドであるTom Fordを買収しました。➡️関連レポート: ラグジュアリーアパレル市場 規模、シェア、成長、産業分析、2030年 ジュエリーマーケット シェア、規模、業界動向、概要、レポート、2032年

