EBC Financial Group Luncurkan Tantangan Perdagangan Juta Dolar Kedua dengan Hadiah USD $1 Juta

LONDON, UNITED KINGDOM, March 6, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group (EBC), pemimpin global dalam pialang keuangan, mengumumkan kembalinya Million Dollar Trading Challenge (MDTC) andalannya untuk edisi kedua, salah satu yang terbesar di dunia dan menjadi tolok ukur global untuk kompetisi perdagangan berbasis keterampilan, karena permintaan industri akan peluang perdagangan yang terstruktur dan transparan terus tumbuh.

Edisi MDTC tahun 2025 hadir pada saat para pedagang mencari akuntabilitas yang lebih besar dan akses ke strategi yang terbukti di tengah pasar yang semakin bergejolak. Dari tanggal 1 Maret hingga 30 Mei 2025, ribuan pedagang di seluruh dunia akan bersaing untuk mendapatkan akun perdagangan senilai $1 juta dalam tantangan yang memadukan pembagian strategi waktu nyata dan perdagangan salinan tanpa biaya, yang menetapkan standar baru untuk perdagangan yang kompetitif.

Untuk pertama kalinya, para pedagang papan atas akan diundang ke upacara penghargaan eksklusif di Museum FC Barcelona (Barça Immersive Tour), menandai momen bersejarah sebagai ajang perdagangan global yang diakui dalam salah satu lembaga sepak bola paling bergengsi. Kemitraan ini mencerminkan konvergensi yang berkembang antara pasar keuangan dan olahraga elit, memperkuat perdagangan sebagai profesi yang menuntut tingkat keterampilan, ketepatan, dan disiplin yang sama seperti atlet kelas dunia.

MDTC perdana pada tahun 2023 menetapkan berbagai tolok ukur industri, dengan 324 trader memperoleh akun yang menguntungkan dan 10 trader teratas mencatat laba rata-rata sebesar 3.472,91%. Sang juara menghasilkan laba luar biasa sebesar 11.630,98% hanya dalam 30 hari, menunjukkan potensi perdagangan yang didorong oleh keterampilan dalam lingkungan yang kompetitif.

Tahun ini, MDTC II melangkah lebih jauh—memungkinkan para pedagang untuk mengakses sinyal perdagangan tingkat profesional dan langsung meniru strategi berkinerja terbaik secara gratis melalui perdagangan salinan. Dengan menggabungkan persaingan dengan berbagi strategi waktu nyata dan perdagangan salinan tanpa biaya, EBC menetapkan standar baru untuk transparansi dan aksesibilitas dalam perdagangan.

Copy Trading Real-Time: Secara Otomatis Meniru Strategi Trader Terbaik

Meningkatnya perdagangan eceran telah mengubah pasar keuangan, namun banyak pedagang kesulitan mengakses lingkungan belajar yang transparan dan terstruktur yang memungkinkan mereka mengembangkan keterampilan nyata. MDTC II dirancang untuk menjembatani kesenjangan ini—memberikan pedagang kesempatan unik untuk menyempurnakan strategi mereka dengan terlibat secara aktif dengan pedagang berkinerja terbaik melalui perdagangan salinan waktu nyata.

Tidak seperti kontes tradisional yang menghargai spekulasi berisiko tinggi, MDTC II memperkenalkan ekosistem berbagi strategi terbuka tempat para pedagang dapat menganalisis, melacak, dan langsung meniru perdagangan para peserta terkemuka tanpa biaya. Hal ini menyeimbangkan persaingan, memungkinkan para pedagang pemula dan berpengalaman untuk mendapatkan keuntungan dari wawasan kolektif sambil mempertahankan kendali individu atas perdagangan mereka.

“Saat Anda menjadi perusahaan yang sedang berkembang, Anda ingin membuat acara yang benar-benar mencerminkan nilai dan hasrat Anda—MDTC adalah milik kami. Kami hadir untuk menjadi penerang dalam industri ini, membuktikan bahwa para pedagang dapat berhasil; para pedagang dapat berhasil dalam perdagangan, itu memerlukan pendidikan dan keberanian, dan itu bukan hanya untuk 1%. Itulah keindahan MDTC yang sesungguhnya—setiap peserta harus menunjukkan riwayat perdagangan mereka, menunjukkan kepada dunia apa yang mereka lakukan. Siapa pun dapat masuk dan melihat, dan Anda dapat melihat sendiri apa yang diperjualbelikan oleh para pemenang.

"Di EBC, kami tidak mengukur ini (atau aktivitas apa pun) berdasarkan jumlah pendaftaran atau setoran yang kami dapatkan—kami mengukurnya berdasarkan percakapan yang kami buat. Dengan iterasi kedua ini, kami memperkenalkan lebih banyak alat perdagangan dan fitur yang disempurnakan, aspek penting lainnya yang sangat kami banggakan, karena di EBC, 'sempurna' tidak pernah cukup," kata Samuel Hertz, Direktur Operasional di EBC Financial Group.

Hadiah $1 Juta dan Pengalaman VIP FC Barcelona Sekali Seumur Hidup

Inti dari MDTC II adalah salah satu hadiah terbesar di industri ini—akun perdagangan senilai $1 juta—yang dirancang untuk menghargai keterampilan, disiplin, dan pelaksanaan strategi. Daripada pembayaran tunai satu kali, hadiah utama memberikan kesempatan unik bagi pemenang untuk mengelola modal yang signifikan sambil mempertahankan 100% keuntungan mereka, dengan kerugian maksimum yang diizinkan sebesar $200.000. Atau, pemenang dapat memilih hadiah uang tunai sebesar $200.000.

MDTC II disusun menjadi dua kategori untuk memastikan aksesibilitas dan persaingan yang adil. Kategori Rising Stars terbuka bagi para trader dengan saldo minimum $500, diurutkan berdasarkan tingkat keuntungan, memberikan kesempatan bagi mereka yang ingin mengasah keterampilan mereka dalam lingkungan yang terstruktur.

Bagi para trader yang lebih berpengalaman, kategori Dream Squad dirancang bagi para peserta dengan saldo antara $10.000 dan $200.000, yang diurutkan berdasarkan laba bersih. Kategori ini mengakui para trader yang dapat menavigasi kondisi pasar secara efektif sambil mengelola modal yang lebih besar.

Selain hadiah finansial, para trader papan atas akan memperoleh pengakuan industri dan pengalaman sekali seumur hidup di Museum FC Barcelona. Dalam upacara penghargaan eksklusif, para pemenang akan dirayakan di markas salah satu klub multi-olahraga terhebat di dunia —menjembatani kesenjangan antara perdagangan dan performa elit dalam olahraga profesional.

“Bagi EBC Financial Group, Million Dollar Trading Challenge merupakan cara yang fantastis bagi para trader baru dan berpengalaman untuk terlibat dalam acara real-time. Acara ini memungkinkan klien untuk melihat para trader dari semua level untuk terlibat dengan kondisi pasar secara langsung, melihat secara langsung perdagangan yang dilakukan oleh semua peserta, dan memberikan kesempatan kepada para trader baru untuk mengikuti dan belajar dari mereka yang lebih berpengalaman, dengan cara yang sesuai dengan gaya perdagangan mereka.

Peluang untuk mengamati, belajar, dan berkembang dalam lingkungan yang sepenuhnya transparan ini sangat berharga, dan merupakan cara yang sangat baik untuk mendorong para pedagang baru agar memahami strategi apa yang berhasil, kapan, dan mengapa. Perdagangan yang tidak berhasil sama pentingnya dengan perdagangan yang berhasil,” kata David Barrett, CEO EBC Financial Group (UK) Ltd.

Memaksimalkan Peluang melalui Manajemen Komunitas dan Platform Perdagangan Tercanggih

Untuk lebih mendorong partisipasi masyarakat, MDTC II memperkenalkan Program Referensi yang disempurnakan, yang menawarkan peserta hingga $300 per referensi yang berhasil, tanpa batasan jumlah referensi. Inisiatif ini mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar, yang memungkinkan para pedagang untuk memperluas jaringan mereka sambil mendapatkan keuntungan dari kompetisi.

Dengan fokus pada inovasi di pasar keuangan, MDTC II memperluas peluang perdagangan dengan mengintegrasikan Contracts for Difference (CFD) pada saham AS ke dalam kompetisi untuk pertama kalinya. Saham AS mencakup lebih dari 65% kapitalisasi pasar global, menjadikannya salah satu aset paling likuid dan dinamis di seluruh industri. Penambahan ini memungkinkan peserta untuk mengakses beberapa perusahaan paling berpengaruh di dunia, memberikan peluang baru untuk menavigasi pasar yang bergejolak dan bergerak cepat.

Kompetisi ini berlangsung di platform MT4 dan MT5 terkemuka di industri, yang memungkinkan peserta untuk memperdagangkan Valas, Komoditas, Indeks, dan CFD Saham AS dengan alat grafik canggih, strategi otomatis, dan eksekusi waktu nyata. Dengan menggabungkan berbagai kelas aset, teknologi mutakhir, dan akses pasar yang diperluas, MDTC II terus mendefinisikan ulang lanskap perdagangan yang kompetitif.

Menyempurnakan Pengalaman Kontes: Warisan MDTC 2023

Million Dollar Trading Challenge pertama pada tahun 2023 diikuti oleh banyak peserta, dengan para trader yang mengeksekusi 431.827 perdagangan dan menghasilkan total laba sebesar $1.096.718,57. Acara ini menyoroti meningkatnya minat terhadap kompetisi perdagangan terstruktur dan peran copy trading dalam meningkatkan aksesibilitas bagi para trader di berbagai tingkat pengalaman.

Keterlibatan komunitas merupakan aspek utama dari tantangan tersebut, dengan banyak peserta memanfaatkan fitur copy trading untuk melacak dan meniru strategi yang berhasil. Hasilnya menggarisbawahi potensi wawasan pasar bersama untuk membentuk hasil perdagangan.

Dengan MDTC II, kompetisi terus berkembang, menggabungkan wawasan masa lalu sambil mempertahankan fokus pada transparansi, pengembangan strategi, dan keterlibatan pedagang.

Untuk informasi lebih lanjut dan menjadi bagian dari perjalanan yang membentuk kembali apa yang mungkin terjadi di pasar keuangan, kunjungi https://www.ebc.com/million-dollar-challenge-2 .

Tentang EBC Financial Group

Didirikan di distrik keuangan terkemuka di London, EBC Financial Group (EBC) terkenal akan keahliannya dalam pialang keuangan dan manajemen aset. Dengan kantor-kantor di pusat-pusat keuangan utama—termasuk London, Sydney, Hong Kong, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, Limassol, dan pasar-pasar berkembang di Amerika Latin, Asia, dan Afrika—EBC memungkinkan investor ritel, profesional, dan institusional untuk mengakses berbagai pasar global dan peluang perdagangan, termasuk mata uang, komoditas, saham, dan indeks.

Telah diakui dengan berbagai penghargaan, EBC berkomitmen untuk menegakkan standar etika dan anak perusahaan ini berlisensi dan teregulasi dalam yurisdiksi masing-masing. EBC Financial Group (UK) Limited teregulasi oleh Otoritas Perilaku Keuangan Inggris (FCA); EBC Financial Group (Cayman) Limited teregulasi oleh Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, dan EBC Asset Management Pty Ltd teregulasi oleh Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC).

Inti dari EBC adalah tim yang terdiri dari para veteran industri dengan pengalaman lebih dari 40 tahun di berbagai lembaga keuangan besar. Telah melewati berbagai siklus ekonomi utama dari Plaza Accord dan krisis franc Swiss tahun 2015 hingga gejolak pasar akibat pandemi COVID-19. Kami menumbuhkan budaya yang mengutamakan integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien, serta memastikan bahwa setiap hubungan investor ditangani dengan sangat serius sebagaimana mestinya.

Sebagai Mitra Valuta Asing Resmi FC Barcelona, EBC menyediakan layanan khusus di seluruh Asia, LATAM, Timur Tengah, Afrika, dan Oseania. Melalui kemitraannya dengan Yayasan PBB dan kampanye akar rumput terbesar di dunia, United to Beat Malaria , perusahaan tersebut berkontribusi pada inisiatif kesehatan global. EBC juga mendukung rangkaian keterlibatan publik ' Apa yang Sebenarnya Dilakukan Para Ekonom ' oleh Departemen Ekonomi Universitas Oxford, yang membantu mengungkap misteri ekonomi dan penerapannya pada tantangan-tantangan besar masyarakat, serta mendorong pemahaman dan dialog publik yang lebih besar.

