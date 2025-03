Dormer Pramet 推出 2025 年新产品

北卡罗来纳州梅班, March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dormer Pramet 推出新型高性能车削和铣削解决方案,扩大了其可转位刀具产品组合。这些刀具旨在最大限度地提高生产率,集更高的精度、耐用性和效率于一身,使制造商能够在生产中超越极限。

超越极限 - 最大限度地提高生产力

新型 Dormer Pramet 刀具采用先进材料、创新设计和新一代涂层,突破了性能障碍。它们具有应对当今最严峻加工挑战所需的可靠性和效率。

新型车削产品

Dormer Pramet 车削系列的最新成员包括

T5415 CVD 牌号 :T5415 是车削球墨铸铁和 ISO H 组材料的理想选择,具有出色的断续切削耐久性和更好的磨损检测性能,可确保高性能车削操作的可靠性。



:T5415 是车削球墨铸铁和 ISO H 组材料的理想选择,具有出色的断续切削耐久性和更好的磨损检测性能,可确保高性能车削操作的可靠性。 KM 断 屑槽: KM 断屑槽专为 ISO K 组材料设计,具有宽 T 型面和正前角,可实现更平滑、更一致的切削。与 T5415 刀具搭配使用时,可为中型车削应用提供出色的稳定性、加工安全性和性能。



KM 断屑槽专为 ISO K 组材料设计,具有宽 T 型面和正前角,可实现更平滑、更一致的切削。与 T5415 刀具搭配使用时,可为中型车削应用提供出色的稳定性、加工安全性和性能。 GL.S-PM 刀片:这些刀片专为有色金属材料和钛基超合金的深切断和切槽而设计,具有优异的耐磨性和更长的刀具寿命,即使在连续切削或轻微断续切削中也能确保可靠的性能。



新型铣削产品

Dormer Pramet 在 2025 年的铣削创新包括

用于方肩 铣 的 STD 系列 :多功能 STD 系列配备三角形刀片和四种铣刀体,可处理轻型、中型、粗加工和铝加工,切削深度可达 11 毫米,提供经济高效的灵活解决方案。



:多功能 STD 系列配备三角形刀片和四种铣刀体,可处理轻型、中型、粗加工和铝加工,切削深度可达 11 毫米,提供经济高效的灵活解决方案。 SRN 系列用于仿形铣削:该经济型系列包括具有八个切削刃的双面圆形刀片,可最大限度地提高材料去除率,降低成本达 20%。SRN 具有平滑的切削和更高的稳定性,适用于航空航天、能源和其他行业的高性能应用。



Dormer Pramet 的统一强度

"Dormer Pramet 总裁 Eduardo Martin 说:"这些产品不仅代表了我们最新的技术进步,也体现了 Dormer Pramet 作为主品牌的统一实力。"这标志着一个新时代的开始,在这个新时代里,我们通过专业技术提供创新、可持续和以客户为中心的解决方案。

有关 2025 年 Dormer Pramet 新产品的更多信息,请访问 https://dormerpramet.com/new-products-2025 并观看新宣传视频 https://www.youtube.com/watch?v=hjGvU6THb5k.

关于 Dormer Pramet

Dormer Pramet 是金属切削行业工具的全球制造商和供应商,隶属于山特维克集团(Sandvik Group),山特维克集团是全球性高科技工程集团,为制造业、采矿业和基础设施行业提供提高生产率、盈利能力和可持续发展能力的解决方案。Dormer Pramet 的综合产品系列包括回转式和转位式钻孔、铣削、螺纹加工和车削工具,适用于各种生产环境。公司通过 20 个办事处为全球 100 多个市场提供广泛的销售和技术支持服务。公司在欧洲、美洲和亚洲设有专门的生产设施,并拥有高度发达的分销和物流网络。

图为

Dormer Pramet 2025 年推出的新型高性能可转位刀具。

致编辑:

Dormer Pramet 是为各行各业生产切削工具的全球性制造商。公司业务遍及全球,在欧洲、美洲和亚洲均设有生产基地。

发布者:

Dormer Pramet LLC

1483 Dogwood Way

北卡罗来纳州梅班 27302-9115

www.dormerpramet.com

communications@dormerpramet.com



此公告隨附的照片可在以下網址查看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/35fe428e-69ac-47a9-b677-501117379cb3/zh-Hant

2025年新产品 突破极限,利用Dormer Pramet最新创新应用最大化您的生产力。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.