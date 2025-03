Dormer Pramet presenta sus nuevos productos para el 2025

MEBANE, N.C., March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dormer Pramet amplía su cartera de herramientas de fijación mecánica con el lanzamiento de nuevas soluciones en torneado y fresado de alto rendimiento. Diseñadas para maximizar la productividad, estas herramientas combinan una mayor precisión, durabilidad y eficiencia, lo que permite a los fabricantes ir más allá de los límites en sus operaciones.

Superar los límites: maximizar la productividad

Diseñádas para romper las barreras del rendimiento, las nuevas herramientas Dormer Pramet incorporan materiales avanzados, diseños innovadores y recubrimientos de última generación. Ofrecen la fiabilidad y eficiencia necesarias para afrontar los retos de mecanizado más exigentes de la actualidad.

Nuevos productos de torneado

Las últimas incorporaciones a la gama de torneado de Dormer Pramet incluyen:

Calidad CVD T5415 : Ideal para el torneado de fundición nodular y materiales del grupo ISO H, la T5415 ofrece una durabilidad excepcional en cortes interrumpidos y una mejor detección del desgaste, garantizando la fiabilidad en operaciones de torneado de alto rendimiento.

: Ideal para el torneado de fundición nodular y materiales del grupo ISO H, la T5415 ofrece una durabilidad excepcional en cortes interrumpidos y una mejor detección del desgaste, garantizando la fiabilidad en operaciones de torneado de alto rendimiento. Rompevirutas KM : Diseñado para materiales del grupo ISO K, el rompevirutas KM presenta una amplia faceta T y un ángulo de desprendimiento positivo para conseguir cortes más suaves y uniformes. Cuando se combina con la calidad T5415, proporciona una excelente estabilidad, seguridad de proceso y rendimiento en aplicaciones de torneado medio.

Diseñado para materiales del grupo ISO K, el rompevirutas KM presenta una amplia faceta T y un ángulo de desprendimiento positivo para conseguir cortes más suaves y uniformes. Cuando se combina con la calidad T5415, proporciona una excelente estabilidad, seguridad de proceso y rendimiento en aplicaciones de torneado medio. GL. S-PM: Diseñadas para el tronzado profundo y ranurado de materiales no férreos y superaleaciones con base de titanio, estas plaquitas ofrecen una resistencia superior al desgaste y una mayor vida útil de la herramienta, garantizando un rendimiento fiable incluso en cortes continuos o ligeramente interrumpidos.



Nuevos productos de fresado

Las innovaciones de fresado de Dormer Pramet para el 2025 incluyen:

Serie STD para fresado en escuadra : Con plaquitas triangulares y cuatro fresas adaptables, la versátil serie STD se encarga del mecanizado ligero, medio, pesado, y del mecanizado de aluminio con profundidades de corte de hasta 11 mm, ofreciendo soluciones rentables y flexibles.

: Con plaquitas triangulares y cuatro fresas adaptables, la versátil serie STD se encarga del mecanizado ligero, medio, pesado, y del mecanizado de aluminio con profundidades de corte de hasta 11 mm, ofreciendo soluciones rentables y flexibles. Serie SRN para fresado de copiado: Esta serie económica incluye plaquitas redondas de doble cara con ocho filos de corte, maximizando las tasas de arranque de material y reduciendo los costes hasta un 20%. La serie SRN proporciona un corte suave y una mayor estabilidad para aplicaciones de alto rendimiento en los sectores aeroespacial y energético, entre otros.

Fuerza unificada de Dormer Pramet

"Estas ofertas representan no sólo nuestros últimos avances tecnológicos, sino también la fuerza unificada de Dormer Pramet como marca principal", dijo Eduardo Martín, Presidente de Dormer Pramet. "Esto marca el comienzo de una nueva era en la que nuestra experiencia conjunta ofrece soluciones innovadoras, sostenibles y centradas en el cliente."

Para más información sobre los nuevos productos Dormer Pramet de 2025, visite https://dormerpramet.com/new-products-2025 y vea el nuevo vídeo de la campaña https://www.youtube.com/watch?v=hjGvU6THb5k.

Acerca de Dormer Pramet

Dormer Pramet es un fabricante y proveedor mundial de herramientas para la industria del corte de metal. Forma parte del Grupo Sandvik, un grupo mundial de ingeniería de alta tecnología que ofrece soluciones que mejoran la productividad, la rentabilidad y la sostenibilidad para las industrias manufacturera, minera y de infraestructuras. El amplio programa de productos de Dormer Pramet abarca herramientas de taladrado, fresado, roscado y torneado, tanto rotativas como de plaquita intercambiable, para su uso en una gran variedad de entornos de producción. Un amplio servicio de ventas y asistencia técnica opera desde 20 oficinas, atendiendo a más de 100 mercados en todo el mundo. Estas oficinas están asistidas por instalaciones de producción especializadas en Europa, América y Asia, junto con una red de distribución y logística muy desarrollada.

Nuevas herramientas de plaquita intercambiable de alto rendimiento de Dormer Pramet para 2025.

Nuevos productos 2025 Ve más allá de los límites y maximiza tu productividad con las últimas aplicaciones innovadoras de Dormer Pramet.

