EBC Financial Group、第2回100万ドル取引大会を開催

第2回EBC100万ドル取引大会は、賞金100万米ドルとFCバルセロナ博物館での授賞式に加え、コピートレードでより透明性の高い取引環境を提供します。

LONDON, UNITED KINGDOM, March 6, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group(以下、当社)は、透明性の高い取引機会に対する業界の需要が拡大し続ける中、業界最大規模・最高賞金額を誇る第2回100万ドル取引大会(Million Dollar Trading Challenge)の開催を発表します。

大会期間は2025年3月1日から5月31日までです。世界中のトレーダーが、リアルタイムの戦略共有と無料のコピートレードを統合した取引大会で、100万ドルの取引口座を目指して競い合い、競争的取引の新たな基準を打ち立てます。



FCバルセロナ博物館で開催される授賞式に大会優勝者が招待されるのは今回が初めてで、世界的な取引大会がサッカー界で最も権威ある団体の1つに認められた歴史的な瞬間となります。このパートナーシップは、金融市場と競技スポーツの融合が進んでいることを反映しており、取引は世界の一流スポーツ競技と同じような技術、正確さ、規律が要求されることを強調しています。

2023年に開催された第1回100万ドル取引大会では、324名のトレーダーが利益を獲得しました。上位10名の平均収益率は3,472.911%という高水準を記録し、優勝者はわずか1ヶ月半の参加で11,630.98%という驚異的な収益率を達成し、競争環境におけるスキル主導型取引の可能性を実証しました。

第2回100万ドル取引大会では全てのトレーダーがトップトレーダーの取引シグナルにアクセスし、コピートレードを通じて上位の戦略を即座に無料でコピーできます。リアルタイムの戦略共有、無料のコピートレードを組み合わせることで、当社は取引における透明性と安全性の新たな基準を打ち立てています。

リアルタイムコピートレード

多くのトレーダーは真の取引スキルを身につけるための効果的な学習環境を見つけることを課題だと感じています。第2回100万ドル取引大会は、このギャップを埋めるために設計されており、トレーダーはリアルタイムなコピートレードを通じて、トップクラスのトレーダーと積極的に関わることで、戦略を洗練させるまたとないチャンスを得ることができます。

ハイリスクな投機に報酬を与える従来のコンテストとは異なり、第2回100万ドル取引大会は、トレーダーが上位の取引を無料で分析、追跡、即座にコピーできるシステムを導入しています。これにより、初心者トレーダーも経験豊富なトレーダーも、自分の取引を個人で管理しながら、集団的な洞察から利益を得ることができます。

今回の取引大会の魅力の一つとして、参加者全員が自分の取引履歴を公開し、自分がどのような取引をしているかを世界に示すことが挙げられます。ユーザーは、誰でもログインしてトップトレーダーの取引を見ることができます。

当社APACオペレーションディレクターのサミュエル・ハーツは次のように述べています。「当社では、今回の取引大会(または他のイベント)を登録や入金の数で評価するのではなく、私たちが生み出す会話で評価します。第2回100万ドル取引大会では、前大会よりも多くの取引ツールと強化された機能を導入しています。これは、私たちが誇りに思っているもう一つの重要な側面です。当社では、『完璧』は十分ではありませんから。」

100万ドルの賞金と一生に一度のFCバルセロナVIP体験

第2回100万ドル取引大会の最高賞金額は、業界最高額を誇る100万ドルの取引口座です。100万ドルの取引口座の進呈は、1回限りの現金支給と異なり、勝者が利益の100%を保持しながら多額の資金を運用するユニークな機会を提供します。あるいは、優勝者は20万ドルの現金を選ぶこともできます。

第2回100万ドル取引大会は、アクセスのしやすさと公平な競争を確保するため、2つのコースに分けられています。3万ドルチャレンジコースは、口座残高が500ドル以上のトレーダーを対象とし、利益率でランク付けされ、構造化された環境で取引スキルを磨くチャンスを提供します。

より経験豊富なトレーダーのための100万ドルチャレンジコースは、口座残高が1万ドル以上20万ドル以下のトレーダーを対象とし、純利益額でランク付けされます。このコースでは、より多額の資金を管理しながら、市場の状況を効果的にナビゲートすることができます。

「100万ドル取引大会は、初心者トレーダーにとってもベテラントレーダーにとっても、リアルタイムのイベントに参加できる素晴らしいチャンスです。このイベントは、あらゆるレベルのトレーダーがライブの市場環境に参加し、すべての参加者によって実行された取引をリアルタイムで見ることを可能にします。また、初心者トレーダーが自分の取引スタイルに合った方法で、ベテラントレーダーの取引をコピーすることができます。完全に透明な環境の中で、見て、学び、成長するこの機会は非常に貴重であり、初心者トレーダーにとって、どのような戦略が、いつ、なぜ有効なのかを理解するために優れた方法です。うまくいかなかった取引も、成功した取引と同じくらい勉強になります」と当社英国法人の最高経営責任者(CEO)デイビッド・バレットは述べました。

コミュニティ運営と最先端取引プラットフォームでチャンスを最大化

コミュニティへの参加をさらに促進するため、第2回100万ドル取引大会では紹介プログラムを同時に実施し、参加者に紹介1人につき最高300ドルを進呈します。この取り組みにより、コミュニティへの参加が促進され、トレーダーは競争から利益を得ながらネットワークを広げることができます。

金融市場の革新に重点を置く第2回100万ドル取引大会は、米国株CFDを初めて競技に組み込むことで、取引機会を拡大させます。米国株は世界の時価総額の65%以上を占め、業界全体で最も流動性が高くダイナミックな資産となっています。この米国株CFDの追加により、参加者は世界で最も影響力のある企業にアクセスできるようになり、変動の激しい市場をナビゲートする新たなチャンスが提供されます。

今回の取引大会は、業界をリードするMT4およびMT5プラットフォームで行われ、参加者は高度なチャートツール、自動化された戦略、リアルタイムの執行で、FX、コモディティ、インデックス、米国株CFDを取引することができます。多様な資産クラス、最先端テクノロジー、拡大した市場アクセスを組み合わせることで、第2回100万ドル取引大会は競争力のある取引環境を再定義し続けています。

より洗練された大会経験:第1回100万ドル取引大会の記録

2023年の第1回100万ドル取引大会では、トレーダーが431,827件の取引を実行し、総額1,096,718.57ドルの利益を達成しました。このイベントは、構造化された取引競争への関心の高まりと、異なる経験レベルのトレーダーのアクセシビリティを向上させるためのコピートレードの役割を浮き彫りにしました。

多くの参加者がコピートレードの機能を活用し、成功した戦略を追跡・再現しました。この結果は、市場インサイトを共有することで、取引結果を形成できる可能性を強調しました。

第2回100万ドル取引大会では、透明性、戦略開発、トレーダーの参加に重点を置きつつ、過去の知見を取り入れながら、競技は進化を続けています。

今回の取引大会の詳細につきましては、https://www.ebc.com/jp/million-dollar-challenge-2からご確認いただけます。

EBC Financial Groupについて

EBC Financial Group(以下、当社)は、イギリス・ロンドンで設立され、金融ブローカー業務や資産運用サービスを提供しています。ロンドン、シドニー、香港、シンガポール、バンコクなど、主要な金融センターに拠点を持ち、幅広い投資機会を提供しています。

複数の賞を受賞しているEBCは、倫理基準の堅持に努めています。当社の各子会社は各国の規制機関の認可を受けており、英国(FCA)、ケイマン諸島(CIMA)、オーストラリア(ASIC)などの金融監督機関のもとで事業を展開しています。

私たちは、誠実さ、尊敬、お客様の資産の安全性を最優先とする企業文化を育み、すべての投資家の皆様とのお取引が、それに値する最大限の真剣さで取り扱われることをお約束します。

https://www.ebc.com/jp/

