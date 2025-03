Mavenir 與 e& UAE 於 #MWC25 宣佈建立多年策略性技術合作夥伴關係，於融合 5G 分組核心範疇率先展開合作

巴塞隆拿,西班牙, March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 構建網絡未來的雲端原生網絡基礎設施供應商 Mavenir,與環球科技集團 e& 旗下的電訊部門 e& UAE,於巴塞隆拿流動通訊展 (Mobile World Congress) 中宣佈攜手合作,以推動 e& UAE 未來橫跨 4G、5G(非獨立組網及獨立組網 )領域的雲端原生融合分組核心網絡的發展。此舉標誌著邁向新一代連接能力和數碼轉型過程的一個重要里程碑。

這項長期合作關係利用了尖端科技和先進功能,包括支援人工智能的 5G 服務、自動化及編排。這項強大的基礎設施旨在支援廣泛的未來使用案例,從增強型流動寬頻及極可靠的低延遲通訊,以至大規模的機器類型通訊。

Mavenir 與 e& UAE 並肩合作,為創新的使用案例奠定了基礎,當中包括智能城市、自動駕駛汽車、工業物聯網,以及採用最新穎 AI 科技提供的沉浸式擴張實境 (AR) 或虛擬實境 (VR) 體驗。融合分組核心環境確保可流暢過渡並為 6G 功能做好準備,為未來連線能力的進程鋪設康莊大道,支援 e& UAE 擴展業務的需要。

Mavenir 董事長兼行政總裁 Pardeep Kohli 表示:「對於能與 e& UAE 攜手合作步署最先進的 5G 核心網絡,我們感到無比振奮。這次合作彰顯了我們致力推動創新,以及讓客戶有能力提供尖端解決方案的承諾。將先進的功能與技術整合到此網絡中可解鎖嶄新的可能性,亦為未來的 6G 功能奠定了基礎。」

負責 e& UAE 核心網絡及平台業務的 Khaled Al Suwaidi 說道:「我們與 Mavenir 的成功合作,標誌著我們為客戶提供世界一流連接力及數碼服務的使命,邁出了極其重要一步。這項先進的 5G 核心網絡部署,不僅令我們現有的產品得以提升,並且讓我們置身於科技創新的最前線。我們期待於 AI、自動化、編排、數碼業務支援系統 (digital BSS) 及進階通訊解決方案 (RCS) 方面共同探索全新的領域,繼續為我們的客戶提供卓越不凡的價值。」

Mavenir 與 e& UAE 致力於多個領域無間斷合作,以推動持續創新,並為整個地區的客戶帶來變革性的數碼體驗。

關於 Mavenir

Mavenir 正在利用設計時即採用環保理念的雲端原生、AI 賦能的解決方案建構未來的網絡。這些方案使營運商得以發揮 5G 的優勢,實現智能、自動化及可編程的網絡。作為 Open RAN 的先驅和久經考驗的行業顛覆者,Mavenir 屢獲殊榮的解決方案正在全球範圍內的流動網絡上實現自動化和商業化,為 120 多個國家的 300 多家通訊服務提供商加速軟件網絡轉型,這些提供商為全球超過 50% 的訂戶提供服務。如欲了解更多資訊,請瀏覽 www.mavenir.com

關於 e& UAE

e& UAE 為阿聯酋 e& 集團轄下的旗艦電訊部門,在提供卓越連線能力方面享有半世紀的優良傳統。本公司的使命旨在提供世界一流的超卓連線體驗,推動阿聯酋作出面向未來的創新。

e& UAE 利用最新的一流科技,目的是要為生活和產業帶來變革,將每次聯繫轉化為增長的機遇,以及將每次互動轉化成變革的可能。

透過豐富消費者的價值主張,我們專注於擴展核心服務及數碼市場,以滿足核心電訊服務以外的新生活模式及新興需求,包括健康、保險和遊戲等。

作為深受信賴的企業合作夥伴,e& UAE 繼續透過 5G 和 AI 為整個行業給予支援,提供客戶專屬的生態系統解決方案,以迎合其連線需求等,讓客戶能夠實現自動化、創新、轉型和擴展。

為鞏固我們作為 AI 驅動電訊公司的領導地位,e& UAE 提供天衣無縫的連線能力、尖端的 AI 解決方案,以及可持續的創新來提升人群及社區,為企業及行業賦予能力,令所有人都可以在數碼為先的世界中茁壯成長。

欲了解更多關於 e& UAE 的資訊,請瀏覽:https://www.etisalat.ae

