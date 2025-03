Mavenir 与 e& UAE 在 2025 世界移动通信大会上宣布达成多年战略技术合作伙伴关系，先期合作聚焦 5G 融合分组核心网

西班牙巴塞罗那, March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 云原生网络基础设施提供商 Mavenir 与全球技术集团 e& 旗下电信业务分支 e& UAE 在巴塞罗那世界移动通信大会上宣布合作,携手推进 e& UAE 在跨 4G 和 5G(NSA 和 SA)的云原生融合分组核心网领域的未来发展。这标志着下一代连接技术和数字化转型历程中的一个重要里程碑。

此次长期合作伙伴关系将充分利用尖端技术和先进功能,包括 人工智能 5G 服务、自动化和编排能力。这一强大的基础设施旨在支持广泛的未来应用场景,从增强型移动宽带和超可靠低延迟通信到大规模机器型通信。

Mavenir 和 e& UAE 的强强联手,将为智慧城市、自动驾驶汽车、工业物联网以及使用最新人工智能技术的沉浸式 AR/VR 体验等创新应用场景奠定基础。融合分组核心网环境可确保无缝过渡并为 6G 功能做好准备,从而为未来连接技术的进步铺平道路,支持 e& UAE 不断扩展的业务需求。

Mavenir 总裁兼首席执行官 Pardeep Kohli 表示:“我们很高兴能与 e& UAE 合作部署最先进的 5G 核心网络。这一合作彰显了我们推动创新和提供尖端解决方案为客户赋能的承诺。该网络集成的先进功能和技术将开启新的可能性,并为未来的 6G 功能奠定基础。”

e& UAE 核心网络和平台部负责人 Khaled Al Suwaidi 表示:“我们与 Mavenir 的成功合作标志着我们向客户提供世界一流的连接和数字服务的使命向前迈出了重要一步。这一先进的 5G 核心网络的部署不仅增强了我们现有的服务能力,还使我们站在了技术创新的最前沿。我们期待共同探索人工智能、自动化、编排、数字 BSS 和 RCS 等新领域,继续为客户提供卓越价值。”

Mavenir 和 e& UAE 致力于在各个领域开展持续合作,推动不断创新,为整个地区的客户提供变革性的数字体验。

关于 Mavenir

Mavenir 正在通过云原生、人工智能驱动的解决方案构建未来网络,这些解决方案采用更加环保的设计,使运营商能够实现 5G 优势并构建智能化、自动化、可编程的网络。作为 Open RAN 的先驱和公认的行业变革者,Mavenir 屡获殊荣的解决方案正在全球范围内实现移动网络的自动化和变现,加速了 300 多家通信服务供应商在 120 多个国家的软件网络转型,这些供应商为全球超过 50% 的用户提供服务。如需了解更多信息,请访问 www.mavenir.com

关于 e& UAE

e& UAE 是 e& 在阿联酋的旗舰电信分支,拥有五十年卓越连接服务的雄厚积淀。我们的使命是提供世界领先的连接体验,为阿联酋面向未来的创新注入动力。

依托全球领先的最新技术,e& UAE 致力于改变生活和行业,将每一次连接转化为发展机遇,将每一次互动转化为变革契机。

我们致力于拓展核心服务与数字市场,通过丰富消费者价值主张,满足核心电信服务以外的新生活方式和新兴需求,包括健康、保险和游戏等领域。

作为值得信赖的企业合作伙伴,e& UAE 将持续利用 5G 和 人工智能助力各行各业发展,提供量身定制的解决方案生态系统,满足其连接需求和其他需求,帮助其实现自动化、创新、转型与规模化发展。

作为一家以人工智能驱动的电信公司,e& UAE 巩固了行业领导地位,通过提供无缝连接、尖端人工智能解决方案和可持续创新,提升个人与社区福祉,增强企业和行业的能力,让每个人都能在数字优先的世界中蓬勃发展。

欲了解有关 e& UAE 的更多信息,请访问:https://www.etisalat.ae

