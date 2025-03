Mavenir และ e& UAE ประกาศความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเชิงกลยุทธ์ระยะเวลาหลายปี ณ งาน #MWC25 โดยเริ่มต้นด้วยความร่วมมือใน Converged 5G Packet Cor…

บาร์เซโลนา สเปน, March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mavenir ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายแบบคลาวด์เนทีฟ และ e& UAE ซึ่งเป็นแผนกโทรคมนาคมของกลุ่มบริษัทเทคโนโลยี e& ระดับโลก ได้ประกาศความร่วมมือในการพัฒนาอนาคตของ e& UAE สำหรับเครือข่ายหลักแบบแพ็กเก็ตที่ผสานรวมเข้ากับคลาวด์เนทีฟทั่วเครือข่าย 4G, 5G (NSA และ SA) ที่งาน Mobile World Congress ในบาร์เซโลนา ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในเส้นทางสู่การเชื่อมต่อรุ่นใหม่และการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล

ความร่วมมือระยะยาวในครั้งนี้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีล้ำสมัยและคุณสมบัติขั้นสูง รวมถึงบริการ 5G ที่ใช้ AI ระบบอัตโนมัติ และการประสานระบบ โครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งนี้ออกแบบมาเพื่อรองรับกรณีการใช้งานที่หลากหลายในอนาคต ตั้งแต่การเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์มือถือ การสื่อสารที่มีหน่วงเวลาต่ำและเชื่อถือได้สูง ไปจนถึงการสื่อสารของอุปกรณ์จำนวนมหาศาล

การร่วมมือระหว่าง Mavenir และ e& UAE เปิดโอกาสสู่กรณีการใช้งานที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เช่น เมืองอัจฉริยะ ยานยนต์อัตโนมัติ IoT ในอุตสาหกรรม และประสบการณ์ AR/VR ที่สมจริง โดยใช้เทคโนโลยี AI ล่าสุด สภาพแวดล้อม Converged Packet Core ช่วยรับประกันการเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่นและความพร้อมสำหรับความสามารถของเครือข่าย 6G ซึ่งเป็นการปูทางสู่ความก้าวหน้าด้านการเชื่อมต่อในอนาคต เพื่อรองรับความต้องการทางธุรกิจที่กำลังขยายตัวของ e& UAE

Pardeep Kohli ประธานและประธานกรรมการบริหารของ Mavenir กล่าวว่า "เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับ e& UAE ในการปรับใช้เครือข่ายหลัก 5G ที่ทันสมัยที่สุด ความร่วมมือครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและส่งมอบโซลูชันล้ำสมัยที่ช่วยส่งเสริมลูกค้าของเรา คุณสมบัติและเทคโนโลยีขั้นสูงที่รวมอยู่ในเครือข่ายนี้จะปลดล็อกโอกาสใหม่ ๆ และวางรากฐานสำหรับความสามารถของเครือข่าย 6G ในอนาคต"

Khaled Al Suwaidi ผู้ดูแลด้านเครือข่ายหลักและแพลตฟอร์มของ e& UAE กล่าวว่า "ความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จกับ Mavenir ถือเป็นก้าวสำคัญในพันธกิจของเราที่จะนำเสนอการเชื่อมต่อและบริการดิจิทัลระดับโลกแก่ลูกค้า การปรับใช้เครือข่ายหลัก 5G ขั้นสูงนี้ไม่เพียงช่วยยกระดับข้อเสนอปัจจุบัน แต่ยังช่วยให้เราก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีอีกด้วย เรารอคอยที่จะสำรวจพื้นที่ใหม่ ๆ ร่วมกันทั้งในด้าน AI ระบบอัตโนมัติ การประสานระบบ BSS แบบดิจิทัล และ RCS เพื่อส่งมอบคุณค่าที่ยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง"

Mavenir และ e& UAE มุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ ด้านเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมอย่างไม่หยุดยั้ง และส่งมอบประสบการณ์ทางดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงได้ให้แก่ลูกค้าทั่วทั้งภูมิภาค

เกี่ยวกับ Mavenir

Mavenir กำลังสร้างอนาคตของเครือข่ายด้วยโซลูชันระบบคลาวด์เนทีฟที่ใช้ AI ขับเคลื่อน ซึ่งได้รับการออกแบบให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ผู้จำหน่ายสามารถใช้ประโยชน์จาก 5G และสร้างเครือข่ายที่อัจฉริยะ อัตโนมัติ และสามารถตั้งโปรแกรมได้ ในฐานะผู้ริเริ่ม Open RAN และผู้นำการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว โซลูชันที่ได้รับรางวัลของ Mavenir กำลังส่งมอบระบบอัตโนมัติและการสร้างรายได้ผ่านเครือข่ายมือถือทั่วโลก โดยเร่งการเปลี่ยนแปลงเครือข่ายซอฟต์แวร์สำหรับผู้ให้บริการด้านการสื่อสารมากกว่า 300 รายในกว่า 120 ประเทศ ซึ่งให้บริการแก่ผู้ใช้มากกว่าร้อยละ 50 ของประชากรโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ www.mavenir.com

เกี่ยวกับ e& UAE

e& UAE เป็นแผนกโทรคมนาคมสำคัญของบริษัท e& ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งก่อตั้งขึ้นจากมรดกความเป็นเลิศด้านการเชื่อมต่อที่สืบทอดมานานกว่า 5 ทศวรรษ พันธกิจของเราคือการมอบประสบการณ์ด้านการเชื่อมต่อที่ยอดเยี่ยมระดับโลก ซึ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมที่มุ่งเน้นอนาคตในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

e& UAE มุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีระดับโลกล่าสุด โดยเปลี่ยนทุกการเชื่อมต่อให้เป็นโอกาสการเติบโตและทำให้ทุกการติดต่อเป็นโอกาสที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลง

เรามุ่งเน้นการขยายบริการหลักและตลาดดิจิทัลของเรา โดยเสริมสร้างการนำเสนอคุณค่าที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์และความต้องการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น นอกเหนือจากบริการโทรคมนาคมหลัก รวมถึงบริการด้านสุขภาพ ประกันภัย และการเล่นเกม

ในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจที่ได้รับความไว้วางใจ e& UAE ยังคงขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทั้งหมดด้วยเครือข่าย 5G และ AI โดยส่งมอบระบบนิเวศโซลูชันที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการเชื่อมต่อและอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการทำงานอัตโนมัติ นวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และการขยายตัว

การเสริมความแข็งแกร่งให้ตำแหน่งผู้นำของเราในฐานะบริษัทโทรคมนาคมที่ขับเคลื่อนด้วย AI ทำให้ e& UAE ส่งมอบการเชื่อมต่อที่ราบรื่น โซลูชัน AI ล้ำสมัย และนวัตกรรมที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับผู้คนและชุมชน พร้อมส่งเสริมให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมประสบความสำเร็จ เพื่อให้ทุกคนเติบโตในโลกที่ให้ความสำคัญกับดิจิทัลเป็นอันดับแรก

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ e& UAE โปรดไปที่: https://www.etisalat.ae

ติดต่อด้านสื่อ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

ดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5719a435-212f-48b7-b56f-e318b5f9a125

