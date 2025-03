マベニア (Mavenir) とe& UAEが、#MWC25で複数年にわたる戦略的技術提携を発表、まずはコンバージド5Gパケットコアで協業

スペイン・バルセロナ発, March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- クラウドネイティブなネットワークインフラストラクチャのプロバイダーであるマベニアと、グローバルなテクノロジーグループ「e&」の通信部門であるe& UAEは、バルセロナで開催されたMobile World Congressで、アラブ首長国連邦における4Gと5G (NSAおよびSA) 全体のクラウドネイティブなコンバージドパケットコアネットワークの未来に邁進するため、協業することを発表した。 これは、次世代の接続性とデジタルトランスフォーメーションに向けた取り組みにおいて、非常に重要な発表となる。

この長期的な提携では、AIを導入した5Gサービス、自動化、およびオーケストレーションなどの最新鋭のテクノロジーと先進的機能を活用する。 この堅牢なインフラストラクチャは、モバイルブロードバンドの高速化や超高信頼・低遅延通信から、大量のマシーンタイプ通信まで、多様な将来のユースケースをサポートできるように設計されている。

マベニアとe& UAEが手を組むことにより、最新のAI技術を活用したスマートシティ、自律走行車、産業用IoT、および没入型AR/VRエクスペリエンスなど、革新的なユースケースの基盤が整備される。 コンバージドパケットコア環境により、6G機能へのシームレスな切り替えと準備が確保されるため、e& UAEで拡大するビジネスニーズを支える接続性を、将来的に強化する道筋ができる。

マベニアの最高経営責任者 (CEO) であるパーディープ・コーリ (Pardeep Kohli) は、次のように述べている。「最新の5Gコアネットワーク導入において、e& UAEと連携できることを嬉しく思っています。 この協業には、お客様を支えるイノベーションを促進し、最新のソリューションを提供するという当社のコミットメントが表れています。 このネットワークに組み込まれた高度な機能やテクノロジーが、将来の6G機能における新たな可能性を開き、基盤を構築するでしょう」。

e& UAEコアネットワークおよびプラットフォーム部門のカレッド・アル・スワイディ (Khaled Al Suwaidi) は、次のように述べている。「マベニアとの協業を成功させることは、世界クラスの接続性とデジタルサービスを顧客に提供するというミッションを大きく前進させることになります。 この高速5Gコアネットワークの導入は、現在のサービスを強化するだけでなく、技術的イノベーションにおいて私たちを先進的な立ち位置に押し上げるものです。 顧客に優れた価値を提供し続けるため、AI、自動化、オーケストレーション、デジタルBSSおよびRCSにおいて協力し、新たな領域へと進んでいくことを楽しみにしています」。

マベニアとe& UAEは、継続的なイノベーションの促進と、地域全体の顧客に対する革新的なデジタルエクスペリエンスの提供のため、さまざまな分野での協業に取り組んでいる。

マベニアについて

マベニアは、AIを導入したクラウドネイティブな環境配慮型ソリューションで現在のネットワークの未来を構築しており、通信事業者が5Gのメリットを享受し、インテリジェントで自動化されたプログラム可能なネットワークを構築できるよう支援している。 Open RANのパイオニアとして、そして実績ある業界の「革新者」としての同社の受賞歴もあるソリューションは、世界中のモバイルネットワークに自動化と収益化をもたらしており、世界の加入者の50%以上に相当する、120ヵ国以上300社以上の通信事業者のソフトウェアネットワークのトランスフォーメーションを加速している。 詳しくは、www.mavenir.comを閲覧されたい。

e& UAEについて

e& UAEは、アラブ首長国連邦 (UAE) においてe&の旗艦通信部門であり、50年間に渡って築かれてきた優れた接続性を踏まえて設立された。 当社のミッションは、アラブ首長国連邦の未来に焦点を当てたイノベーションを加速させる、世界クラスの卓越した接続性エクスペリエンスを提供することだ。

e& UAEは、世界クラスの最新テクノロジーを活用し、生活や産業を変革することで、すべての繋がりを成長の機会へと変え、すべての関わりを変革の可能性へと変えることを目指している。

私たちは、新たなライフスタイルや、健康、保険およびゲームなどの主要通信サービスを超えた拡大中の需要に沿った顧客へのバリュープロポジションを強化し、主要サービスやデジタル市場を拡大することに注力している。

e& UAEは、信頼を得た企業パートナーとして、5GとAIによって産業界全体を支援し続け、接続性などのニーズに応える顧客に合わせたソリューションのエコシステムを提供することで、自動化、イノベーション、変革、および拡大を支援していく。

AIを活用した通信業者としてリーダーシップを強化するe& UAEは、誰もがデジタルファーストな世界で活躍できるように、シームレスな接続性、最新のAIソリューション、およびサステナブルなイノベーションを提供して人々やコミュニティを後押しし、ビジネスや産業を支えている。

e& UAEについて詳しくは、https://www.etisalat.aeを閲覧されたい。

報道関係者向けの問い合わせ先

詳細情報についての問い合わせ先:

本発表に関連する画像は、https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5719a435-212f-48b7-b56f-e318b5f9a125から入手可能。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.