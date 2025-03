Mavenir ו-e& UAE הכריזו על שותפות טכנולוגית אסטרטגית רב-שנתית ב-MWC25, החל בשיתוף פעולה בליבת מנות נתונים מתכנסות עבור שירותי 5G

ברצלונה, ספרד, March 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Mavenir, ספקית תשתיות הרשת המקורית בענן, ו-e& UAE, זרוע הטלקום של קבוצת הטכנולוגיה הגלובלית e&, הכריזו בקונגרס המובייל העולמי בברצלונה על שיתוף פעולה לקידום העתיד של e& UAE בתחום רשתות ליבת מנות הנתונים המתכנסות בענן בקישוריות 4G ו-5G (NSA ו-SA). מדובר בציון דרך משמעותי במסע לעבר קישוריות הדור הבא וההמרה הדיגיטלית.

שותפות טווח ארוך זו ממנפת טכנולוגיות מתקדמות ותכונות מתקדמות, כולל שירותי 5G מאופשרי בינה מלאכותית, מיכון והתאמות. תשתית חזקה זו נועדה לתמוך במגוון רחב של תרחישי שימוש עתידיים, החל מפס רחב משופר למובייל ותקשורת אמינה במיוחד עם זמן שיהוי נמוך, ועד לתקשורת מסיבית בין מכונות.

העבודה המשותפת בין Mavenir ו-e& UAE תאפשר להן להכשיר את הרקע עבור תרחישי שימוש חדשניים, כולל ערים חכמות, רכבים אוטונומיים, IoT תעשייתי וחוויות מציאות מדומה/מציאות מעורבת סוחפות תוך שימוש בטכנולוגיית הבינה המלאכותית העדכנית ביותר. סביבת ליבת מנות הנתונים המתכנסות מבטיחה מעבר חלק ומוכנות ליכולות 6G, וסוללת את הדרך להתקדמות עתידית בקישוריות התומכת בצרכים העסקיים המתרחבים של e& UAE.

פארדיפ קולי (Pardeep Kohli), נשיא ומנכ"ל Mavenir: "אנו שמחים לשתף פעולה עם e& UAE בפריסת רשת ליבת 5G מתקדמת. שיתוף פעולה זה מדגיש את המחויבות שלנו להניע חדשנות ולספק פתרונות מתקדמים המעצימים את הלקוחות שלנו. התכונות והטכנולוגיות המתקדמות שישולבו ברשת זו ישחררו אפשרויות חדשות ויכינו את הקרקע ליכולות 6G חדשות".

חאלד אל סואידי (Khaled Al Suwaidi), רשתות ופלטפורמות ליבה, e& UAE, אמר: "שיתוף הפעולה המוצלח שלנו עם Mavenir מסמן צעד משמעותי קדימה במשימתנו לספק קישוריות ושירותים דיגיטליים ברמה עולמית ללקוחותינו. הפריסה של רשת ליבת ה-5G המתקדמת הזו מעבר לכך שהיא משפרת את ההיצע הנוכחי שלנו, היא גם ממצבת אותנו בחזית של החדשנות הטכנולוגית. אנו מצפים לחקור תחומים חדשים ביחד, כולל בינה מלאכותית, מיכון, תיאום, BSS דיגיטלי ו-RCS, כדי להמשיך לספק ערך יוצא דופן ללקוחותינו".

Mavenir ו-e& UAE מחויבות לשיתוף פעולה מתמשך בתחומים שונים כדי להניע חדשנות מתמשכת ולספק חוויות דיגיטליות ממירות ללקוחות ברחבי האזור.

אודות Mavenir

Mavenir בונה את עתיד הרשתות כיום עם פתרונות מבוססי ענן, מבוססי בינה מלאכותית, ירוקים מעצם עיצובם, המאפשרים למפעילים לממש את היתרונות של 5G ולהשיג רשתות חכמות, אוטומטיות וניתנות לתכנות. כחלוצת Open RAN וכמחדשת מוכחת בתעשייה, Mavenir מתגאה בפתרונות עטורי פרסים שמספקים מיכון ומוניטיזציה ברחבי רשתות סלולריות ברחבי העולם, והיא מאיצה את ההמרה לשימוש ברשתות מבוססות תוכנה עבור יותר מ-300 שירותי תקשורת ביותר מ-120 מדינות, המשרתים יותר מ-50% מכלל המשתמשים בעולם. למידע נוסף, אנא בקרו באתר www.mavenir.com.

אודות e&UAE

e& UAE היא זרוע הטלקום המובילה של e& באיחוד האמירויות, הבנויה על מורשת של חמישה עשורים של מצוינות בקישוריות. המשימה שלנו היא לספק חוויות קישוריות מעולות ברמה עולמית המניעות את ההתמקדות של איחוד האמירויות בחדשנות מקדמת עתיד.

תוך מינוף הטכנולוגיות החדישות ביותר ברמה עולמית, e& UAE שואפת לשנות חיים ותעשיות, ולהפוך כל חיבור להזדמנות לצמיחה וכל אינטראקציה לאפשרות טרנספורמטיבית.

אנו מתמקדים בהרחבת שירותי הליבה והשווקים הדיגיטליים שלנו על ידי העשרת הצעות הערך לצרכן המספקות סגנונות חיים חדשים ודרישות מתפתחות מעבר לשירותי הליבה של הטלקום, כולל בריאות, ביטוח ומשחקים.

כשותפה ארגונית מהימנה, e& UAE ממשיכה להניע תעשיות שלמות עם 5G ובינה מלאכותית, ומספקת מערכת אקולוגית מותאמת אישית של פתרונות כדי לענות על צרכי הקישוריות שלהם ועוד, ומעצימה אותם לבצע אוטומציה, חדשנות, שינויים והתרחבות.

תוך חיזוק מעמדנו המוביל כחברת טלקום מבוססת בינה מלאכותית, e& UAE מספקת קישוריות חלקה, פתרונות AI חדשניים וחדשנות בת-קיימא כדי לרומם אנשים וקהילות ולהעצים עסקים ותעשיות, כך שכולם ישגשגו בעולם דיגיטלי תחילה.

למידע נוסף על e& UAE, בקרו בכתובת: https://www.etisalat.ae

