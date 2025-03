Quantexa ระดมทุนรอบ Series F จำนวน 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐเสร็จสิ้น โดยมี Teachers’ Venture Growth เป็นผู้นำ

ผู้นำด้าน AI จากสหราชอาณาจักรเร่งแผนการเติบโต หลังมีมูลค่าประเมินแตะ 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

เงินทุนนี้จะได้รับการนำไปใช้เพื่อพัฒนาโครงการริเริ่มใหม่ เสริมสร้างนวัตกรรมแพลตฟอร์มของ Quantexa และขับเคลื่อนการเติบโตต่อไปในอเมริกาเหนือ

ลอนดอนและนิวยอร์ก, March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชัน Decision Intelligence ("DI") สำหรับภาครัฐและเอกชน ได้ประกาศในวันนี้ว่าบริษัทได้เสร็จสิ้นการระดมทุนรอบ Series F มูลค่า 175 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยมี Teachers’ Venture Growth ("TVG") เป็นผู้นำ

รอบการระดมทุนล่าสุดประเมินมูลค่าของบริษัทเทคโนโลยีจากสหราชอาณาจักรไว้ที่ 2.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และก้าวสำคัญนี้ช่วยขับเคลื่อนความก้าวหน้าของ Quantexa ตามพันธกิจในการช่วยเหลือองค์กรและหน่วยงานรัฐบาลในหลายตลาดให้ก้าวล้ำในการแข่งขันด้าน DI ที่ขับเคลื่อนด้วย AI

การระดมทุนรอบนี้นำโดย TVG ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองทุน Ontario Teachers’ Pension Plan สำหรับผู้ลงทุนระหว่างประเทศ มูลค่า 2.55 แสนล้านดอลลาร์แคนาดา โดยมีนักลงทุนรายเดิมเข้าร่วม ซึ่งรวมถึง British Patient Capital ด้วย *ในฐานะส่วนหนึ่งของการระดมทุนนี้ Ara Yeromian กรรมการผู้จัดการของ TVG จะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการของ Quantexa ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากนักลงทุนรายเดิม (Warburg Pincus, Dawn Capital, BNY, Evolution Equity Partners, AlbionVC และ HSBC)

หลังจากการระดมทุนรอบนี้ Quantexa จะเดินหน้าส่งเสริมนวัตกรรมแพลตฟอร์มของตน เพื่อยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าที่มีอยู่ สร้างความร่วมมือและพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ ขยายการดำเนินงานในอเมริกาเหนือ และแสวงหาโอกาสในการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (M&A) ที่ได้รับการคัดสรรอย่างเหมาะสม TVG จะใช้ความเชี่ยวชาญของตนในการขยายบริษัทด้าน AI และซอฟต์แวร์ที่มีการเติบโตสูงอย่างประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งใช้เครือข่ายที่กว้างขวางเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจและแผนการเติบโตระดับนานาชาติของ Quantexa

การลงทุนรอบ Series F นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่เดือนหลังจากที่ Quantexa ได้รับสถานะ Centaur และเข้าร่วมกลุ่มธุรกิจ SaaS ชั้นนำที่ได้รับการยอมรับว่ามีรายได้ประจำต่อปี (ARR) เกิน 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

Avid Larizadeh Duggan กรรมการผู้จัดการอาวุโสและหัวหน้าฝ่าย TVG ในภูมิภาค EMEA กล่าวว่า "ในปัจจุบัน ธุรกิจจำเป็นต้องสร้างรากฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้เพื่อรองรับการตัดสินใจที่ได้รับการสนับสนุนจาก AI และสร้างผลกระทบที่แท้จริงในสภาพแวดล้อมจริง Quantexa ปฏิวัติแนวทางในการดำเนินการดังกล่าว ที่ TVG เราลงทุนในบริษัทที่มีการเติบโตสูงและสามารถเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมได้ โดยมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ซึ่งสร้างความเปลี่ยนแปลงในระดับโลก Quantexa มีประวัติความสำเร็จที่น่าประทับใจ ฐานลูกค้าที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และแนวทางที่กล้าหาญในการใช้ข้อมูลและนวัตกรรม AI ซึ่งทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับพอร์ตการลงทุนของเรา เรารู้สึกตื่นเต้นที่ได้สนับสนุน Vishal และทีมงานระดับโลกของเขาในการขยายธุรกิจไปสู่ระดับนานาชาติ ขณะที่พวกเขายังคงช่วยองค์กรชั้นนำของอุตสาหกรรมในการนำ AI มาใช้เพื่อการตัดสินใจอย่างมั่นใจ"

ก้าวต่อไปของหนึ่งในบริษัท AI ที่เติบโตเร็วที่สุด

ขณะที่ Quantexa มุ่งมั่นเสริมสร้างความเป็นผู้นำในหมวดหมู่ DI บริษัทกำลังเร่งความร่วมมือกับ Microsoft โดยเปิดตัวกระบวนการทำงานที่ขับเคลื่อนด้วย AI สำหรับ Microsoft Fabric และโซลูชัน AML บนระบบคลาวด์สำหรับธนาคารระดับกลางในสหรัฐฯ ผ่าน Azure Marketplace นอกจากนี้ Quantexa กำลังขยายหน่วยธุรกิจภาครัฐของตนเอง โดยมุ่งเน้นความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก เพื่อช่วยหน่วยงานรัฐบาลใช้ข้อมูลทั้งแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างในการนำ AI ไปใช้อย่างปลอดภัยในหลากหลายกรณีการใช้งาน

การเติบโตอย่างรวดเร็วของ Quantexa ตอกย้ำถึงความต้องการแพลตฟอร์ม Decision Intelligence (DI) ของบริษัท ซึ่งช่วยให้ภาคธุรกิจและหน่วยงานรัฐบาลสามารถขยายโครงการริเริ่มด้าน AI และข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตราการเติบโตของรายได้จากลิขสิทธิ์เกือบ 40% และลูกค้าใหม่ 23 รายที่เพิ่มเข้ามาในปี 2024 การขยายตัวของ Quantexa ในขณะนี้ก้าวข้ามขอบเขตของบริการทางการเงิน โดยมีรายได้จากภาคประกันภัย อีกทั้ง TMTE และภาครัฐ บริษัทมีเครือข่ายระดับโลกที่เติบโตขึ้น โดยมีสำนักงาน 16 แห่ง และมีพนักงานมากกว่า 800 คน

Vishal Marria ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Quantexa กล่าวว่า "AI เป็นเทคโนโลยีแห่งยุคที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวในรุ่น ซึ่งกำลังเปลี่ยนอุตสาหกรรม กำหนดรูปแบบการดำเนินงานใหม่ และสร้างกระบวนการใหม่ทั้งหมด ตั้งแต่วันแรก Quantexa ได้ขึ้นมาอยู่เป็นแนวหน้าของการปฏิวัตินี้ โดยช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สร้างข้อมูลที่เชื่อถือได้และผ่านการคัดสรรอย่างดีเพื่อปลดล็อกศักยภาพของ AI อย่างเต็มที่ การลงทุนล่าสุดนี้แสดงให้เห็นถึงการที่นักลงทุนให้การยอมรับในวิสัยทัศน์ของเรา และมุ่งมั่นที่จะร่วมกระบวนการพัฒนาของเรา ในขณะที่เราเร่งพัฒนานวัตกรรม ขยายการใช้งานแพลตฟอร์ม และเพิ่มคุณค่าที่เรามอบให้แก่ลูกค้าและระบบนิเวศในวงกว้าง ด้วยการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากนักลงทุนของเรา ซึ่งตอนนี้รวมถึง TVG ด้วย เราพร้อมที่จะขยายขอบเขตของ AI โดยใช้พลังของข้อมูลที่เชื่อถือได้ และเสริมสร้างความเป็นผู้นำของเราในภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้"

* การแต่งตั้ง Ara Yeromian เป็นคณะกรรมการของ Quantexa อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติตามกฎระเบียบ

เกี่ยวกับ Quantexa

Quantexa เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้าน AI ข้อมูล และการวิเคราะห์ โดยเป็นผู้นำในด้าน Decision Intelligence เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถตัดสินใจทางปฏิบัติอย่างแม่นยำโดยอ้างอิงข้อมูลตามบริบท ด้วยการใช้ความก้าวหน้าล่าสุดใน AI แพลตฟอร์ม Decision Intelligence ของ Quantexa ช่วยให้องค์กรต่าง ๆ ค้นพบความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ อีกทั้งยังค้นพบโอกาสใหม่ ๆ โดยรวมข้อมูลที่แยกส่วนเข้าด้วยกันและเปลี่ยนให้เป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้มากที่สุดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาสำคัญต่าง ๆ ได้อย่างครอบคลุม ทั้งการจัดการข้อมูล กระบวนการทำความเข้าใจลูกค้า การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า อาชญากรรมทางการเงิน ความเสี่ยง การฉ้อโกง และการรักษาความปลอดภัย ซึ่งสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ตลอดวงจรการตัดสินใจของลูกค้า

แพลตฟอร์ม Quantexa Contextual Decision Intelligence ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำมากกว่า 90% อีกทั้งความละเอียดของแบบจำลองการวิเคราะห์ก็รวดเร็วกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมถึง 60 เท่า การศึกษา Forrester TEI ที่ได้รับมอบหมายอย่างอิสระเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Decision Intelligence ของ Quantexa พบว่าลูกค้าได้รับ ROI 228% ในระยะเวลาสามปี Quantexa ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 และปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 800 คน โดยมีผู้ใช้งานหลายพันคนที่ใช้งานธุรกรรมและจุดข้อมูลหลายพันล้านรายการทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.quantexa.com หรือติดตามเราได้บน LinkedIn

เกี่ยวกับ Teachers’ Venture Growth

Teachers’ Venture Growth (TVG) มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจระยะเติบโตขั้นปลายและการลงทุนแบบหุ้นส่วนทุนเพื่อสนับสนุนบริษัทเทคโนโลยีล้ำสมัยทั่วโลก เราร่วมมือกับผู้ก่อตั้งที่มีพันธกิจอันกล้าหาญซึ่งกำลังมองหาการขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ ขยายตลาดในระดับภูมิภาค และก้าวขึ้นเป็นผู้นำในตลาดของตน เรานำแนวคิดการลงทุนระยะยาวและการลงทุนเชิงรุกมาใช้เพื่อช่วยสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งและโลกที่ดียิ่งขึ้น เราคิดอย่างเป็นสากลและดำเนินงานตามความต้องการและเงื่อนไขในท้องถิ่นท้องถิ่น ผ่านการมีถิ่นที่ตั้งโดยตรงของเราทั่วยุโรป อเมริกาเหนือ และเอเชีย

TVG เป็นส่วนหนึ่งของ Ontario Teachers' Pension Plan Board (Ontario Teachers') ซึ่งเป็นนักลงทุนระดับโลกที่มีสินทรัพย์สุทธิ 2.558 แสนล้านดอลลาร์แคนาดา ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2024 เราลงทุนในกว่า 50 ประเทศในสินทรัพย์ที่หลากหลาย รวมถึงหุ้นสาธารณะและหุ้นนอกตลาด ตราสารหนี้ เครดิต สินค้าโภคภัณฑ์ ทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ และการลงทุนเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ เพื่อสร้างรายได้หลังเกษียณให้แก่สมาชิกที่ทำงานอยู่และผู้รับบำนาญจำนวน 340,000 ราย

นักลงทุนมืออาชีพของเรากว่า 450 คนดำเนินงานในศูนย์กลางทางการเงินที่สำคัญทั่วโลก และนำความเชี่ยวชาญเชิงลึกมาสู่ภาคส่วนและอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เราเป็นกองทุนบำนาญผลประโยชน์คงที่ที่ได้รับการสนับสนุนเต็มจำนวน และมีอัตราผลตอบแทนสุทธิต่อปีโดยรวมที่ 9.3% นับตั้งแต่ก่อตั้งกองทุนในปี 1990 ที่ Ontario Teachers เราไม่เพียงแต่ลงทุนเพื่อผลตอบแทนเท่านั้น แต่เรายังลงทุนเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับครูที่เราดูแล ธุรกิจที่เราสนับสนุน และโลกที่เราอาศัยอยู่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาไปที่ otpp.com/teachersventuregrowth และติดตามเราที่ LinkedIn

สอบถามข้อมูลสื่อ

ติดต่อ: Stephanie Crisp ผู้อำนวยการและผู้นำฝ่ายเทคโนโลยีเพื่อการเติบโต บริษัท Fight or Flight

อีเมล: Quantexa@fightorflight.com

ติดต่อ: Adam Jaffe รองประธานอาวุโสฝ่ายการตลาดขององค์กร

โทร: +1 609 502 6889

อีเมล: adamjaffe@quantexa.com

- หรือ -

RapidResponse@quantexa.com

Teachers’ Venture Growth

Kekst CNC

otpp@kekstcnc.com

Alisha Prakash

media@otpp.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.