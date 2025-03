英・AIリーダー企業クオンテクサ (Quantexa)、ティーチャーズ・ベンチャー・グロウス (Teachers’ Venture Growth) が主導する1億7500万米ドル (約260億円) のシリーズF投資ラウンドを完了

クオンテクサの企業価値は26億米ドル (約3900億円) に達し、成長計画を加速

この資金調達により、新たなイニシアティブの開発、プラットフォーム革新の強化、北米でのさらなる成長の促進を目指す

ロンドンおよびニューヨーク発, March 06, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 公私セクター向けの意思決定インテリジェンス (DI) ソリューションにおける世界的リーダーである英国企業クオンテクサは本日、ティーチャーズ・ベンチャー・グロウス (TVG) が主導する1億7500万米ドル (約260億円) のシリーズF投資ラウンドを完了したと発表した。

この最新ラウンドにより、同社の企業価値は26億米ドル (約3900億円) に達した。この重要なマイルストーンは、AI主導のDI競争において、複数の市場にわたる企業や政府機関が優位に立てるよう支援するというクオンテクサの使命をさらに推し進めるものとなる。

このラウンドは、2550億カナダドル (約27兆円) にのぼる国際投資家であるオンタリオ州教職員年金基金 (Ontario Teachers’ Pension Plan) の一部である TVG が主導し、既存の投資家であるブリティッシュ・ペイシェント・キャピタル (British Patient Capital) も参加した。 *この資金調達の一環として、TVGのマネージングディレクターであるアラ・イェロミアン (Ara Yeromian) がクオンテクサの取締役に就任する。同社の取締役会には、既存の投資家 (ウォーバーグ・ピンカス (Warburg Pincus)、ドーン・キャピタル (Dawn Capital)、BNY、エボリューション・エクイティ・パートナーズ (Evolution Equity Partners)、アルビオンVC (AlbionVC)、HSBC) の代表者も含まれている。

今回の投資ラウンドを受けて、クオンテクサはプラットフォームの革新を強化し、既存の顧客体験の向上、新たなパートナーシップや提携関係の構築、北米での立場の強化、厳選したM&Aの機会の追求に取り組んでいく。 TVGは、AIおよびソフトウェア企業の高成長を成功裏に拡大してきた専門知識と広範なネットワークを活用し、クオンテクサの戦略的な国際展開と成長計画をサポートする。

このシリーズF投資は、クオンテクサがケンタウロス (Centaur) 企業ステータスを達成し、ARRが1億米ドル (約150億円) を超えるSaaS企業として認められたエリートグループの一員となってから数カ月後のことである。

TVGのシニアマネージングディレクター兼EMEA地域TVG代表であるアヴィッド・ラリザデー・ダガン (Avid Larizadeh Duggan) は次のように述べている。「今日の企業は、現実世界に影響を与えるために、AIを活用した意思決定を可能にし、信頼性の高いデータ基盤を構築する必要があります。 クオンテクサは、その方法を革新しています。 TVGでは、世界的な変化をもたらす先見性のあるリーダーが率いる、高成長で業界に変革をもたらす企業に投資しています。 クオンテクサの素晴らしい実績、拡大中の顧客基盤、データとAIイノベーションへの大胆なアプローチは、当社のポートフォリオに自然に適合しています。 当社では、ビシャル氏と世界トップクラスのチームが、業界をリードする組織が自信を持ってAI主導の意思決定を採用できるよう支援しながら、同社を国際的に拡大していくことをサポートできることを楽しみにしています。」

AI分野で最も急速に成長している企業の次のステップ

クオンテクサは、DIカテゴリーにおけるリーダーシップをさらに強化すべく取り組んでおり、マイクロソフト (Microsoft) との提携を加速させ、マイクロソフト・ファブリック (Microsoft Fabric) 向けのAI搭載ワークロードとアジュール・マーケットプレイス (Azure Marketplace) 経由で、米国のミッドマーケット銀行向けのクラウドネイティブなAMLソリューションを立ち上げている。 さらに、クオンテクサは公共セクタービジネスユニットを拡大し、世界的な需要の高まりにさらに力を注ぎ、政府機関が構造化データと非構造化データを活用して、さまざまなユースケースにAIを安全に展開できるよう支援している。

クオンテクサの急速な成長は、同社のDIプラットフォームに対する需要の高まりを裏付けるものであり、企業や政府機関がAIとデータに関する取り組みをより迅速かつ確実に拡大するのに役立っている。 2024年には、ライセンス収入が40%近く増加し、23社を新規顧客として迎えたことで、クオンテクサの対象業種が金融サービス分野を超えて拡大し、保険、TMTE、公共部門からの収入も得ている。 同社のグローバルな事業拠点は、16カ所のオフィスと、800人を超える従業員で構成されている。

クオンテクサの創設者兼CEOであるヴィシャル・マリア (Vishal Marria) は次のように述べている。 「AIは、産業を変革し、業務のあり方を再定義し、まったく新しいプロセスを生み出す、画期的なテクノロジーです。 クオンテクサは創業以来、この革命の最前線に立ち、企業が信頼性の高い厳選されたデータを作成し、AIの潜在能力を最大限に引き出すことを支援してきました。 今回の最新投資は、投資家の皆様から当社のビジョンを支持していただき、当社の革新、プラットフォーム展開を加速させ、お客様やより広範なエコシステムに提供する価値を増大させるという当社の取り組みへの参画にコミットしたてくださったことを反映しています。 TVGを含む投資家の継続的な支援により、信頼性の高いデータの力を活用し、急速に進化しているこの分野における当社のリーダーシップを強化することで、AIの限界を押し広げる体制が整いました。」

*アラ・イェロミアンのクオンテクサ取締役会への任命は、規制当局の承認を条件とする。

クオンテクサについて

クオンテクサは、AI、データ、分析ソフトウェアのグローバル企業であり、意思決定インテリジェンスのパイオニアとして、組織がコンテキストに沿ったデータを用いて信頼できる業務上の意思決定を行えるよう支援している。 AIにおける最新の進歩を利用し、クオンテクサの意思決定インテリジェンスプラットフォームは、サイロ化されたデータを統合し、最も信頼できる再利用可能なリソースに変えることにより、組織が隠れたリスクや新たな機会を発見できるよう支援する。 顧客ライフサイクル全体にわたり、データ管理、顧客インテリジェンス、KYC、金融犯罪、リスク、詐欺、セキュリティなど、主要な課題を解決する。

クオンテクサ意思決定インテリジェンスプラットフォーム (Quantexa Decision Intelligence Platform) は、従来のアプローチよりも精度が90%以上向上して、分析モデルの解決が60倍高速になり、運用パフォーマンス向上が可能となる。 独立委託されたフォレスターTEI (Forrester TEI) が実施したクオンテクサの意思決定インテリジェンスプラットフォームに関する調査によると、顧客は3年間で228%のROIを達成した。 2016年に設立されたクオンテクサは、現在800人以上の従業員と数千人のプラットフォームユーザーを擁し、世界中の何十億件もの取引とデータポイントを扱っている。 詳細については、www.quantexa.comを参照するか、LinkedInで当社をフォローされたい。

ティーチャーズ・ベンチャー・グロウスについて

ティーチャーズ・ベンチャー・グロウス (TVG) は、世界中の最先端技術企業を対象に、後期段階のベンチャーおよび成長株への投資に重点的に取り組んでいる。 製品やサービスの拡大、事業の国際展開、市場リーダーとしての地位確立を目指す革新的な創業者たちと連携し、 長期的な視点から積極的な投資を行うことで、より優れたビジネスとより良い世界の実現を後押しする。 欧州、北米、アジアに拠点を構え、グローバルな視点を持ちながら、各地域に密着した活動を推進している。

また同社は、2024年6月30日時点で純資産2558億カナダドル (約27兆円) を誇る世界的な投資機関であるオンタリオ教職員年金基金 (オンタリオ・ティーチャーズ) の一部である。 34万人の現役メンバーおよび年金受給者の老後の収入を確保するため、50カ国以上において、公共および民間エクイティ、債券、信用、商品、天然資源、インフラ、不動産、ベンチャーグロウスなど、幅広い資産に投資している。

450名を超える投資の専門家が、世界中の主要な金融センターで業務を行い、幅広い業種や業界における奥行きのある専門知識を提供している。 完全積立型確定給付年金であり、1990年の設立以来、9.3%の年間総資金純利益率を達成している。 オンタリオ・ティーチャーズでは、単に利益を上げるための投資を行うのではなく、当年金を利用する教師、支援対象の企業、そして我々が暮らす世界のために、より良い未来を築くための投資を行っている。 詳細については、otpp.com/teachersventuregrowthを参照するか、LinkedInでフォローされたい。

報道関係者向け問い合わせ先

担当者: ファイト・オア・フライト (Fight or Flight) ディレクター兼グローステック・リード、ステファニー・クリスプ (Stephanie Crisp)

メール: Quantexa@fightorflight.com

担当者: コーポレートマーケティング担当シニアヴァイスプレジデント、アダム・ジャッフェ (Adam Jaffe)

電話: +1 609 502 6889

メール: adamjaffe@quantexa.com

または

RapidResponse@quantexa.com

ティーチャーズ・ベンチャー・グロウス

ケクストCNC (Kekst CNC)

otpp@kekstcnc.com

アリーシャ・プラカッシュ (Alisha Prakash)

media@otpp.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.