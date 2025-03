COMMUNIQUE DE PRESSE: RAPPEL NACON CONNECT : 6 MARS - ANNONCES ET GAMEPLAY AU PROGRAMME !

– RAPPEL NACON CONNECT : 6 MARS -

ANNONCES ET GAMEPLAY AU PROGRAMME !

Lesquin, le 5 mars 2025 – A la veille de la nouvelle édition de la NACON Connect, redécouvrez les images du teaser de la conférence qui se déroulera sur la chaine officielle YouTube NACON demain, le jeudi 6 mars à 7PM CET. Jeux et accessoires seront mis à l’honneur dans ce showcase, dont les très attendus Hell is Us, le nouveau JRPG de Midgar Studios Edge of Memories, Test Drive Unlimited Solar Crown…ainsi que de nombreuses annonces qui viennent enrichir le catalogue.

La conférence sera suivie d’un post-show durant lequel les joueurs pourront découvrir sur la chaîne YouTube NACON une interview des développeurs de Dragonkin : The Banished, accompagnée d’images de gameplay exclusives à l’occasion de la sortie du jeu.

Redécouvrez le teaser trailer de la NACON Connect via le lien suivant :

https://youtu.be/rL4vehLRPCg

Pour accéder à la NACON Connect, suivez ces liens :

YouTube ; Twitch

Rendez-vous sur notre chaine officielle YouTube le 6 mars à 7PM CET / 10AM PT

pour suivre les annonces #NACONCONNECT

NACON NACON

Retrouvez tous les jeux et accessoires NACON sur le site nacongaming.com

À propos de NACON

NACON est une société du groupe BIGBEN créée en 2019 afin d’optimiser ses savoir-faire en forte synergie sur le marché du jeu vidéo. En regroupant ses 16 studios de développement, l’édition de jeux vidéo AA, la conception et la distribution de périphériques gaming premium, NACON concentre 40 années d’expertise au service des joueurs. Ce nouveau pôle unifié renforce la position de NACON sur le marché et lui permet d’innover en créant de nouveaux avantages compétitifs uniques. www.corporate.nacongaming.com

