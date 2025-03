הוועדה לאמנות חזותית בערב הסעודית מכריזה על צוות אוצרות לשבוע האמנות הראשון בריאד

ריאד, ערב הסעודית, March 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- הוועדה לאמנות חזותית של ערב הסעודית מכריזה על צוות האוצרות למהדורה הראשונה של שבוע האמנות בריאד, שיתקיים בין התאריכים 6-13 באפריל 2025 ברובע JAX, עם פעילויות ברחבי העיר: ויטוריה מטרזה (Vittoria Matarrese), מנהלת אמנותית ואוצרת; בסמה חרסני (Basma Harasani), אוצרת משנה; ויקטוריה גנדי לנדייס (Victoria Gandit Lelandais), אוצרת שותפה; ושומון בסאר (Shumon Basar), אוצר - תוכנית ציבורית.

שבוע האמנות בריאד, שיתקיים תחת הנושא At The Edge (בקצה), יציג מבחר של עבודות מלמעלה מ-30 גלריות מקומיות, אזוריות ובינלאומיות, אוספים, ותוכנית ציבורית של שיחות, הופעות ועוד. At The Edge יתעמק במהות הדינמית של ריאד, וידגיש את הנוף התרבותי המתפתח שלה ואת נוכחותה הגוברת על הבמה הבינלאומית.

ויטוריה מטרזה, לשעבר מנהלת קרן באלי בשווייץ והמחלקה לאמנויות הבמה בפאלה דה טוקיו בפריז, אומרת: "שבוע האמנות בריאד מייצג הזדמנות יוצאת דופן לעסוק בעיר ובאזור שעוברים שינוי תרבותי עמוק. המהדורה הראשונה, At the Edge, היא פלטפורמה לחקור את השינויים האלה ולחשוף כיצד מסורת ותאוצה מתקיימות ומתפתחות זו לצד זו".

האוצרת והיועצת האמנותית הסעודית בסמה חרסני אומרת: "בהיותו הראשון מסוגו, שבוע האמנות בריאד הוא עדות להתקדמות יוצאת הדופן שעשתה המדינה בביסוס עצמה בתוך הנרטיב התרבותי העולמי, תוך שמירה על האותנטיות שלה והצגת הטוב ביותר שיש לממלכה להציע".

ויקטוריה גנדי לנדייס (Gandit Lelandais), מומחית לאמנות עכשווית מהעולם הערבי, אומרת: "עצם קיומו של שבוע האמנות בריאד ממחיש את ההתפתחות המכוונת של אקוסיסטם אמנותי משגשג, עם חזון ברור לטפח סביבה בריאה לצמיחה בקרב כל שחקני המפתח – גלריות, אמנים, מוסדות, חוקרים, אספנים ועוד. יוזמה זו לא תסולא בפז, ומציעה פלטפורמה עירונית לדיונים ביקורתיים, דיאלוג והתבוננות תחת קורת גג אחת".

שומון בסאר, סופר, אוצר וכונס תרבות במפרץ, אומר: "שבוע האמנות בריאד מציע רגע למסגר את כל מה שקרה מבחינה אמנותית בריאד, בממלכה ובאזור בשנים ובעשורים האחרונים, ולנהל דיאלוג עם שיחות בקנה מידה גלובלי בעולם שהופך יותר ויותר רב-קוטבי".

