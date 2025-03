CGTN: จีนวางรากฐานที่ดีสำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจปี 2025 อย่างไร

ปักกิ่ง, March 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGTN เผยแพร่บทความที่มีรายละเอียดว่าจีนเตรียมพร้อมอย่างไรสำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในปี 2025 ผ่านการผสมผสานระหว่างมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีเป้าหมายกับกรอบนโยบายระดับสูง

เศรษฐกิจของจีนแสดงให้เห็นถึงการก้าวกระโดดสูงตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้ว โดยมีข้อมูลหลายอย่าง เช่น ผลการดำเนินงาน GDP ที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ 4 ซึ่งบ่งชี้ถึงการเริ่มต้นที่แข็งแกร่งสำหรับปี 2025

แรงผลักดันนี้ซึ่งขยายต่อเนื่องไปจนถึงช่วงตรุษจีน ได้รับการขับเคลื่อนโดยชุดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการออกแบบสุดยอดนโยบายต่าง ๆ ที่มุ่งเป้าไปที่การแก้ไขความท้าทายเชิงโครงสร้างภายในเศรษฐกิจจีนและการสร้างปัจจัยขับเคลื่อนใหม่ให้กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม การดำเนินการนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดมากขึ้น ในขณะที่ภูมิทัศน์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปก็ทำให้แรงกดดันต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของจีนเพิ่มมากขึ้น

ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนได้เขียนในบทความว่าในขณะที่ผลกระทบเชิงลบจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลงนั้นรุนแรงมากขึ้น การดำเนินการทางเศรษฐกิจของจีนยังคงเผชิญความยากลำบากและความท้าทาย

ในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจของจีนได้รับแรงหนุนจากรากฐานที่มั่นคง จุดแข็งมากมาย ความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยม และศักยภาพอันมหาศาล อีกทั้งเงื่อนไขที่สนับสนุนและแนวโน้มพื้นฐานสำหรับการเติบโตในระยะยาวนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง อ้างอิงจากบทความที่เผยแพร่ใน Qiushi Journal เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา

ทิศทางการก้าวไปข้างหน้าสำหรับความเป็นจริงสองประการ กล่าวคือการสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงภายนอกกับโอกาสภายในประเทศนั้น อยู่ที่หัวใจสำคัญของยุทธศาสตร์ปี 2025 ของจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากปีนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการก้าวถึงจุดสูงสุดของแผนระยะ 5 ปีครั้งที่ 14 (2021-2025) (ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์เพื่อชี้นำความพยายามของประเทศที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องการพัฒนาคุณภาพสูง การก้าวหน้าทางนวัตกรรมเทคโนโลยี และการส่งเสริมการปฏิรูปเศรษฐกิจที่ยั่งยืน) เท่านั้น แต่ยังเป็นการเตรียมการเพื่อเปิดตัวแผนระยะ 5 ปีครั้งที่ 15 (2026-2030) ซึ่งจะกำหนดทิศทางการเติบโตในระยะต่อไปของจีนท่ามกลางความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงไปในระดับภายในประเทศและระดับโลก

การประสานประสิทธิภาพของตลาดด้วยการกำกับดูแลเชิงรุก

ในบทความของสีจิ้นผิง เขาเน้นย้ำว่าการประสานความสัมพันธ์ระหว่างตลาดที่มีประสิทธิภาพและรัฐบาลที่ทำหน้าที่ได้ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญ และรัฐบาลจะต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดเมื่อจำเป็น ในขณะเดียวกันก็ต้องรู้ว่าควรระงับการแทรกแซงเมื่อใด

การเคลื่อนไหวนโยบายล่าสุดของจีนเป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นถึงการมุ่งเน้นไปที่เรื่องนี้ ในเดือนมกราคม คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ (National Development and Reform Commission หรือ NDRC) ซึ่งเป็นผู้วางแผนเศรษฐกิจชั้นยอดของจีน ได้เผยแพร่แนวทางในการสร้างตลาดแห่งชาติที่รวมเป็นหนึ่งเดียว โดยมุ่งที่จะส่งเสริมให้หน่วยงานในท้องถิ่นและหน่วยงานของรัฐบาลทุกแห่งเร่งการบูรณาการกับตลาดแห่งชาติที่รวมเป็นหนึ่งเดียวนี้ พร้อมสนับสนุนการพัฒนาอย่างแข็งขัน

เป็นที่คาดหวังว่าแนวทางนี้จะช่วยลดต้นทุนธุรกรรมทางการตลาด สร้างสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เอื้ออำนวยต่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการพัฒนาธุรกิจ ตลอดจนเสริมสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขัน

การปฏิรูปโครงสร้างดังกล่าวสอดคล้องกับความเห็นพ้องที่เพิ่มมากขึ้นในบรรดานักเศรษฐศาสตร์ว่าวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจของจีนนั้นขึ้นอยู่กับการส่งเสริมนวัตกรรมและผลิตภาพมากกว่าการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น โดยการเปลี่ยนแปลงนี้แสดงให้เห็นได้จากการมุ่งเน้นที่ประสิทธิภาพเชิงระบบของโครงการริเริ่มสำหรับตลาดที่รวมเป็นหนึ่งเดียว

"การยกเลิกการควบคุมอุตสาหกรรมหลัก การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศในภาคส่วนเทคโนโลยีขั้นสูงและพลังงานสีเขียวจะเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้" Matteo Giovannini ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่ธนาคารอุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีนและรองนักวิจัยผู้ไม่มีถิ่นพำนักภายในประเทศที่ประจำศูนย์จีนและโลกาภิวัตน์ ได้เขียนไว้ในหน้าตรงข้ามบทบรรณาธิการซึ่งเผยแพร่ใน CGTN กล่าว

"การฟื้นฟูความเชื่อมั่นในหมู่บริษัทเอกชนก็ถือเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เนื่องจากบริษัทเหล่านี้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักในการสร้างงาน ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และพลวัตทางเศรษฐกิจ"

"ยืดหยุ่นและปรับตัวได้"

บทความของสีจิ้นผิงใน Qiushi ยังได้กล่าวถึงประเด็นสำคัญอื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างอุปทานและอุปสงค์รวมที่จะช่วยให้มั่นใจได้ถึงการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่ราบรื่น โดยสะท้อนอย่างมากถึงงานหลักซึ่งแสดงไว้ในการประชุมงานเศรษฐกิจส่วนกลางที่กำหนดแนวทางและจัดขึ้นในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว

งานเหล่านี้นอกจากจะผลักดันการฟื้นตัวให้กับเศรษฐกิจของจีนได้อย่างมากแล้ว ยังวางรากฐานเชิงบวกสำหรับแนวโน้มในปี 2025 อีกด้วย ผู้เชี่ยวชาญชี้ให้เห็นถึงความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่นที่หยั่งรากในเศรษฐกิจของจีน และแสดงมุมมองในแง่ดีหลังจากการประชุมงานเศรษฐกิจส่วนกลางดังกล่าว

ท่ามกลางความท้าทายที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน นับเป็นเรื่องยากที่เศรษฐกิจอย่างเศรษฐกิจของจีนซึ่งอยู่ในช่วงการพัฒนาคุณภาพสูงแล้ว จะรักษาอัตราการเติบโตของ GDP ประจำปีให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ Michael Borchmann อดีตหัวหน้าฝ่ายกิจการยุโรปและระหว่างประเทศจากรัฐเฮสส์ของรัฐบาลกลางเยอรมนี กล่าว

ข้อมูลอย่างเป็นทางการแสดงให้เห็นว่า GDP ของจีนในปี 2024 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปี 2023 ซึ่งแตะระดับ 134.9 ล้านล้านหยวน (18.77 ล้านล้านดอลลาร์)

Michael กล่าวว่า "ตัวเลขนี้ไม่เพียงแสดงว่าเศรษฐกิจจีนยืดหยุ่นและปรับตัวได้สูงมากเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงการขยายตัวของอุปสงค์ภายในประเทศและผลจากการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมอย่างมั่นคงอีกด้วย"

