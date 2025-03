CGTN: Bagaimana China meletakkan asas yang baik untuk pembangunan ekonomi 2025

BEIJING, March 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- CGTN menerbitkan artikel yang memperincikan cara China mempersiapkan diri untuk pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 melalui gabungan langkah rangsangan yang disasarkan dan rangka kerja dasar peringkat tinggi.

Ekonomi China telah menunjukkan lonjakan yang luar biasa sejak September tahun lepas, dengan pelbagai data, seperti prestasi KDNK yang kukuh pada suku keempat, menunjukkan permulaan yang kukuh untuk tahun 2025.

Momentum ini, yang berterusan sepanjang Tahun Baru Cina, didorong oleh satu siri langkah rangsangan dan reka bentuk dasar peringkat teratas yang bertujuan untuk menangani cabaran struktur dalam ekonomi China dan mewujudkan enjin baharu untuk pertumbuhan ekonomi.

Walau bagaimanapun, ia berlaku di tengah-tengah cabaran yang semakin sengit, dalam landskap global yang berubah-ubah meningkatkan lagi tekanan terhadap kestabilan ekonomi China.

Presiden China Xi Jinping menulis dalam satu artikel, "Memandangkan kesan buruk daripada persekitaran luaran yang berubah-ubah semakin sengit, operasi ekonomi China masih menghadapi kesukaran dan cabaran".

Menurut artikel tersebut, yang diterbitkan di Qiushi Journal pada hari Sabtu, pada masa yang sama, ekonomi China disokong oleh asas yang stabil, kekuatan yang banyak, daya tahan yang kukuh dan potensi yang luas serta keadaan sokongan dan aliran asas untuk pertumbuhan jangka panjang kekal tidak berubah.

Mengemudikan dua realiti ini — mengimbangi risiko luaran dengan peluang domestik — adalah teras strategi 2025 China, terutamanya kerana tahun ini bukan sahaja menandakan kemuncak Rancangan Lima Tahun ke-14 (2021–2025) — pelan tindakan strategik yang telah membimbing usaha negara untuk mencapai pembangunan berkualiti tinggi, memajukan inovasi teknologi dan memupuk pembaharuan ekonomi yang mampan — tetapi juga menetapkan pentas untuk pelancaran Rancangan Lima Tahun ke-15 (2026-2030), yang akan membentuk fasa pertumbuhan China yang seterusnya di tengah-tengah cabaran global dan domestik yang berkembang.

Mengharmonikan kecekapan pasaran dengan tadbir urus proaktif.

Dalam artikelnya, Xi menekankan kepentingan untuk menyelaraskan hubungan antara pasaran yang cekap dan kerajaan yang berfungsi dengan baik. Kerajaan mesti bertindak tegas apabila perlu, sambil mengetahui bila untuk mengelakkan campur tangan.

Langkah-langkah dasar terkini China adalah antara contoh fokus ini. Pada bulan Januari, National Development and Reform Commission (NDRC), perancang ekonomi tertinggi China, mengeluarkan garis panduan untuk membina pasaran nasional yang bersatu, bertujuan untuk menggalakkan semua kawasan dan jabatan kerajaan mempercepatkan integrasinya ke dalam pasaran nasional yang bersatu dan menyokong perkembangannya secara aktif.

Garis panduan ini dijangka membantu mengurangkan kos transaksi pasaran, mewujudkan persekitaran pasaran yang menggalakkan untuk inovasi teknologi dan pembangunan perniagaan serta mengukuhkan kelebihan daya saing.

Pembaharuan struktur sedemikian sejajar dengan konsensus yang semakin meningkat di kalangan ahli ekonomi bahawa evolusi ekonomi China bergantung pada memupuk inovasi dan produktiviti berbanding pembaikan jangka pendek — anjakan yang ditunjukkan oleh fokus inisiatif pasaran bersatu terhadap kecekapan sistemik.

"Menyahkawalselia industri utama, menggalakkan penyertaan sektor swasta dan menarik pelaburan asing dalam sektor teknologi tinggi dan tenaga hijau akan memainkan peranan penting dalam memacu transformasi ini," Matteo Giovannini, seorang profesional kewangan di Industrial and Commercial Bank of China dan Felo Bersekutu Bukan Pemastautin di Center for China and Globalization, menulis dalam halaman editorial yang diterbitkan di CGTN.

"Memulihkan keyakinan dalam kalangan perusahaan swasta juga akan menjadi kritikal, kerana firma ini merupakan enjin utama penciptaan pekerjaan, kemajuan teknologi dan kedinamikan ekonomi."

'Berdaya tahan dan boleh disesuaikan'

Artikel Xi mengenai Qiushi juga menangani perkara penting yang lain, termasuk hubungan antara jumlah penawaran dan permintaan untuk memastikan peredaran ekonomi lancar, yang sebahagian besarnya mencerminkan tugas utama yang digariskan oleh penetapan nada Central Economy Work Conference yang diadakan pada Disember tahun lepas.

Tugas-tugas itu, selain daripada memacu lantunan dramatik untuk ekonomi China, juga meletakkan asas positif untuk trajektori 2025-nya. Pakar telah menunjukkan kebolehsuaian dan daya tahan yang berakar umbi dalam ekonomi China, menyatakan keyakinan berikutan Central Economy Work Conference.

Di tengah-tengah cabaran semasa yang dihadapi oleh ekonomi global, jarang sekali bagi ekonomi seperti China, yang sudah berada dalam tahap pembangunan berkualiti tinggi, untuk mengekalkan pertumbuhan KDNK tahunan yang memenuhi sasaran, kata Michael Borchmann, bekas ketua Jabatan Hal Ehwal Eropah dan Antarabangsa negara persekutuan Jerman Hesse.

Data rasmi menunjukkan KDNK China pada 2024 meningkat 5 peratus daripada 2023, mencapai jumlah tertinggi 134.9 trilion yuan ($18.77 trilion).

"Ini bukan sahaja menunjukkan bahawa ekonomi China sangat berdaya tahan dan boleh disesuaikan, tetapi juga mencerminkan pengembangan permintaan domestik yang stabil dan hasil transformasi perindustrian," katanya.

https://news.cgtn.com/news/2025-03-01/How-did-China-lay-a-good-foundation-for-2025-economic-development--1BnOlAz4mti/p.html

