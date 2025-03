CGTN: כיצד הניחה סין בסיס טוב לפיתוח כלכלי ב-2025

בייג'ינג, March 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

CGTN מפרסמת מאמר המפרט כיצד סין הכינה את עצמה לצמיחה כלכלית בשנת 2025 באמצעות שילוב של צעדי תמריצים ממוקדים ומסגרות מדיניות ברמה גבוהה.

כלכלת סין הציגה זינוק יוצא דופן מאז ספטמבר אשתקד, עם נתונים רבים, כגון ביצועי תוצר חזקים ברבעון הרביעי, המצביעים על התחלה חזקה לשנת 2025.

תנופה זו, שנמשכה עד ראש השנה הסיני, הונעה על ידי סדרה של צעדי תמריצים ותכנוני מדיניות מהשורה הראשונה שמטרתם להתמודד עם האתגרים המבניים בכלכלה הסינית וליצור מנועים חדשים לצמיחה כלכלית.

עם זאת, היא מתרחשת על רקע רוחות נגדיות מתגברות, כאשר הנוף העולמי המשתנה מגביר את הלחצים על יציבותה הכלכלית של סין.

ככל שההשפעות השליליות מהסביבה החיצונית המשתנה מתגברות, הפעילות הכלכלית של סין עדיין מתמודדת עם קשיים ואתגרים, כתב נשיא סין שי ג'ינפינג (Xi Jinping) במאמר.

יחד עם זאת, הכלכלה הסינית נשענת על בסיס יציב, חוזקות שופעות, חוסן חזק ופוטנציאל עצום, והתנאים התומכים והמגמה הבסיסית לצמיחה ארוכת טווח לא השתנו, על פי המאמר, שפורסם בכתב העת Qiushi ביום שבת.

הניווט במציאות הכפולה הזו – איזון סיכונים חיצוניים עם הזדמנויות מקומיות – נמצא בלב האסטרטגיה של סין לשנת 2025, במיוחד כאשר השנה לא רק מסמנת את שיאה של תוכנית החומש ה-14 (2021-2025) – תוכנית אסטרטגית שהנחתה את מאמצי האומה להשיג פיתוח איכותי, לקדם חדשנות טכנולוגית ולטפח רפורמות כלכליות בנות קיימא – אלא גם מכשירה את הקרקע להשקת תוכנית החומש ה-15 (2026-2030). אשר יעצב את שלב הצמיחה הבא של סין בתוך אתגרים גלובליים ומקומיים מתפתחים.

הרמוניה של יעילות השוק עם ממשל פרואקטיבי

שי הדגיש במאמרו כי חיוני לתאם את מערכת היחסים בין שוק יעיל לממשלה מתפקדת היטב, ועל הממשלה לפעול בנחישות בעת הצורך תוך ידיעה מתי להימנע מהתערבות.

צעדי המדיניות האחרונים של סין הדגימו את המיקוד הזה. בינואר פרסמה הוועדה הלאומית לפיתוח ורפורמה (NDRC), המתכננת הכלכלית הבכירה של סין, קו מנחה לבניית שוק לאומי מאוחד, במטרה לעודד את כל היישובים ומשרדי הממשלה להאיץ את השתלבותם בשוק הלאומי המאוחד ולתמוך באופן פעיל בפיתוחו.

הנחיה זו צפויה לסייע בהוזלת עלויות העסקה בשוק, ליצור סביבת שוק נוחה לחדשנות טכנולוגית ופיתוח עסקי ולחזק יתרונות תחרותיים.

רפורמות מבניות כאלה עולות בקנה אחד עם קונצנזוס גובר בקרב כלכלנים כי האבולוציה הכלכלית של סין תלויה בטיפוח חדשנות ופריון על פני תיקונים קצרי טווח - שינוי שבא לידי ביטוי בהתמקדות של יוזמת השוק המאוחד ביעילות מערכתית.

"דה-רגולציה של תעשיות מפתח, עידוד השתתפות המגזר הפרטי ומשיכת השקעות זרות במגזרי היי-טק ואנרגיה ירוקה יסייעו להניע את השינוי הזה", כתב מתאו ג'ובאניני ((Matteo Giovannini, מומחה לפיננסים בבנק התעשייתי והמסחרי של סין ושותף שאינו תושב במרכז לסין וגלובליזציה, במאמר דעה שפורסם ב-CGTN.

"שיקום האמון בקרב חברות פרטיות יהיה גם הוא קריטי, שכן חברות אלה הן מנועים מרכזיים ליצירת מקומות עבודה, התקדמות טכנולוגית ודינמיות כלכלית".

"גמידות והתסתכלות"

מאמרו של שי ב- Qiushiהתייחס גם לנקודות מפתח אחרות, כולל הקשר בין ההיצע והביקוש הכולל כדי להבטיח מחזור כלכלי חלק, שבמידה רבה שיקף את המשימות העיקריות שהותוו על ידי ועידת העבודה הכלכלית המרכזית שקבעה את הטון שהתקיימה בדצמבר אשתקד.

משימות אלה, מלבד הנעת התאוששות דרמטית לכלכלה הסינית, הניחו גם בסיס חיובי למסלול שלה ב-2025. מומחים הצביעו על יכולת ההסתגלות והחוסן המושרשים בכלכלת סין, והביעו אופטימיות בעקבות ועידת העבודה הכלכלית המרכזית.

על רקע האתגרים הנוכחיים העומדים בפני הכלכלה העולמית, נדיר שכלכלה כמו זו של סין, שכבר נמצאת בשלב של פיתוח איכותי, תשמור על צמיחה שנתית בתמ"ג שעומדת ביעד, אמר מייקל בורכמן (Michael Borchmann), לשעבר ראש המחלקה לעניינים אירופיים ובינלאומיים במדינה הפדרלית הגרמנית הסן.

נתונים רשמיים מראים כי התמ"ג של סין בשנת 2024 גדל ב-5% לעומת 2023, והגיע ל-134.9 טריליון יואן (18.77 טריליון דולר).

"זה לא רק מראה שהכלכלה הסינית עמידה מאוד וסתגלנית, אלא גם משקף את ההתרחבות המתמדת של הביקוש המקומי ואת התוצאות של השינוי התעשייתי", אמר.

https://news.cgtn.com/news/2025-03-01/How-did-China-lay-a-good-foundation-for-2025-economic-development--1BnOlAz4mti/p.html

