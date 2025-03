ボブ・ロメオ退任に伴いジャスティン・クロッティがアナクアのCEO（最高経営責任者）に就任

ボストン, March 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 知的財産管理とイノベーション管理のソリューションおよびサービス分野における業界トップクラスのプロバイダーであるアナクア社( Anaqua )は、ボブ・ロメオが2025年4月1日付けで退任し、ジャスティン・クロッティ(Justin P. Crotty)がアナクア社 CEO(最高経営責任者)に就任することを発表しました。10年に渡りアナクア社を率いたボブ・ロメオは、アナクアの投資家そして取締役会の一員としてアナクアの成長にこれからも継続して携わっていきます。

クロッティは2016年にCFO(最高財務責任者)としてアナクアに入社し、2018年に現在までのCOO(最高執行責任者)の役職に就任しました。COOとして、ホスティングやビジネスオペレーションといった重要な組織機能を統括するとともに、10件の買収統合を主導し、アナクアの統合プラットフォームが生み出す価値をクライアントへ提供し続けてきました。今後はCEOとしての経営における職責に加え、新たなビジネスオーナーであるNordic Capitalのもとでアナクアの取締役も務め続けます。また、既存クライアントそして潜在顧客に対するエグゼクティブ・スポンサーの任務も継続するほか、世界最大の著作権管理団体であるCopyright Clearance Centerの取締役も務め続けていきます。

クロッティは、アナクア入社以前には経営コンサルティング会社であるOliver Wymanのパートナーを務め、ソフトウエアや情報、サービス事業に関する成長戦略やM&A施策について、プライベート・エクイティおよび企業クライアントにアドバイザリー業務を行っていました。また、米国、欧州、アジアでプライベート・エクイティ、投資銀行業務、コーポレート・ディベロップメントの分野における要職を歴任してきました。

今回の新たな役職就任についてクロッティは次のように述べています。

「素晴らしいリーダーシップチームと従業員そしてクライアントの皆さまとともにアナクアを率いていけることを光栄に思います。ボブのリーダーシップのもと、アナクアは大きな成長を遂げてきました。これからは新しいオーナーであるNordic Capitalとともに、次の成長フェーズへと進んでいくことを楽しみにしています。Nordic Capitalの支援を受け、テクノロジー主導型のソリューションをさらに強化し、グローバル展開を加速させ、オペレーショナルエクセレンスを追求することで、クライアントの皆さまに最大限の価値を提供し続けます。」

ボブ・ロメオは次のように述べています。「この10年間、アナクアに貢献できたことを光栄にそして誇りに思っています。アナクアは最高のクライアント、業界で最も優れた人材、そして輝かしい未来を持つ素晴らしい企業です。約10年に渡りジャスティンと日々共に仕事ができたことは素晴らしい特権でした。彼のビジネスに対する知識、クライアントへの強いコミットメント、高いパフォーマンスを発揮するチームを築く手腕、そして卓越したビジネスセンスは、アナクアを次のステージへと導くうえで唯一無二の強みとなるでしょう。アナクアの新たな章が始まることを、心から楽しみにしています。」

Nordic Capital Advisors社のHead of Technology & Paymentsであるフレドリック・ナスルンドは次のように述べています。

「ボブ・ロメオは、イノベーションおよび知財管理テクノロジーソリューションの業界リーダープロバイダーとしてのアナクアの地位を確立するうえで、卓越した貢献を果たしました。彼のリーダーシップのもと、アナクアは確かな成功実績を築き上げ、米国のトップブランドや特許を資産とする多くの企業から厚い信頼を獲得しました。これからアナクアが次の成長フェーズへと移行する中で、ジャスティン・クロッティと協力できることを楽しみにしています。イノベーションが主導する産業分野における業界リーダープラットフォームとしての地位をさらに確立していくアナクアの成長を、彼が力強く牽引していくことを確信しています。」

アナクア社について



アナクアは、業界トップクラスのシステム統合された知財管理テクノロジーソリューションとサービスを企業そして特許法律事務所向けに提供しています。アナクアのAQX®知財管理ソリューションおよびPATTSY WAVE®知財管理ソリューションには、業界ベストプラクティスをもとにしたワークフローやビッグデータ分析機能、情報に基づいた知財戦略や意思決定、知財業務を効率化するスマートなビジネス業務環境を可能にするテクノロジーが統合されています。アナクアのソリューションは、米国の特許申請数トップ100の企業やグローバルブランドの半数以上に採用されているほか、世界中の多くの特許法律事務所でも利用されています。知財管理のニーズを満たすソリューションとして知財エグゼクティブ、弁理士、弁護士、パラリーガル、知財関係者、発明者など、200万人以上のユーザーに世界中で使用されています。本社を米国ボストンに構え、米国各地、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアに拠点を有しています。会社詳細は、ウェブサイトanaqua.com またはLinkedIn をご覧ください。

Company Contact:

Nancy Hegarty

VP, Marketing

Anaqua

+1-617-375-2655

nhegarty@anaqua.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.