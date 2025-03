中美貿易變局如何重塑全球市場——EBC 金融集團深度解析

全球經濟格局變革:美中貿易最新動態正在重新定義國際市場 ——EBC 金融集團剖析趨勢、市場動態與投資前景。

DC, UNITED STATES, March 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- 美中關係最新發展成為全球金融市場的關鍵轉折點,隨著中美貿易緊張局勢升溫,中國強化經濟抗壓機制,而美國則調整關稅與外資監管架構。這些地緣政治變化正重塑資本流動格局,加劇市場波動,促使交易者重新評估投資策略。

貿易政策變動與資本流動調整導致大宗商品、外匯與股票指數劇烈波動,加劇金融市場的不確定性。市場參與者密切關注這些變化,以評估其對市場走勢的潛在影響。隨著交易者權衡未來風險與機遇,EBC 金融集團(EBC)觀察到市場對避險資產與對沖策略的需求持續上升。

貿易戰火重燃:市場動盪與避險資產需求攀升

中國最新一輪精準反制關稅展現策略性平衡既強硬回應美方貿易措施,又避免過度衝擊市場。市場的即時反應顯示,投資者情緒依然疲弱,避險需求持續升溫。

根據路透社最新報導,在中美雙方發布新一輪關稅公告後,金價飆升至歷史新高,現貨金價觸及每盎司 2,942.70 美元。該報告進一步指出,貿易戰的持續且不確定性推動投資者湧向黃金、白銀等避險資產。同時,外匯市場波動加劇,美元/人民幣匯率受貿易緊張局勢影響大幅波動,近期人民幣兌美元匯率跌至三週低點。交易者正密切關注中國的資本管制政策與貨幣調整,以評估潛在的貶值風險。

中國的經濟堡壘:全球資本流動格局的重塑

中國推動經濟自給自足,並積極拓展多元化貿易夥伴關係,標誌著全球投資局勢的重要轉變 。早在 2013 年,中國啟動「一帶一路」倡議,建立起覆蓋 150 個國家的海陸貿易網絡,涵蓋遠洋與內陸水港、鐵路樞紐及跨大陸運輸走廊,影響全球三分之二的人口。此後,2020 年簽署的 《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP) 成為亞洲主要經濟體間的首個自由貿易協定,進一步促進區域經濟整合。

這些舉措是中國為確保長期金融韌性、降低對西方市場依賴所採取的更廣泛戰略之一。隨著中國持續降低對美國市場的依賴,資本流向正在重新配置,而貴金屬市場可能因此迎來更大的上漲空間。

市場波動:貿易政策如何重塑關鍵資產類別

美國最近對所有中國進口產品全面加徵 10% 的關稅,促使中國對美國原油、液化天然氣(LNG)、農業機械等產品徵收 10%-15% 的報復性關稅。這一系列交鋒 ,加上美國對鋼鐵和鋁徵收 25% 關稅,進一步加劇了貿易緊張局勢,並引發了對全球供應鏈中斷的擔憂。

EBC 金融集團(英國)執行長 David Barrett 在接受 CGTN 美國頻道採訪時,談到了美國貿易政策的更深層影響。他指出:「若考慮破壞現有格局,須注意美國在商品貿易上存在巨額赤字 」考量美國在商品貿易存在巨額逆差、服務貿易則呈順差,歐盟採取的應對策略頗具效率。

雖然 Barrett 主要針對的是美國與歐盟的貿易關係,但他的見解揭示了一個更廣泛的趨勢—— 主要經濟體如何針對美國關稅戰略進行政策調適,類似戰略調整正於美中關係中上演,中方透過精準反制與替代性貿易夥伴應對。

此外,中國進一步強化了對半導體和高科技製造所需關鍵礦產的出口限制。這項戰略措施正在重塑全球技術供應鏈,不僅對美國的核心產業帶來壓力,也可能對工業金屬價格與製造成本產生長遠影響。

EBC 分析師指出,現行貿易政策正壓抑市場情緒原油和大宗商品交易者密切關注事態發展,尤其是貿易戰的升級如何進一步抑制全球增長前景。同時,美國最新的關稅措施已加大風險資產的波動性,並增強了通膨預測的高度不確定性。

對外匯交易者而言,隨著資本流動調整應對中美貿易格局的變化,新興市場貨幣的波動性可能進一步加劇。美元兌人民幣匯率仍然是全球風險情緒的關鍵指標,反映市場對政策變動的即時反應。

下一章:市場迎接中美關係新現實的準備

在川普第一任期的保護主義政策下, 美中貿易額在 2022 年達到高峰。隨著他重返白宮,兩國經濟脫鉤進程預期將加速。

隨著貿易緊張局勢不斷升級,全球股市面臨日益加劇的波動。交易者正密切關注可能引發政策調整的信號,這些變動將可能加劇或緩解當前的緊張態勢,從而影響各行各業的情緒。

在變動的金融環境中保持領先地位

隨著中美關係進入經濟與金融調整的新階段,市場參與者必須保持敏捷,既要在日益受到地緣政治力量影響的貿易環境中尋找機遇,也要謹慎管控風險。EBC 金融集團始終站在這些發展的最前端,為交易者和投資者提供卓越的交易平台,以應對不斷變化的經濟局勢。

關於EBC金融集團

EBC金融集團(EBC)成立於倫敦這個享有盛譽的金融區,以其金融經紀和資產管理服務聞名。EBC在倫敦、雪梨、香港、東京、新加坡、開曼群島、曼谷、利馬索爾等主要金融中心設有辦事處,為零售、專業及機構投資者提供進入全球市場和交易機會的渠道,包括外匯、大宗商品、股票及指數等領域。

EBC金融集團屢獲殊榮,並始終維持高標準的道德準則,嚴格遵守國際法規。EBC的子公司均在當地法規框架下進行監管和註冊。EBC金融集團(英國)有限公司受到英國金融行為監管局(FCA)的監管,EBC金融集團(開曼)有限公司受到開曼群島金融管理局 CIMA)的監管,EBC金融集團(澳洲)有限公司及EBC資產管理有限公司則受到澳洲證券與投資委員會(ASIC)的監管。

EBC集團的核心成員擁有超過30年的豐富經驗,曾在主要金融機構中成功應對多次重大經濟週期 的挑戰,從廣場協議到2015年瑞士法郎危機,無不顯示出其卓越的專業能力。EBC倡導一種以誠信、尊重和客戶資產安全為核心的文化,確保與每一位投資者的合作都能得到應有的重視和對待。

EBC是巴賽隆納足球俱樂部的官方外匯合作夥伴,並在亞洲、拉丁美洲、中東、非洲及大洋洲等地區提供專業服務。此外,EBC 亦為聯合國基金會「聯手打敗瘧疾」運動的合作夥伴,致力於改善全球健康並推動生活平等。 自2024年2月起,EBC將支持牛津大學經濟學系的「經濟學家做了什麼 」公共參與系列活動,旨在揭開經濟學的神秘面紗,https://www.ebc.com/

