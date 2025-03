توقعات بنمو كبير في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) في المملكة العربية السعودية

شركة Cynosure Worldwide تعزز قدراتها في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) في المملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية،, March 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

يشهد قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) في المملكة العربية السعودية تحولاً جذريًا، مدفوعًا برؤية المملكة 2030 وقفزة في الاستثمارات السياحية.

تشير التقارير الأخيرة إلى أن المملكة العربية السعودية تسعى إلى زيادة مساهمة قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) في الناتج المحلي الإجمالي من 3.8% إلى 8.8% بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يفتح هذا الهدف الطموح آفاقًا جديدة أمام الشركات ورواد الأعمال ومُنظِمي الفعاليات.

تشمل العوامل الرئيسية الدافعة لنمو قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) في المملكة العربية السعودية ما يلي:

1. الدعم الحكومي: أطلقت الحكومة السعودية مبادرات لتطوير وتعزيز قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE)، بما في ذلك تأسيس البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات.

2. تطوير البنية التحتية: تستثمر مدن كبرى مثل الرياض وجدة والدمام بشكل كبير في مراكز المؤتمرات الحديثة والفنادق والبنية التحتية الداعمة لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE).

3. نمو قطاع السياحة: يشهد قطاع السياحة في المملكة العربية السعودية توسعًا سريعًا، مدفوعًا بإطلاق تأشيرات السياحة والاستثمارات في المَعالم السياحية والتجارب الترفيهية.

قال Jowad Khan، الرئيس التنفيذي لشركة Cynosure Worldwide: "إن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) في المملكة العربية السعودية على وشك تحقيق قفزة نوعية هائلة." "وبفضل الدعم المُقدم من الحكومة والاستثمارات في البنية التحتية، نتوقع أن نرى نموًا كبيرًا في القطاع خلال السنوات القادمة."

تسعى شركة Cynosure Worldwide إلى توسيع نطاق خدماتها، والاستثمار في أحدث التقنيات، وتطوير الشراكات الاستراتيجية لتعزيز التزامها بدعم نمو القطاع في المملكة العربية السعودية.

وفيما يلي مقارنة بين قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) في السوق العالمية والمملكة العربية السعودية:

قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) في السوق العالمية

- حجم السوق: 802.59 مليار دولار أمريكي (2023) إلى 1,466.94 مليار دولار أمريكي (2030)

- معدل النمو: 9.1% معدل نمو سنوي مركب (2024-2030)

- قطاع الاجتماعات: حصة الإيرادات 41.3% (2023)

- قطاع الحوافز: 11.8% معدل نمو سنوي مركب (2024-2030)

- أهم الوجهات: الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، ألمانيا، المملكة المتحدة، واليابان

قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) في المملكة العربية السعودية

- حجم السوق: 1.4 مليار دولار أمريكي (2023) إلى 5.5 مليار دولار أمريكي (2030)

- معدل النمو: 15.5% معدل نمو سنوي مركب (2024-2030)

- قطاع الاجتماعات: حصة الإيرادات 30% (2023)

- قطاع الحوافز: 12.2% معدل نمو سنوي مركب (2024-2030)

- أهم الوجهات: الرياض، جدة، ومكة

قال Jowad Khan: "إن قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) في المملكة العربية السعودية ينمو بوتيرة أسرع من المعدل العالمي." "وللاستفادة من هذا النمو، تُوسّع شركة Cynosure Worldwide خدماتها في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE) في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم حلولاً مُصممة خصيصًا للفعاليات والمؤتمرات والمعارض. أضاف Jowad: "إن فريقنا ملتزم بتقديم فعاليات وتجارب استثنائية تبرز الثقافة الغنية للمملكة وكرم ضيافتها".

مسؤول التواصل الإعلامي:

Syeda Mahnoor

Mahnoor@CynosureWorldwide.com

+966 572862125

