Bitget Menyebarkan Kebaikan Ramadan Ini dengan Menyediakan 100,000 Makanan kepada Mereka yang Memerlukan

VICTORIA, Seychelles, March 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, bursa mata wang kripto dan syarikat Web3 yang terkemuka, bekerjasama dengan organisasi kemanusiaan yang terkenal di dunia, termasuk Agensi Pelarian PBB, Program Makanan Sedunia PBB, ShareTheMeal dan One Billion Meals Endowment, untuk mengagihkan sehingga 100,000 hidangan kepada individu yang memerlukan pada bulan Ramadan. Inisiatif ini menyasarkan komuniti terdedah di rantau yang menghadapi cabaran besar, bertujuan untuk mengurangkan kelaparan semasa bulan suci.

Setiap hidangan akan menyokong keluarga dan individu semasa bulan suci tersebut. Usaha ini diperkukuhkan dengan sumbangan daripada komuniti Bitget yang menekankan tindakan kolektif dan belas kasihan. Untuk mencapai sasaran pengumpulan dana, Bitget telah memperkenalkan inisiatif yang menggalakkan penyertaan daripada pengguna, pelanggan VIP dan rakan kongsi pempengaruh.

Bitget terlebih dahulu akan menjanjikan 10,000 hidangan kepada mereka yang memerlukan, diikuti dengan siri makan malam Iftar di lokasi utama termasuk Dubai dan Istanbul, memupuk perpaduan dan kedermawanan. Para hadirin boleh menyumbang melalui derma, dengan Bitget memadankan setiap dolar yang diperoleh. Lelongan eksklusif yang menampilkan memorabilia daripada perkongsian dengan La Liga juga akan menyumbang kepada pengumpulan dana dan Bitget akan menyalurkan semua hasil ke arah tujuan tersebut. 100% daripada hasil akan disalurkan kepada pengumpulan dana.

"Ramadan adalah masa untuk kemurahan hati dan perpaduan," kata Vugar Usi Zade, Ketua Pegawai Operasi Bitget. "Dengan memanfaatkan rangkaian global kami, kami berhasrat untuk mencipta kesan yang bermakna dalam komuniti yang menghadapi kesukaran. Inisiatif ini menunjukkan kebaikan dari ruang kripto dan sejajar dengan misi kami untuk memacu perubahan positif melalui usaha kolaboratif."

Kempen yang menampilkan ikrar 10,000 hidangan daripada Bitget, padanan derma dan lelongan eksklusif, akan disokong oleh pasukan tempatan yang menganjurkan acara penglibatan komuniti. Ia ditetapkan untuk dilancarkan pada hari pertama Ramadan, sejajar dengan kalendar Islam.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget merupakan sebuah syarikat bursa mata wang kripto dan Web3 yang terkemuka di dunia. Memberi perkhidmatan kepada lebih 100 juta pengguna di lebih 150 negara dan rantau, bursa Bitget komited untuk membantu pengguna berdagang dengan lebih bijak melalui ciri perdagangan salinan perintisnya dan penyelesaian perdagangan yang lain. Bitget turut menawarkan akses masa nyata kepada harga Bitcoin, harga Ethereum serta harga mata wang kripto yang lain. Bitget Wallet yang sebelum ini dikenali sebagai BitKeep, merupakan dompet kripto berbilang rantaian bertaraf dunia yang menawarkan pelbagai penyelesaian dan ciri Web3 yang komprehensif, termasuk kefungsian dompet, pertukaran token, NFT Marketplace, penyemak imbas DApp dan banyak lagi.

Bitget berada di barisan hadapan dalam memacu penggunaan kripto melalui perkongsian strategik, antaranya berperanan sebagai Rakan Kongsi Kripto Rasmi Liga Bola Sepak Terunggul Dunia, LALIGA, dalam pasaran TIMUR, SEA dan LATAM, termasuk menjadi rakan kongsi global atlet Kebangsaan Turki Buse Tosun Çavuşoğlu (Juara dunia gusti), Samet Gümüş (Pemenang pingat emas tinju) dan İlkin Aydın (Pemain pasukan bola tampar kebangsaan), untuk memberikan inspirasi kepada komuniti global bagi merangkul masa depan mata wang kripto.

