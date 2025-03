Bitget תורמת ברמדאן הנוכחי 100,000 ארוחות לנזקקים

ויקטוריה, סיישל, March 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, משתפת פעולה עם ארגונים הומניטריים בעלי שם עולמי, כולל סוכנות הפליטים של האו"ם, תוכנית המזון העולמית של האו"ם, ShareTheMeal וקרן מיליארד הארוחות (One Billion Meals Endowment), כדי לחלק עד 100,000 ארוחות לנזקקים במהלך הרמדאן. יוזמה זו מתמקדת בקהילות חלשות ופגיעות באזורים המתמודדים עם אתגרים משמעותיים, במטרה להקל על הרעב במהלך החודש הקדוש.

כל ארוחה תתמוך במשפחות וביחידים במהלך החודש הקדוש למוסלמים. המאמץ מתחזק על ידי תרומות מקהילת Bitget, תוך שימת דגש על פעולה קולקטיבית וחמלה. כדי להשיג את יעד גיוס הכספים, Bitget הציגה יוזמות המעודדות השתתפות של משתמשים, לקוחות VIP ושותפי משפיענים.

Bitget תתחייב תחילה ל-10,000 ארוחות לאנשים נזקקים, ולאחר מכן סדרה של ארוחות איפטאר, ארוחות הערב השוברות את הצום היומי ברמדאן, במקומות מרכזיים, כולל דובאי ואיסטנבול, תוך טיפוח אחדות ופילנתרופיה. המשתתפים יכולים לתת תרומות, כאשר Bitget תורמת מצידה ארוחות מקבילות לכל דולר שגויס. מכירות פומביות בלעדיות הכוללות מזכרות משותפויות עם La Liga יתרמו גם הן לגיוס הכספים, ו- Bitget תפנה את כל ההכנסות למטרה. 100% מההכנסות יועברו לגיוס הכספים.

"הרמדאן הוא זמן לנדיבות ואחדות", אמר ווגאר אוסי זייד (Vugar Usi Zade), מנהל תפעול ראשי של Bitget. "על ידי מינוף הרשת הגלובלית שלנו, אנו שואפים ליצור השפעה משמעותית בקהילות המתמודדות עם מצוקה. יוזמה זו מפגינה אדיבות ממרחב הקריפטו ועולה בקנה אחד עם המשימה שלנו להניע שינוי חיובי באמצעות מאמצים משותפים".

הקמפיין, שכולל התחייבות של 10,000 ארוחות מ-Bitget, התאמת תרומות ומכירות פומביות בלעדיות, ייתמך על ידי צוותים מקומיים המארגנים אירועי מעורבות קהילתית. הוא אמור לצאת לדרך ביום הראשון של הרמדאן, בהתאם ללוח השנה המוסלמי.

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-100 מיליון משתמשים ביותר מ-150 מדינות ואזורים, מחויבת לעזור למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר עם קופי טריידינג חלוצי ופתרונות מסחר אחרים, תוך שהיא מציעה גישה בזמן אמת למחיר ביטקוין, מחיר את'ריום ומחירי מטבעות קריפטוגרפיים אחרים. Bitget Wallet, שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפת אסימונים, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד.

Bitget נמצאת בחוד החנית של קידום אימוץ קריפטו באמצעות שותפויות אסטרטגיות, כולל היותה שותפת הקריפטו הרשמית של ליגת הכדורגל המקצוענית המובילה בעולם, LALIGA, בשווקי EASTERN, SEA ו- LATAM, כמו גם שותפה גלובלית של הספורטאים הלאומיים הטורקיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (Samet Gümüş) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת כדורעף), כדי לעורר את הקהילה העולמית לאמץ את העתיד של מטבע קריפטוגרפי.

