BleeqUp stellt auf dem MWC 2025 Ranger, die weltweit erste 4-in-1-KI-Fahrradbrille mit Kamera, vor

Die BleeqUp Ranger vereint eine Action-Kamera, Open-Ear-Kopfhörer und ein Walkie-Talkie in einer stylischen Fahrradbrille

BARCELONA, Spanien, March 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Auf dem MWC trifft KI den Radsport: BleeqUp stellt Ranger, die weltweit erste 4-in-1-KI-Fahrradbrille, vor. BleeqUp ist Vorreiter bei der Integration einer KI-gestützten, hochwertigen Kamera in professionelle Radsportbrillen. So können Sie ganz einfach Videos oder Fotos Ihrer Fahrt aufzeichnen, die schönsten Momente mit einem einzigen KI-gestützten Fingertipp automatisch zusammenschneiden und von unterwegs mit Ihren Begleitern in Kontakt bleiben.

In erster Linie erfüllt die BleeqUp Ranger AI-Fahrradbrille alle Anforderungen eines straßentauglichen Augenschutzes. Mit einem UV-Schutzfaktor von 400, einem Antibeschlag-Design, einem verstellbaren Nasenpad und einer hochwertigen Rundum-Linse sind Ihre Augen auf den Fahrten geschützt. Die integrierte Smart-Technologie ist durch die Schutzklasse IP54 geschützt und die Brille ist mit Korrekturgläsern kompatibel: Aufsteckbare Einsätze ermöglichen eine einfache Korrektur der Sehkraft. Alternativ können Sie die äußeren Gläser selbst austauschen. Die BleeqUp Ranger ist aus TR90, einem leichten und langlebigen Material, gefertigt. Dadurch lassen sich eine Actionkamera, Kopfhörer und ein Walkie-Talkie in einem einzigen Gerät vereinen und das Gewicht bleibt dabei unter 50 g.

Sobald Sie losfahren, ist BleeqUp bereit, Ihre Reise zu dokumentieren. Anders als die meisten „intelligenten“ Brillen kann die BleeqUp Ranger Videos über Stundenund nicht nur Minuten aufzeichnen. So wird sichergestellt, dass Sie alle wichtigen Details Ihrer Fahrt festhalten. Nehmen Sie mit der Brille bis zu einer Stunde Videos in einer Auflösung von 1080p auf. Mit dem zusätzlichen am Helm montierbaren Akkupack können Sie bis zu vier weitere Stunden Inhalt aufzeichnen. Das integrierte Rücklicht sorgt für Ihre Sicherheit im Dunkeln.

Dank der KI-gestützten Videobearbeitung müssen Sie sich nicht stundenlang Videomaterial manuell ansehen, um die besten Clips zum Posten auszuwählen. Wichtige Momente wie malerische Aussichten, spannende Augenblicke und plötzliche Notbremsungen werden in der BleeqUp-App zusammen mit Reisedetails wie Uhrzeit und zurückgelegter Route hervorgehoben, damit Sie sie noch einmal ansehen können. Sie können Videos mit nur einem Fingertipp bearbeiten und so die besten Momente Ihrer Fahrt zu einem perfekten Post zusammenstellen. Und dank der auf das Radfahren spezialisierten EIS-Algorithmen sehen die Betrachter genau, was und wie Sie es gemacht haben, und zwar nicht nur dort, wo Ihre Action-Kamera angebracht war.

Integrierte Open-Ear-Kopfhörer fallen nicht wie herkömmliche Ohrhörer aus den Ohren und verfügen über eine Walkie-Talkie-Funktion, sodass Sie unterwegs mit Ihren Freunden chatten und im Notfall Anrufe entgegennehmen können, ohne dass Ihre Aufmerksamkeit bezüglich Gefahren auf der Straße beeinträchtigt wird. Die BleeqUp Ranger verfügt über ein einzigartiges Doppellautsprechersystem mit zwei dynamischen Treibern, ergänzt durch zwei Solid-State-MEMS-Treiber. Diese wurden für die Erzeugung eines vollwertigen Hochfrequenzklangs und einer verbesserten Widerstandsfähigkeit gegen Windgeräusche konzipiert. Freisprech-Sprachsteuerung mit integriertem digitalem Assistenten, am Lenker montierte Bluetooth-Fernbedienung und Touch-Bedienelemente sorgen dafür, dass Sie bei Bedarf auf alle Funktionen zugreifen können. Und falls Sie sich verfahren, können Sie jederzeit die integrierte Navigation um Hilfe bitten – zur Verfügung gestellt von Google Maps (in den USA). Alle diese Funktionen werden durch den schnellen und energieeffizienten Snapdragon® W5-Chipsatz von Qualcomm ermöglicht.

Und das Beste: Die BleeqUp Ranger AI-Fahrradbrille stört nicht. Es gibt kein störendes Display, das Sie mit Benachrichtigungen nervt oder Ihren Blick auf die Straße beeinträchtigt. Sie können Ihre Fahrt in aller Ruhe dokumentieren – ganz gleich, ob Sie die schönsten Momente Ihrer Fahrt mit Freunden und Familie teilen, Ihre extremen Stunts in den sozialen Medien präsentieren oder Ihre Fahrt zu Ihrem eigenen Schutz im Notfall aufzeichnen. Sie sind ja nicht unterwegs, um Ihre Texte zu lesen oder in Feeds zu stöbern. Warum also einen weiteren Bildschirm mitnehmen? Lassen Sie die E-Mails auf Ihrem Telefon und genießen Sie die Fahrt mit BleeqUp.

Besuchen Sie uns auf dem MWC

Gäste und Fans sind heute zu unserer Ausstellung bei Showstoppers eingeladen. Die KI-gestützte Fahrradbrille mit Kamera BleeqUp Ranger wird Ihnen auch am Stand von Qualcomm (Nr. 3E10, Halle 3) und am Stand von BleeqUp (8.0D9.10, 4YFN & Partner Theatres, Halle 8.0) vorgeführt. Bitte wenden Sie sich bezüglich Verfügbarkeit und Reservierungen direkt an uns. Für alle, die sich diese KI-Fahrradbrille zulegen möchten: Die BleeqUp Ranger wird Ende März auf Kickstarter eingeführt .

Weitere Informationen und Bilder finden Sie in der Pressemappe .

Über BleeqUp

Untergraben Sie die Tradition! Bleequp ist eine KI-gesteuerte Outdoor-Sporttechnologiemarke, die Produkte für alle baut, die sich nach offenen Straßen, dem Wind in den Haaren und ungezügelter Freude am Fahren sehnen. Unser Anspruch ist es, die Grenzen der KI-gestützten Technologie so zu erweitern, dass Sie Outdoor-Sportarten wie Radfahren, Laufen, Bergsteigen und Skifahren noch mehr genießen können.

Bei BleeqUp möchten wir jedem die Möglichkeit geben, sein eigener Gestalter zu sein. Es ist unsere Aufgabe, Ihre extremsten Herausforderungen zu dokumentieren, Sie zu furchtlosen Aktionen zu inspirieren und Ihnen zu helfen, jeden Schweißtropfen in einen epischen Vlog oder Post zu verwandeln. Wir begleiten Sie auf jeder Ihrer Reisen in die Berge und zu den Meeren und dokumentieren jeden Durchbruch, den Sie auf Ihrer eigenen Reise erzielen.

Snapdragon ist eine Marke oder eingetragene Marke von Qualcomm Incorporated. Snapdragon ist ein Produkt von Qualcomm Technologies, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften.

Medienkontakt:

Alex Li

alex@museperse.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/657cd8a8-8fb1-4971-97eb-dda2f550520b

