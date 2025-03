Purpose Investments annonce l’absorption temporaire des frais de gestion de la série F et de la série A du Purpose Premium Money Market Fund

TORONTO, 28 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purpose Investments Inc. (« Purpose ») a annoncé aujourd’hui qu’elle a temporairement absorbé une partie des frais de gestion des actions de série F et de série A du Fonds du marché monétaire Plus Purpose (le « Fonds »). Jusqu’à ce que Purpose confirme le contraire, les frais de gestion annuels payables par les porteurs d’actions de série F du fonds seront de 0,20 % et les frais de gestion annuels des actions de série A seront de 0,45 %.

L’objectif d’investissement du Fonds n’a pas été modifié. Les actionnaires actuels du Fonds ne sont pas tenus de prendre des mesures par suite de cette absorption.

À propos de Purpose Investments Inc.

Purpose Investments est une société de gestion d’actifs qui gère un actif de plus de 23 milliards de dollars. Purpose Investments met constamment l’accent sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Purpose Investments est dirigée par l’entrepreneur bien connu Som Seif et est une division de Purpose Unlimited, une société de services financiers indépendante axée sur la technologie.

Pour de plus amples informations, veuillez nous envoyer un courriel à l’adresse suivante : info@purposeinvest.com

Demandes de renseignements des médias :

Keera Hart

keera.hart@kaiserpartners.com

905-580-1257

Les placements dans les fonds communs peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d’investir. Les titres de fonds communs de placement ne sont pas garantis par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative par titre à un montant constant ou que le plein montant de votre placement dans le fonds vous sera remboursé. Le rendement passé n’est pas indicatif du rendement futur.

Informations prévisionnelles

Purpose met en garde le lecteur de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs contenus dans les présentes, qui ne sont valables qu’à la date à laquelle ils sont formulés. En règle générale, mais pas toujours, l’information prospective se reconnaît à l’emploi de termes prospectifs comme « planifier », « s’attendre à », « ne pas s’attendre à », « est prévu », « budget », « prévu », « estimer », « avoir l’intention de », « à rythme », « anticiper » ou « ne pas anticiper », « croire » et d’autres expressions semblables ou à l’emploi d’expressions semblables indiquant que certaines mesures ou certains événements ou résultats « pourraient » ou « devraient » être prises, survenir ou être atteints.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information dont disposait la direction au moment où ils ont été formulés, ainsi que sur les plans, les estimations, les hypothèses, les jugements et les attentes actuels de la direction. L’information prospective est assujettie à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations réels de Purpose diffèrent considérablement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes générales d’ordre commercial, économique, concurrentiel, géopolitique, technologique et social. Bien que l’information prospective contenue dans le présent communiqué soit fondée sur des hypothèses que Purpose estime raisonnables à la date à laquelle ces énoncés sont faits, rien ne garantit que l’information prospective se révélera exacte, puisque les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux qui sont prévus dans cette information prospective. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment à l’information prospective. Purpose ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser l’information prospective, sauf conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.