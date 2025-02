L’étude sur la sécurité psychologique menée par Workplace Options révèle des tendances alarmantes en matière de stress et de conflits sur le lieu de travail dans le monde entier

RALEIGH, Caroline du Nord, 28 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le lieu de travail moderne est à la croisée des chemins. L’augmentation du stress chez les employés, l’escalade des tensions politiques et la pression croissante en matière de performances redessinent les contours des entreprises à l’échelle mondiale. Workplace Options, leader mondial dans le domaine de l’engagement et de la responsabilisation des employés, et le Centre for Organizational Effectiveness (Centre pour l’efficacité organisationnelle) de WPO ont publié leur étude annuelle sur la sécurité psychologique. Les résultats de l’étude révèlent que, dans 18 pays, les employés font face à des difficultés qui, si elles ne sont pas résolues, pourraient redéfinir l’avenir du travail pour les générations futures.

« Pour les chefs d’entreprise et les responsables des ressources humaines, une question urgente se pose : vont-ils créer pour leurs équipes un environnement de travail motivant et sain sur le plan psychologique, ou vont-ils perpétuer une culture du stress et d’instabilité ? », a déclaré Alan King, Président-directeur général de Workplace Options (WPO). « La sécurité psychologique, c’est-à-dire la conviction que les employés peuvent s’exprimer sans craindre de conséquences négatives, ne constitue plus seulement un avantage sur le lieu de travail. C’est une nécessité pour les entreprises ».

La sécurité psychologique : un impératif mondial

L’étude sur la sécurité psychologique du Centre for Organizational Effectiveness de WPO révèle que le stress, les conflits et les pressions en matière de performances dominent les préoccupations sur le lieu de travail dans le monde entier.

En voici les principales conclusions :

Dans presque tous les pays étudiés, le stress au travail constitue la principale préoccupation .

. Les conflits au travail sont un problème très répandu , en particulier en Chine, en France et au Japon.

, en particulier en Chine, en France et au Japon. La pression en matière de performances augmente dans le monde entier , les employés évoquant des difficultés à répondre aux attentes.

, les employés évoquant des difficultés à répondre aux attentes. Les jeunes adultes sont victimes d’épuisement professionnel, ce qui suscite des inquiétudes quant à l’avenir du bien-être au travail.

« Notre étude est un véritable signal d’alarme. Si les entreprises n’accordent pas la priorité à la sécurité psychologique dès maintenant, la prochaine génération se présentera sur un marché du travail placé sous le signe du stress, des conflits et de l’absence d’implication », a déclaré la Dre Kennette Thigpen Harris, LCSW. « La génération Y ayant accédé à des postes de décision, il n’a jamais été aussi urgent d’instaurer une culture d’entreprise fondée sur la confiance, le respect, la collaboration et le bien-être ».

En quoi cette étude est-elle différente ?

Contrairement aux enquêtes d’opinion, l’étude sur la sécurité psychologique du Centre for Organizational Effectiveness de WPO repose sur des conversations réelles et anonymes entre les employés et les cliniciens. Cette approche centrée sur l’humain permet de dévoiler les émotions, les craintes et les difficultés auxquelles les employés doivent faire face, offrant ainsi aux chefs d’entreprise des informations réelles pour les inciter à effectuer des changements significatifs.

L’importance pour les entreprises

Les entreprises qui n’abordent pas la question de la sécurité psychologique sont souvent confrontées aux problèmes suivants :

Des taux de rotation du personnel plus élevés , car les employés recherchent des environnements de travail qui accordent la priorité à leur santé mentale et à leur bien-être.

, car les employés recherchent des environnements de travail qui accordent la priorité à leur santé mentale et à leur bien-être. Une baisse de la productivité due à des conflits non résolus sur le lieu de travail et au stress.

due à des conflits non résolus sur le lieu de travail et au stress. Une main-d’œuvre démotivée, qui a le sentiment de ne pas être écoutée ni soutenue.



Un appel à l’action pour les dirigeants

Les conclusions de l’étude sur la sécurité psychologique menée par Workplace Options constituent un plan directeur essentiel pour les dirigeants qui doivent relever les défis actuels du monde du travail.

Une comparaison des problèmes liés à l’environnement de travail à l’échelle mondiale

Cette étude offre un aperçu détaillé de la situation dans 18 pays, en s’appuyant sur des perspectives et des données axées sur l’humain.

Pays Principales préoccupations sur le lieu de travail Australie Stress au travail, conflits au travail, pressions en matière de performances Belgique Stress au travail, conflits au travail, changement/transition de carrière Canada Stress au travail, conflits au travail, pressions en matière de performances Chine Conflits au travail. Stress au travail, changement/transition de carrière Costa Rica Stress au travail, pressions en matière de performances, conflits au travail France Conflits au travail, stress au travail, changement/transition de carrière Allemagne Stress au travail, conflits au travail, pressions en matière de performances Inde Stress au travail, conflits au travail, pressions en matière de performances Indonésie Stress au travail, conflits au travail, pressions en matière de performances Irlande Stress au travail, conflits au travail, pressions en matière de performances Italie Stress au travail, conflits au travail, pressions en matière de performances Japon Conflits au travail, stress au travail, intimidations/harcèlement au travail Mexique Stress au travail, pressions en matière de performances, conflits au travail Portugal Stress au travail, conflits au travail, pressions en matière de performances Singapour Stress au travail, conflits au travail, pressions en matière de performances Émirats arabes unis Stress au travail, conflits au travail, changement/transition de carrière Royaume-Uni Stress au travail, conflits au travail, pressions en matière de performances États-Unis Stress au travail, conflits au travail, pressions en matière de performances





À propos du Centre for Organizational Effectiveness (Centre pour l’efficacité organisationnelle) de WPO

Le Centre for Organizational Effectiveness de WPO propose des services de consultation reposant sur des données, des formations au leadership et des analyses comparatives à l’échelle mondiale sur la sécurité psychologique et la gestion des risques psychosociaux. Nos experts travaillent en collaboration avec des entreprises du monde entier en vue de l’intégration du bien-être des effectifs, du leadership inclusif et des stratégies en matière de résilience organisationnelle dans des plans d’action réalisables.

À propos de Workplace Options :

Fondée en 1982, Workplace Options (WPO) est le plus grand fournisseur indépendant de solutions holistiques de bien-être. Grâce à des programmes personnalisés et à un réseau mondial complet de prestataires et de professionnels agréés, WPO aide les employés à améliorer leur santé, leur bien-être et leur productivité, tant sur le plan personnel que professionnel. Cinquante pour cent des entreprises classées Fortune 500 font confiance à WPO pour délivrer des soins de qualité supérieure par voie numérique ou en personne, à plus de 88 millions d’employés de quelque 127 000 entreprises implantées dans plus de 200 pays et régions.

Pour en savoir plus ou pour demander un entretien, contactez :

Jennifer Dart, Responsable de la communication d’entreprise

Jennifer.Dart@workplaceoptions.com

