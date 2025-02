L'AITC annonce une série de tables rondes régionales sur le tourisme en 2025

OTTAWA, Ontario, 28 févr. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association de l'industrie touristique du Canada (AITC) lance une série novatrice de tables rondes régionales sur le tourisme à travers le Canada, réunissant les leaders de l'industrie pour façonner l'avenir du tourisme canadien. En collaboration avec le Globe and Mail, RH Tourisme Canada et Destination Canada, ces rencontres stratégiques combineront des mises à jour nationales avec des perspectives régionales tout en favorisant la collaboration à tous les niveaux de l'industrie touristique.

Hôtes des tables rondes régionales sur le tourisme 2025 :

Ouest du Canada : 28 mars, Richmond, C.-B. | accueille par : Tourism Richmond

: 28 mars, Richmond, C.-B. | accueille par : Tourism Richmond Nord du Canada : 10 avril, Inuvik, T.N.-O. | accueille par : The Town of Inuvik

: 10 avril, Inuvik, T.N.-O. | accueille par : The Town of Inuvik Est du Canada : 22 avril, Niagara, Ont. | accueille par : Niagara Falls Tourism

: 22 avril, Niagara, Ont. | accueille par : Niagara Falls Tourism Canada atlantique : 13 mai, St. John's, T.-N.-L. | accueille par : Destination St. John’s

: 13 mai, St. John's, T.-N.-L. | accueille par : Destination St. John’s Prairies : 3 juin, Saskatoon, Sask. | accueille par : Discover Saskatoon



« Ces tables rondes constituent un forum important où les perspectives régionales éclairent et renforcent directement notre voix collective pour le tourisme canadien », déclare Beth Potter, présidente et directrice générale de l'Association de l'industrie touristique du Canada (AITC).

Les tables rondes accueilleront des leaders du tourisme de tous les secteurs, y compris des organisations de destinations, des attractions, des hébergements, des fournisseurs de transport et des associations industrielles. Chaque événement combinera des discussions stratégiques avec une exploration de solutions pratiques, en cherchant des contributions pour répondre aux priorités touristiques régionales et nationales.

Les professionnels du tourisme intéressés peuvent s'inscrire à Série de tables rondes - Association de l'industrie touristique du Canada

Contact

TIAC Communications

communications@tiac-aitc.ca

