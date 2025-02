2025 Ozone Season Begins Tomorrow

March 1 marks the beginning of the 2025 ozone season as state and local environmental agencies renew their daily air quality forecasts for ozone across North Carolina.

Through Oct. 31, the daily air quality forecasts from the North Carolina Division of Air Quality (DAQ) will include ozone in addition to fine particle matter (PM 2.5 ) pollution, which is forecast year-round. The daily air quality forecast is available on the Air Quality Portal.

Ground-level ozone forms in the air when nitrogen oxides (NOx) react with hydrocarbons in the presence of heat and sunlight. High levels of ozone have been linked to heart and lung conditions, including asthma, particularly in young children, older adults and other sensitive groups.

Ozone levels on North Carolina’s highest ozone days continue to decline due to steady reductions in emissions from its primary air pollution sources: power plants, industry and motor vehicles. In 2017, the U.S. Environmental Protection Agency designated North Carolina as attaining the 2015 ozone standard statewide. Since then, North Carolina has maintained compliance with the standard.

DAQ’s meteorologists will monitor and forecast ozone and PM 2.5 using the air quality index (AQI), along with the corresponding AQI color codes to help North Carolinians plan their outdoor activities. Next-day and extended products are issued every afternoon by 3 p.m. with a morning update by 10 a.m.

The DAQ air quality forecast gives users up-to-date localized forecasting for 91 North Carolina counties and two Ridge Top zones, including the next day's forecast. Our colleagues at the Forsyth County Office of Environmental Assistance and Protection forecast the air quality for the greater Triad region, including the cities of Winston-Salem and Greensboro.

The air quality forecasts for all of North Carolina are available through the Air Quality Portal, a mobile-friendly website launched in partnership with the North Carolina State Climate Office. Forecasts are also available through the U.S. Environmental Protection Agency’s AirNow website and app. Our X feed and Facebook account provide forecast updates, information about active air quality alerts and opportunities to learn more about air quality issues.

In addition to forecasts, the Air Quality Portal offers real-time and historical air quality and meteorological observations through the Ambient Information Reporter (AIR) tool, and current-year and long-term trends in measured ozone data for all ozone monitors in the U.S. through the Ozone Design Value Predictor tool.

This year, DAQ is releasing a new educational video reviewing the different AQI color codes. It is available in English and Spanish.

Additional resources in Spanish are available from AirNow. If you need this information in Spanish or another language, call 919-707-8446 or email Shawn.Taylor@deq.nc.gov.

El 1 de marzo marca el comienzo de la temporada de ozono 2025, a medida que las agencias ambientales estatales y locales renuevan sus pronósticos diarios de ozono para la calidad del aire en Carolina del Norte.

Hasta el 31 de octubre, la División de Calidad del Aire de Carolina del Norte (DAQ) incluirá el ozono en sus pronósticos diarios de calidad del aire además de la contaminación por partículas finas (PM 2.5 ), que se pronostica durante todo el año. El pronóstico diario está disponible en el portal de calidad del aire.

El ozono troposférico (o cercano a la superficie de la tierra) se forma en el aire cuando los óxidos de nitrógeno (NOx) reaccionan con los hidrocarburos en presencia de calor y luz solar. Los altos niveles de ozono se han vinculado con afecciones cardíacas y pulmonares, incluido el asma, especialmente en niños pequeños, adultos mayores y otros grupos sensibles.

En Carolina del Norte, estos niveles continúan disminuyendo en los días pico de ozono debido a las reducciones constantes en las emisiones de las principales fuentes de contaminación atmosférica del estado: plantas de energía, fábricas y vehículos motorizados. En el 2017 la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos designó que todo el estado de Carolina del Norte estaba en cumplimiento con el estándar de ozono del 2015. Desde entonces, Carolina del Norte ha mantenido el cumplimiento del estándar.

El DAQ monitorea y pronostica el ozono y las PM 2.5 diariamente mediante el índice de calidad del aire (AQI, por sus siglas en inglés), junto con los correspondientes códigos de colores del AQI, para ayudar a los habitantes de Carolina del Norte a planificar sus actividades al aire libre. Los pronósticos ampliados y para el día siguiente se publican antes de las 3:00 p. m., y se actualizan por la mañana antes de las 10:00 a. m.

El pronóstico de calidad del aire del DAQ les brinda a los usuarios información localizada actualizada en 91 condados de Carolina del Norte y dos zonas de Ridge Top, incluido el pronóstico del día siguiente. Nuestros colegas de la Oficina de Asistencia y Protección Medioambiental del condado de Forsyth pronostican la calidad del aire para la gran región de La Tríada, incluidas las ciudades de Winston-Salem y Greensboro.

Los pronósticos de la calidad del aire para todo el estado están disponibles a través del portal de calidad del aire, un sitio web optimizado para dispositivos móviles lanzado en asociación con la Oficina Estatal del Clima de Carolina del Norte. Los pronósticos también están disponibles a través del sitio web y la aplicación AirNow de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Nuestro canal en X y cuenta de Facebook brindan actualizaciones de pronósticos, información sobre alertas activas de la calidad del aire y oportunidades para aprender más sobre estos temas.

Además de los pronósticos, el portal de calidad del aire ofrece observaciones meteorológicas y de calidad del aire en tiempo real e históricas a través de la herramienta de reporte de información ambiental (AIR), así como las tendencias del año en curso y a largo plazo de los datos de ozono —provenientes de todos los monitores de ozono en los Estados Unidos— a través del predictor del valor nominal del ozono.

Este año, el DAQ está lanzando un nuevo video educativo que revisa los diferentes códigos de colores del AQI, y está disponible en inglés y español.

En AirNow hay recursos adicionales en español. Si necesita esta información en otro idioma, llame al 919-707-8446 o envíe un correo electrónico a Shawn.Taylor@deq.nc.gov.